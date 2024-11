Garis encontram R$ 7 mil no lixo e devolvem para empresária; “atitude certa”

Mihir Bose



Ccom o Dia da Memória chegando, discussões sobre se as papoulas deve ser usado estão em pleno fluxo. No entanto, há uma questão que parece nunca ser ouvida no debate anual que agora marca esta ocasião solene: enquanto a Grã-Bretanha lutou na Segunda Guerra Mundial para derrotar a Alemanha nazi, colocando em risco a sua própria existência como país livre, negou a liberdade aos seus colônias.

Winston Churchill não escondeu a sua crença de que as pessoas “de cor” não tinham o direito de serem livres. Em agosto de 1941, em Placentia Bay, Terra Nova, assinou com o presidente dos EUA, Franklin D Roosevelt, a Carta do Atlântico que afirmava “o direito de todos os povos de escolher a forma de governo sob a qual viverão”. Isto foi aclamado como um grande objetivo de guerra dos aliados. No entanto, no seu regresso, Churchill disse à Câmara dos Comuns que isto não era “aplicável às raças de cor no império colonial”, mas apenas aos estados e nações da Europa.

Mais tarde, durante a guerra, Roosevelt levantou a questão da tutela colonial como um prelúdio à liberdade das colónias, mas Churchill respondeu: “Nada seria tirado do Império Britânico sem guerra.”

O que torna o silêncio sobre esta questão agora muito surpreendente é que, tanto antes como durante a Segunda Guerra Mundial, a questão da liberdade negada às colónias foi frequentemente levantada. Ninguém fez isso de forma mais eloquente do que George Orwell.

Pouco antes do início da guerra, com muita conversa sobre como combater o fascismo, Orwell apresentou um argumento do escritor americano Clarence K Streit, que disse que a maneira de fazê-lo era por 15 democracias da Europa e dos EUA, que Streit listados, para se unir e formar um governo comum. Orwell escreveu: “O que cheira, como sempre, é hipocrisia e justiça própria”. Orwell salientou que países como o Reino Unido, a França, a Bélgica e os Países Baixos consideravam as suas colónias como dependências cujos recursos estavam à disposição das “democracias”, mas cujos “habitantes de cor” não tinham “o direito de voto”. Apesar, ele argumentou, Índia contendo “mais habitantes do que todas as ’15 democracias’ juntas”.

Muitos dos altos escalões do governo britânico rejeitaram o argumento de que estavam a ser hipócritas. Orwell e outros fizeram campanha durante a guerra para que a Índia fosse equiparada à Austrália, à Nova Zelândia e a outras colónias brancas, que há muito tinham recebido a sua liberdade, mas ele não conseguiu fazê-los mudar de ideias.

Em vez disso, quando Mahatma Gandhi e outros líderes do movimento pela liberdade indiano apontaram a hipocrisia dos objetivos de guerra britânicos. Eles foram presos, passando grande parte da guerra em prisões britânicas. Gandhi estava na prisão quando soube que sua esposa havia morrido.

O governo britânico, preocupado com o efeito que este duplo padrão pode ter na opinião dos EUA, pediu à propagandista Beverley Nichols que escrever um livro denunciando Gandhi. Antes da guerra, Nichols fez discursos para a Juventude Hitlerista, descreveu Oswald Mosley, o líder da União Britânica de Fascistas, como o homem que uniria o país e evitaria a guerra, e mesmo depois de Dunquerque, impressionado com o “apelo à razão” de Hitler. discurso, sentiu que um acordo de paz com a Alemanha nazista poderia ser feito.

No veredicto sobre a Índia, Nichols comparou Gandhi a Hitler, escrevendo: “O Heil Hitler alemão tem um equivalente impressionante no Gandhiji indiano… As semelhanças entre Gandhi e Hitler são, claro, inúmeras.” Churchill recomendou o livro à sua esposa, dizendo: “Ele foi escrito com alguma distinção e muita reflexão”.

Quando, em 1942, uma revolta eclodiu na Índia depois que Gandhi pediu a saída dos britânicos por meio do movimento Abandonar a Índia, foi necessário todo o poder armado do Raj para suprimi-la, com policiais e soldados abrindo fogo 369 vezes, matando cerca de 1.000 indianos. e ferindo 2.000. A RAF bombardeou territórios rebeldes seis vezes, a Lei do Chicoteamento foi reintroduzida e a punição coletiva foi imposta. Em Março de 1943, o General Lockhart escreveu que a Índia era agora “um país ocupado e hostil”.

Os indianos lutaram pelos aliados, com mais de 2,5 milhões a juntarem-se ao exército indiano, a maior força voluntária da história, com 90 mil mortos ou mutilados. Mas, como escreve o historiador Richard Overy: “A Grã-Bretanha obrigou a Índia a pagar pelo seu papel na guerra, forçando o governo indiano a incorrer num grande défice anual de uma economia que mal podia suportar o custo, e a aceitar aumentos acentuados nos impostos para a população indiana”, chamando-a de “efetivamente uma forma de coerção económica”.

Agora, quase 80 anos depois, com tanta coisa sobre a guerra continuando a emergir através de livros, filmes, peças de teatro e documentárioscertamente este é um assunto que os britânicos não deveriam mais evitar discutir. Se não se falar sobre isso, a divisão entre a forma como as pessoas na Grã-Bretanha veem a guerra e como as pessoas nas antigas colónias a veem continuará a crescer, impedindo uma compreensão plena da história. Algo que é tão necessário.