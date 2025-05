Gêmeas brasileiras que nasceram de cor de pele diferente são caso raro, diz a ciência

Prepare o paladar e o coração: o maior festival de chocolate do Brasil está chegando a Brasília. Entre os dias 5 e 8 de junho, o Chocolat Festival 2025 é gratuito e vai transformar a capital federal em um verdadeiro paraíso para os amantes de chocolate.

A programação no Centro de Convenções Ulysses Guimarães é intensa e deliciosa: exposições, degustações, esculturas feitas com chocolate, apresentações culturais, aulas-show, workshops e palestras com chefs e especialistas renomados.

Além de oferecer uma experiência incrível, o festival também movimenta a economia e dá visibilidade aos pequenos produtores e empreendedores do país. Oportunidade única!

O que esperar

O Chocolat Festival 2025 faz parte da programação da Brasil Origem Week e chega à 42ª edição prometendo encantar o público com sabores, cheiros e experiências gastronômicas.

Quem for ao evento vai encontrar chocolates artesanais, produtos de origem brasileira e atrações culturais para toda a família.

A entrada é gratuita, mas para garantir vagas nas atividades como workshops e aulas-show, é preciso se inscrever pelo site oficial do evento.

Os horários completos das atrações vão ser divulgados em breve.

Clique aqui para se inscrever!

Leia mais notícia boa

Para todos os gostos

O evento é voltado tanto para o público geral quanto para profissionais das áreas de gastronomia, produção rural, sustentabilidade e negócios.

Seja você um curioso, apreciador do doce ou um empreendedor, o festival vai ter algo a oferecer.

O evento também vai contar com atividades práticas, fóruns de discussão, aulas técnicas e muito mais. Só delícias!

Valorização do cacau

Mais do que uma celebração ao doce mais amado do mundo, o festival fortalece toda a cadeia produtiva do cacau.

Além de incentivar negócios locais, o Chocolat Festival vai valorizar os pequenos produtores ao fomentar o consumo de produtos com origem conhecida e de alta qualidade.

O festival já passou por cidades como Ilhéus, Salvador e Belém, e agora retorna a Brasília com a promessa de conquistar ainda mais corações e paladares.

O festival é uma verdadeira celebração do chocolate. – Foto: Boca News







Leia Mais: Só Notícias Boas