Governo do Acre faz busca ativa de empresários do setor gráfico, ampliando compras governamentais

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) amplia o Programa de Compras Governamentais (Comprac) na região do Juruá. Na tarde desta quarta-feira, dia 13, na sede da Unidade Integrada do Sesi/Senai, uma reunião de trabalho entre o titular da Seict em Cruzeiro do Sul, Alcy Costa; o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre, José Afonso Boaventura; e a gerente da Unidade do Sistema da Federação das Indústrias, Perla Borges, marcou a mobilização dos empresários.

“O objetivo é apresentar ao setor gráfico o edital que foi publicado, buscando uma ampla participação de todos no certame. Vamos dialogar com os empresários de todos os municípios”, garantiu Costa.

Ainda de acordo com o titular da Seict na região, esse diálogo será realizado com todos os setores que fazem parte do Comprac, visando maior competitividade e manutenção de empregos. “O município de Cruzeiro do Sul aderiu ao programa de compras governamentais. Projetos no setor de malharias são exemplos da eficácia desse projeto. Certamente, os demais setores vão seguir esse modelo e ampliar os negócios”, analisou Alcyr Costa.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre (Sindigraf), José Afonso Boaventura, a mobilização dos empresários é fundamental para ampliar os serviços que ajudam na manutenção de negócios. “O novo edital apresenta uma gama de serviços que permite a participação de todos. Estamos com boas expectativas”, acrescentou Boaventura.

Com o credenciamento das empresas, o governo do Acre possibilita a democratização da participação das indústrias acreanas interessadas no fornecimento de produtos e serviços para o estado, garantindo iguais condições na distribuição de demandas e de contratação.

O empresário Vanir Rodrigues, da empresa Tribo Designer, também participou da reunião de planejamento realizada em parceria com a Fieac e o Sistema Sesi/Senai.

