Governo do Acre promove Encontro das Escolas do Servidor e reforça compromisso com capacitação e valorização do funcionalismo público

No início desta semana, a Escola Indígena Ixubai Rabui Puyawanawa, do Povo Puyanawa, em Mâncio Lima — município localizado no extremo oeste do Acre, a cerca de 670 km de Rio Branco — recebeu mais uma remessa de alimentação escolar. A ação faz parte do trabalho contínuo da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) para garantir alimentação de qualidade aos estudantes das comunidades indígenas da região.

A escola, que tem acesso por via terrestre, é uma das unidades atendidas regularmente pela SEE com o envio de alimentos. Além dela, a SEE taria também mantém entregas constantes para outras escolas indígenas do município, que atendem os povos Nawa (três unidades) e Nukini (três unidades). Nessas comunidades, o acesso se dá por via fluvial, por meio de rios e igarapés — o que torna o deslocamento ainda mais desafiador, especialmente durante o período das chuvas ou da seca.

São, em sua maioria, escolas de pequeno porte, com média de 30 a 50 alunos, com exceção da Escola Plínio Antônio de Oliveira, que atende cerca de 140 estudantes.

Para a região, a alimentação escolar é enviada a partir do galpão da SEE em Cruzeiro do Sul, e chega às escolas em ciclos de 30 dias. Para as escolas ribeirinhas, como é o caso das unidades escolares Nawa e Nukini, onde não há estrutura para armazenamento de perecíveis, são entregues alimentos básicos, como arroz e feijão, entre outros, sempre respeitando as limitações locais e buscando atender às necessidades nutricionais dos alunos.

Em meados de março, a equipe da Educação Escolar Indígena da Representação da SEE no município esteve presente nas comunidades para dialogar com as escolas e com as lideranças.

“Tivemos esse momento com as escolas e com as lideranças. Conversamos com os caciques, apresentando para as comunidades o compromisso da secretaria, a seriedade do trabalho, apresentando todos os materiais e já enfatizando que logo mais a equipe estará fazendo novas visitas, acompanhando de perto, como sempre temos feito”, destacou o assessor pedagógico indígena Deyvety Santos.

Desde 2019, a SEE tem reforçado sua presença nas comunidades indígenas, mesmo enfrentando desafios logísticos, tanto no período de seca, quando os rios secam, quanto na cheia, quando a lama e as chuvas dificultam o acesso. “Não medimos esforços em comparecer a essas escolas. Continuamos nosso trabalho com dedicação e com alegria, por estar atendendo os povos, essas comunidades que têm alunos e crianças que precisam da presença, do suporte e do apoio”, reforçou Deyvety.

Além da alimentação, itens de higiene e limpeza e parte do fardamento escolar também foram entregues nas escolas da região, reforçando o compromisso do Estado com a dignidade e o bem-estar dos estudantes indígenas. “Garantir a merenda escolar, o fardamento e o material didático às escolas indígenas é uma das nossas prioridades. Sabemos das particularidades de acesso, da logística difícil, mas também reconhecemos a importância dessas entregas para o bom funcionamento das escolas”, destaca o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.

















