Governo do Acre vai levar mutirão de atendimentos a Plácido de Castro neste final de semana e anuncia programa Saúde + Perto

Felipe Souza



Com o objetivo de interiorizar e aproximar a saúde da população, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e com apoio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), anuncia o programa Saúde + Perto. A primeira edição vai ocorrer nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 11, 12 e 13, respectivamente, no município de Plácido de Castro. A mega ação vai contar com diversos atendimentos médicos especializados de forma simultânea.

A ação vai oferecer serviços dos programas Saúde Itinerante e Oficina Ortopédica Itinerante, na Escola Franklin Roosevelt, além do mutirão de cirurgias do Opera Acre, que ocorrerão no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) vai marcar presença para receber doadores de sangue do município, com o ônibus estacionado na Praça dos Seringueiros.

Segundo o titular da Sesacre, Pedro Pascoal, “este programa foi idealizado para dar continuidade ao nosso compromisso de interiorizar a saúde, uma das principais bandeiras do nosso governador Gladson. Com muito trabalho e a parceria de todos os profissionais envolvidos, estamos conseguindo cumprir essa missão da melhor forma possível. Nosso objetivo é levar a saúde até os pacientes, garantindo que eles não precisem se deslocar até outras localidades para ter acesso aos tratamentos necessários”.

O Saúde Itinerante, que nesta edição tem como foco o Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizará cerca de 150 atendimentos especializados, visando proporcionar acompanhamento e orientação para famílias e pessoas com TEA, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social dessa parcela da população. Esta é a segunda edição do programa no ano de 2025.

No mutirão do Opera Acre serão realizados atendimentos em cardiologia, com foco na avaliação de risco cirúrgico, além de cirurgias de laqueadura, pediátricas e procedimentos gerais, atendendo à demanda e oferecendo cuidados essenciais para a população.

A Fundhacre também irá participar ativamente da ação, por meio da Oficina Ortopédica Itinerante. Os profissionais fornecerão atendimentos especializados para a produção de próteses, órteses e calçados ortopédicos, beneficiando pessoas com necessidades específicas e promovendo a reabilitação física para muitos pacientes.

A presidente da Fundação Hospitalar, Soron Steiner, ressalta: “O governo do Estado reativou a Oficina Ortopédica no final do ano passado, levando os primeiros atendimentos ao município de Brasileia, e agora é a vez da comunidade de Plácido de Castro e região ter acesso a esse atendimento especializado, que por meio das próteses, órteses, calçados ortopédicos ou calçados convencionais adaptados, irá devolver a mobilidade e melhorar a qualidade de vida a quem precisa. E essa parceria com a Sesacre é de extrema importância para reforçar os serviços de saúde no interior, levando, de fato, a Saúde para mais perto da população”.

Esse conjunto de iniciativas reflete o esforço do governo em garantir o acesso a serviços médicos de qualidade, alcançando as pessoas de forma rápida e eficaz, sobretudo aqueles que não têm fácil acesso à capital.

Doação de sangue

A doação de sangue é um gesto simples, mas de extrema importância, que pode salvar vidas em situações de emergência, como acidentes, cirurgias e tratamentos de doenças graves. Em um único ato, é possível beneficiar até quatro pessoas, tornando a contribuição de cada doador essencial para o funcionamento dos bancos de sangue e para o atendimento de pacientes que dependem dessa doação.

Pensando nisso, também como parte do Saúde + Perto, o ônibus do Hemoacre estará presente na sexta-feira, das 9h às 16h, e no sábado, das 9h às 13h, na Praça dos Seringueiros, aguardando toda a população de Plácido de Castro que tem interesse em realizar esse ato de amor.

“Convidamos você, morador de Plácido, para fazer sua doação. Hoje, nosso estoque de sangue está crítico. Se deseja doar pela primeira vez ou se já é doador, basta levar seu documento oficial com foto”, afirma o gerente de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins.

Quem pode doar?

A doação de sangue é importante e exige alguns requisitos que devem ser cumpridos por aqueles que têm o interesse em realizar esse ato de amor. Para doar, é preciso atender aos seguintes critérios:

Ter entre 16 e 69 anos;

Pesar mais de 50 kg;

Estar bem de saúde;

Ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior;

Não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes;

Evitar alimentos gordurosos 4 horas antes;

Não estar em jejum;

Portar documento original com foto.

Atenção: menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.











The post Governo do Acre vai levar mutirão de atendimentos a Plácido de Castro neste final de semana e anuncia programa Saúde + Perto appeared first on Noticias do Acre.





Leia Mais: Agência do Acre