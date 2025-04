Segurança Pública do Acre realiza reunião técnica do 1º Encontro de Especialistas em Capelania

Jose Luiz Maciel



A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) realizou, nesta quarta-feira, 9 de abril, uma visita técnica à Estação de Tratamento de Água 1 (ETA-1) e à estrutura de captação da ETA-2, na capital. A ação teve como objetivo acompanhar as intervenções estruturais executadas pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), em continuidade às medidas previstas no decreto municipal que renovou a situação de emergência no sistema de abastecimento, publicado na última terça-feira.

Durante a inspeção, os técnicos da Ageac percorreram as instalações da ETA-1 e a área de captação localizada às margens do Rio Acre, onde estão concentradas frentes de trabalho voltadas à modernização das linhas de recalque, à ampliação da base flutuante e à instalação de novas bombas. Essas estruturas são responsáveis por conduzir a água bruta do rio até as estações de tratamento e fazem parte do plano emergencial implementado para garantir a continuidade do fornecimento à população.

O engenheiro civil e gerente técnico do Saerb, Eder Alves Franco, explicou a complexidade da operação. “Cada bomba instalada precisa de, no mínimo, três metros de profundidade útil para funcionar sem puxar sedimento. Se esse volume de água diminui, o sistema começa a falhar. Por isso estamos correndo para instalar novas estruturas, flutuantes e linhas auxiliares que garantam a continuidade do serviço mesmo com variações no nível do rio”, afirmou.

Entre as soluções em andamento está a instalação de tubulações em polietileno de alta densidade (PEAD), material que tem se mostrado eficiente e seguro para esse tipo de operação. Por ser leve, flexível e altamente resistente à pressão, o PEAD permite montagem rápida em áreas de difícil acesso e reduz os riscos de rompimentos, vibrações ou vazamentos. As peças são unidas por soldagem técnica e conectadas a colarinhos reforçados, que formam a estrutura flutuante de apoio às bombas.

A soldagem das novas tubulações está sendo realizada por uma equipe técnica contratada de fora do estado, especializada nesse tipo de procedimento. O serviço é feito por termofusão, uma técnica que utiliza calor para unir as extremidades dos tubos de forma permanente, criando conexões seguras e resistentes à pressão. Esse tipo de solda requer equipamentos específicos e operadores capacitados, já que qualquer falha pode comprometer o sistema de captação e o fornecimento de água para a população.

Além das adaptações físicas, duas novas bombas de 300 litros por segundo, cada, estão sendo instaladas na ETA-1. A previsão é que a produção da estação chegue a até 600 litros por segundo, fortalecendo sua capacidade de resposta enquanto outras frentes de obra seguem em andamento. As ações são planejadas para evitar que a redução da capacidade da ETA-2 afete o abastecimento em bairros da capital.

A assessora técnica executiva da Ageac, Ana Paula Macêdo de Lacerda, destacou a importância da presença da autarquia neste processo. “A presença da Agência nestes espaços reafirma o compromisso da regulação com o controle técnico e a transparência dos serviços públicos. Nosso papel é assegurar que os processos sigam os parâmetros corretos, que os investimentos sejam bem aplicados e que as soluções adotadas estejam à altura do que a população precisa e merece”, afirmou.

















