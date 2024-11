governo enfrenta novos protestos – DW – 06/11/2024

Moçambique pode estar a enfrentar uma escalada da agitação que continua no país da África Austral desde a eleição do novo presidente Daniel Chapo em outubro.

Esta quinta-feira, as manifestações organizadas pela oposição nas ruas da capital Maputo deverão culminar num grande comício. Os observadores temem o aumento da violência e dos tumultos.

O analista moçambicano Fredson Guilengue, que trabalha para a Fundação Rosa Luxemburgo na vizinha África do Sul, disse que devido à natureza repressiva do regime do país durante muitos anos, o uso da violência parece ter-se tornado a única forma de interagir eficazmente com quem está no poder. .

“O regime está tentando usar a força para impedir as manifestações das pessoas. Até agora isso não funcionou, as pessoas ainda estão nas ruas”, disse ele à DW. “Acredito que o governo aumentará a violência apenas para impedir as manifestações.”

Governo ignorando protestos

Guilengue acusa o governo de mal se envolver ou mesmo reconhecer os manifestantes, recusando-se a discutir o tipo de mudança que muitos moçambicanos querem ver. Isto pode ser uma receita para o desastre, uma vez que Moçambique é conhecido pelas suas eleições disputadas.

Desde que as primeiras eleições multipartidárias foram realizadas em 1994, cada eleição resulta em Moçambique tem sido altamente contestada – não apenas por figuras da oposição, mas também por analistas independentes.

Nem um único resultado em 30 anos foi visto como credível, sublinha Guilengue, acrescentando que as recorrentes alegações de fraude eleitoral e o controlo contínuo do partido no poder sobre as eleições, bem como sobre o poder judicial, apenas agravam a crescente falta de credibilidade com que o partido no poder, a FRELIMO, está sendo tratado.

Repetidamente, estes tipos de desenvolvimentos levaram à instabilidade pós-eleitoral em todo o país, incluindo repetidos conflitos armados.

Este ano, no entanto, o sentimento de descontentamento entre os moçambicanos é palpável em todo o lado, em Maputo e não só: protestos intensos eclodiram logo após a publicação dos resultados eleitorais, em 24 de Outubro, com a oposição a contestar os resultados e a acusar a FRELIMO de fraude eleitoral durante as eleições de 9 de Outubro. .

Apoiantes do líder da oposição Venâncio Mondlane apresentaram queixa ao Tribunal Constitucional e saíram às ruas em protesto imediatamente após o anúncio dos resultados oficiais pela comissão eleitoral do país.

Embora Mondlane, de 50 anos, tenha concorrido como candidato independente, contou com o apoio do Podemos – o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, que obteve oficialmente mais de 20% dos votos.

O candidato da FRELIMO, Daniel Chapo, venceu as eleições presidenciais com mais de 70% dos votos, de acordo com a contagem oficial. Entretanto, o candidato do tradicional principal partido da oposição de Moçambique, a Renamo, terminou oficialmente num distante terceiro lugar, com menos de 6% dos votos.

Regime repressivo acusado de matar opositores

Embora a FRELIMO ainda não tenha abordado os protestos de uma forma construtiva, a polícia respondeu às manifestações, utilizando gás lacrimogêneo e até abrir tiros para dispersar os manifestantes. O advogado e o porta-voz de Mondlane foram mortos a tiro por agressores desconhecidos, aumentando a raiva e a violência por parte dos manifestantes.

Pouco depois dos assassinatos, Mondlane desapareceu da vista do público, acusando a polícia de fazer ameaças contra ele. De acordo com relatos da comunicação social, a polícia acredita que Mondlane está escondido na África do Sul.

Guilengue está preocupado com o bem-estar e segurança de Mondlane: “Temos visto jornalistas independentes, comentadores públicos, académicos, activistas e muitas outras pessoas a serem assassinadas ou mortas em Moçambique apenas (por) expressarem a sua opinião sobre questões políticas e socioeconómicas no país com as quais eles não concordam”, disse ele à DW.

Contudo, nem todos acreditam que Mondlane esteja de facto em perigo real; Elisio Macamo, sociólogo moçambicano da Universidade de Basileia, na Suíça, afirma que deixar o país foi uma decisão sábia para a figura da oposição.

“Não creio que – tendo em conta a racionalidade política – eles teriam interesse em matá-lo”, disse ele à DW, sublinhando ao mesmo tempo que as manifestações são “uma mudança de jogo”.

“Nada parecido aconteceu em Moçambique antes”, disse Macamo sobre a escala dos protestos. “Os jovens perderam o medo e conseguiram mudar a narrativa, o foco agora está na fraude. (Mas) não creio que a vitória da FRELIMO possa ser explicada apenas pela fraude.”

Desinformação e gatekeeping digital

Na verdade, um factor importante para o resultado eleitoral é também a medida em que o candidato independente Mondlane dividiu o voto da oposição — e a FRELIMO também pode estar implicada nessa dinâmica.

“Há notícias falsas por aí”, explica Macamo, destacando que embora nem todas as tentativas de manipulação que ocorrem online possam ser atribuídas ao governo, algumas estão, de facto, directamente “ligadas ao partido FRELIMO” e que são estrategicamente concebidas para “contrariar a narrativas que vêm da oposição.”

Entretanto, outro método utilizado pelo governo para continuar a sua influência e impacto após as eleições são as severas restrições impostas ao acesso à Internet, acrescenta Macamo.

“Obviamente que as empresas de internet receberam instruções da polícia e das autoridades judiciais, provavelmente para cancelar ou restringir os serviços de internet”, acredita, a julgar pela sua própria experiência nas últimas semanas de contacto digital com pessoas em Moçambique.

E não acha que as coisas vão mudar tão cedo: “O governo vai continuar a ser repressivo, isso é certo. E temo que as coisas fiquem ainda mais fora de controlo. Só estou preocupado com o país neste momento”.

Enquanto isso, Mondlane tem implorado o melhor que pode aos seus apoiantes nas redes sociais para continuarem a manifestar-se contra os resultados oficiais das eleições na próxima semana.

Num discurso ao vivo na sua página do Facebook na sexta-feira (1 de Novembro), Mondlane garantiu que estavam reunidas todas as condições para regressar a Maputo e juntar-se aos protestos, dizendo aos apoiantes para não desistirem da luta.

