Governo faz doação do “Azulão” para uso das forças de segurança e saúde no Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na tarde desta sexta-feira (25) que o governo do Estado do Acre recebeu, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a doação de um helicóptero modelo AS 350 B2 (Esquilo), prefixo PR-VCA, para ser utilizado em missões de combate ao crime e no transporte de pacientes em locais isolados.

Cameli destacou que a entrega foi formalizada na quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro.BA aeronave é monoturbina e tem capacidade para transportar quatro passageiros e dois tripulantes. “Fiz questão de acompanhar todo o trâmite da doação de perto. A concessão é de extrema importância para o Acre, principalmente por conta de suas peculiaridades geográficas”, declarou.

Gladson agradeceu o secretário nacional de Segurança Pública, coronel Renato Paim, e ao governo federal, por atenderem o pedido. “Isso é uma grande conquista para o estado, que irá nos trazer inúmeros benefícios”, ressaltou.