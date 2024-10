Governo prorroga isenção de medicamentos importados – 25/10/2024 – Mercado

Guardian staff and agency



A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA disse na sexta-feira que 75 pessoas já haviam sido infectadas pelo E. coli surto ligado aos hambúrgueres de um quarto de libra do McDonald’s, à medida que o número de adoecidos pela doença bacteriana continua a aumentar.

E os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) alertaram na sexta-feira: “O verdadeiro número de pessoas doentes neste surto é provavelmente muito superior ao número relatado, e o surto pode não estar limitado aos estados com doenças conhecidas”.

A atualização sinalizou uma escalada do surto de intoxicação alimentar a partir do relatório anterior do governo, de que as infecções até agora mataram uma pessoa, adoeceram 49 e hospitalizaram 10 nos EUA. O surto afetou principalmente o oeste e o centro-oeste dos EUA após primeiro emergente em Colorado.

Na quinta-feira, dedos foram apontados consideramos as cebolas frescas como a possível fonte da bactéria mortal, e não a carne do hambúrguer, como seria de esperar.

A FDA disse então que 22 pessoas das 61 sobre as quais havia informações disponíveis foram hospitalizadas. Dois deles desenvolveram síndrome hemolítico-urêmica, uma doença grave que pode causar insuficiência renal.

O E. coli Diz-se que a cepa que causou a morte de uma pessoa causa “doença muito grave”, especialmente em idosos, crianças e pessoas imunocomprometidas.

As descobertas iniciais do FDA, assim como da empresa, mostraram que as cebolas em fatias usadas no quarto de libra foram a provável fonte do surto e foram fornecidas por um único fornecedor que atende três centros de distribuição.

A Taylor Farms foi a fornecedora dos locais afetados e o McDonald’s iniciou um recall voluntário, disseram a empresa e a agência. O fornecedor também fez recall de vários lotes de cebola amarela produzidos em um Colorado instalação.

O McDonald’s disse na noite de sexta-feira que cebolas das instalações da Taylor Farms no Colorado foram distribuídas para cerca de 900 de seus restaurantes no Colorado, Kansas, Wyoming e partes de outros estados da região.

A empresa disse que também decidiu interromper o fornecimento de cebolas nas instalações indefinidamente.

O McDonald’s retirou o item de um quarto de libra de seu cardápio em locais no Colorado, Kansas, Utah e Wyoming e em partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Novo México e Oklahoma. Estes representam um quinto dos seus 14.000 restaurantes nos EUA. As ações da maior rede de hambúrgueres do mundo caíram 2% na manhã de sexta-feira.

O CDC também afirmou no seu alerta: “Isso ocorre porque muitas pessoas se recuperam sem cuidados médicos e não são testadas para E. coli. Além disso, doenças recentes podem ainda não ter sido notificadas, pois normalmente leva de 3 a 4 semanas para determinar se uma pessoa doente faz parte de um surto.”

Surtos anteriores da doença bacteriana prejudicaram as vendas em grandes restaurantes de fast food, já que os clientes evitam as redes afetadas.

Devido às ações tomadas pelo McDonald’s e pela Taylor Farms, o risco para o público é muito baixo, disse o CDC.

A Yum Brands disse na quinta-feira que estava removendo cebolas frescas dos cardápios “por muita cautela” em algumas de suas redes KFC, Pizza Hut e Taco Bell.

A Restaurant Brands International, empresa-mãe do Burger King, rival do McDonald’s, retirou as cebolas do seu menu em pelo menos um ponto de venda no Colorado, o estado no centro do surto do McDonald’s.

“A empresa nos disse para não usar cebolas no futuro próximo”, disse Maria Gonzales, gerente de plantão de um Burger King em Longmont, Colorado, na quarta-feira. “Eles estão fora do nosso cardápio.”

As doenças causadas pelos itens do McDonald’s começaram em datas que vão de 27 de setembro a 10 de outubro.

Relatórios contribuídos pela Reuters