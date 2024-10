Resumo da novela Alma Gêmea, de 28/10/2024 a 01/11/2024

Confira o resumo semanal de Alma Gêmea, de 28/10/2024 a 01/11/2024. A novela da Globo é escrita por Walcyr Carrasco e vai ao ar de segunda a sexta, no Vale a Pena Ver de Novo. A história é estrelada por nomes como Priscila Fantin, Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra, Ana Lúcia Torre, Elizabeth Savalla, Walderez de Barros, Drica Moraes e Malvino Salvador, entre outros.

Resumo de segunda-feira, 28/10/2024 – Capítulo 125

Débora fala para Agnes que também tem direitos à casa e se recusa a ir embora. Rafael garante a Serena que aprendeu a amá-la por quem ela é e pede para ela se mudar imediatamente para sua casa, em vez de esperar que seu divórcio saia. Serena concorda e diz a Rafael que, no dia seguinte, eles se casarão. Adelaide explica a Débora que passou seus bens para o nome de Serena, mas deixou um apartamento para ela. Débora e Cristina concordam em ir embora, mas garantem que ainda vão se vingar. Adelaide passa mal após a discussão e Eduardo avisa que ela precisa de repouso. Ivan pede para morar no apartamento, mas Débora não permite. Osvaldo acusa Terê pelo sumiço do dinheiro, mas Hélio diz que estava com ele o tempo todo. Madalena, ao perceber que Raul está querendo enganá-la, decide inverter a situação. Vitório descobre que Baltazar não sabe cozinhar e decide provar que ele é uma fraude. Serena e Rafael anunciam que vão se casar no dia seguinte. Débora pega a poção venenosa com a bruxa.

Débora planeja usar a poção com Rafael. Mirella confessa à Olívia que gostaria de voltar a namorar Felipe. Felipe explica para Rafael que ama Mirella, mas vai desistir pois já percebeu que ela não o quer. Hélio anuncia para a família que ele e Sabina vão se casar e pede que Clarice e Abílio sejam seus padrinhos. Divina e Ofélia tentam protestar, mas Hélio avisa que não vai mudar de ideia. Olívia decide conversar com Felipe em nome de Mirella. Madalena aceita os presentes caros que Raul lhe dá, mas, na verdade, namora Tadeu às escondidas.

Carlito fala para Raul que, se continuar a tirar vantagem dele, vai contar tudo para o juiz. Luna fala para Serena que ela ainda não descobriu qual é sua missão. Roberval conta para Dalila que seu avô quer que eles se mudem para a fazenda dele. Eurico se declara para Zulmira e a pede em casamento. Cristina pede dinheiro a Raul. Raul explica para Cristina que não vai mais dar dinheiro, pois ela não serve para mais nada. Serena se veste de branco e diz a Rafael que veio buscá-lo para o casamento. Rafael pede para Serena ir com ele.

Rafael oferece a Serena as rosas que criou para Luna. Ele quer que ela as use no buquê de seu casamento. Raul fala para Cristina que não vai mais lhe dar dinheiro. Cristina ameaça contar tudo que sabe sobre ele e Raul se vê obrigado a ceder. Zulmira pede para pensar na proposta de casamento de Eurico. Para provar que ela e Cristina não estão interessadas em dinheiro, Débora, manda Ermelino aceitar qualquer acordo que Rafael oferecer. Raul pede para Terezinha cuidar da limpeza de sua casa. Terezinha vê que Dalila é vizinha de Raul e comenta que ela deve estar enganando Roberval. Roberval ouve e fica arrasado. Judith conta para Olívia que não está namorando Vitório.

Olívia garante a Felipe que Mirella gosta dele e o aconselha a procurá-la. Mirella fica radiante, mas diz que, primeiro, precisa terminar seu namoro com Gumercindo. Felipe conta para Nina que vai reatar o namoro com Mirella, deixando-a arrasada. Serena leva Rafael para perto do riacho e eles se casam com as bênçãos do Criador.

Resumo de terça-feira, 29/10/2024 – Capítulo 126

Rafael garante a Serena que vai cuidar do roseiral e salvá-lo. Terê se muda para a casa de Rafael e Serena, que decidem adotá-lo. Mirella marca um encontro com Gumercindo. Olívia vai visitar Carlito e fica furiosa ao encontrar Terezinha no apartamento de Raul. Vitório diz que está namorando Judith e Olívia não entende por que ele está mentindo. Rafael mostra a Serena que criou uma rosa só para ela, que acabou de desabrochar.

Nina fala para Felipe que Mirella continua namorando Gumercindo. Serena tem um mau pressentimento ao saber que Cristina quer fazer um acordo com Rafael. Para felicidade do Falecido, Terê vai buscar Joli para levá-lo a sua nova casa. Sabina quer comprar um vestido de noiva, mas Madalena diz que ela não vai ter dinheiro para pagar. Gumercindo dá um beijo em Mirella antes que ela possa dizer qualquer coisa. Felipe vê. Serena diz a Rafael que José Aristides sabe como salvar o roseiral.

José Aristides explica a Rafael que só o que eles têm de fazer é molhar as rosas com água misturada a fumo de corda para espantar as formigas. Felipe fica furioso com Mirella. Madalena descobre que Sabina tem dinheiro e se arrepende de tê-la tratado mal. Mirella termina com Gumercindo, deixando-o arrasado. Gumercindo deixa que Felipe pense que ele e Mirella ainda estão namorando. Rafael diz a Raul que precisa de dinheiro para salvar o roseiral. Raul explica a Rafael que ele está com muitas dívidas e que vender o roseiral seria uma boa solução. Dalila garante a Roberval que não tem mais nada com Raul. Kátia aconselha Gumercindo a contar a verdade a Felipe. Cristina garante a Ivan que Alexandra sabe onde estão as joias e o manda segui-la. Gumercindo explica a Felipe que houve um mal-entendido. Felipe e Mirella reatam o namoro. Vitório decide colocar purgante na comida do restaurante para desmascarar Baltazar. Ivan vigia Alexandra e ela sente que está sendo observada.

Resumo de quarta-feira, 30/10/2024 – Capítulo 127

Eduardo não acredita quando Alexandra diz que está sendo seguida. Ciro manda Rafael tomar cuidado com Raul, pois ele não é honesto. Rafael promete que vai examinar os livros de contabilidade. Nina chora por ter perdido Felipe. O Falecido persegue Ofélia e ela foge dele. Nina garante ao Falecido que ele ainda vai conseguir reconquistar Ofélia. Mirella agradece a Gumercindo pelo que fez. Vitório pede a Gumercindo para ajudá-lo a colocar purgante na comida do restaurante. Jorge pede perdão a Mirna e pergunta se ela ainda quer casar com ele. Rafael, Felipe e Serena vão comprar o fumo de corda. Mirna diz a Jorge que precisa pensar. Raul zomba de Roberval, que fica mais ciumento. Os cabelos de Vera começam a cair, deixando-a muito triste. Rafael ensina Felipe a podar as roseiras. Alexandra encontra a maleta das joias com a ajuda das crianças, mas logo depois dá de cara com Ivan.

Ivan exige que Alexandra lhe entregue as joias, mas ela se recusa. Ciro ouve Alexandra gritando por socorro e enfrenta Ivan. Um policial intervém e Ivan foge. Vários amigos de Rafael e Serena se oferecem para ajudá-los a salvar o roseiral. Guto fala para Cristina que as joias foram encontradas e que este é o começo do seu fim. Ivan diz a Débora e Cristina que precisam fugir da cidade. Débora garante que tem um plano. Julian afirma para Vera que seus cabelos estão caindo por nervosismo e não por causa da doença. Ele sugere que busquem uma pessoa que faz operações espirituais para tentar curá-la. Vera não acredita que seu caso tenha solução.

Alexandra mostra a Agnes e Adelaide que encontrou as joias, deixando-as muito emocionadas. Alexandra pede que Agnes devolva as joias à verdadeira dona, pois só assim o espírito de Guto descansará. Raul dá um beijo em Dalila. Roberval vê. Débora conta para Ivan que vai dar um jeito em Rafael e explica que precisa da ajuda dele. Agnes entrega as joias a Serena. Serena coloca um diadema e, ao ver-se no espelho, vê o reflexo de Luna.

Serena concorda em ficar com as joias, mas explica para Rafael que não vai usá-las nunca, pois elas são carregadas de tristeza. Débora convence Ivan a ajudá-la a dar um jeito em Rafael. Roberval acha que Dalila o traiu e a expulsa de casa. Dalila tenta se explicar, em vão. Cristina garante a Débora que as joias ainda serão suas. Ciro mostra a Agnes que encontrou um caderno na maleta e diz que ali pode estar a prova do envolvimento de Cristina na morte de Luna. Serena confessa para Felipe que algo de ruim ligado às joias ainda vai acontecer.

Resumo de quinta-feira, 31/10/2024 – Capítulo 128

Crispim aconselha Mirna a perdoar Jorge para que ele possa se casar com Kátia. Dalila conta para Osvaldo que Roberval a expulsou de casa. Osvaldo chama Vitório e Hélio para tomarem satisfações com Roberval. Roberval conta que viu Dalila beijando Raul e Osvaldo fica furioso. Dalila garante que vai provar sua inocência. Hélio diz a Dalila que já sabe como ela pode provar que não está envolvida com Raul. Serena diz para Rafael que as joias têm uma maldição.

Rafael respeita a decisão de Serena de não usar as joias. Hélio garante a Roberval que Dalila vai lhe provar que não gosta mais de Raul, mas ele não acredita. Cristina e Ivan esperam Eduardo deixar Alexandra sozinha em casa e fazem um interrogatório para que ela conte onde estão as joias. Alexandra se recusa a dizer qualquer coisa a Cristina e Ivan, e eles desistem. Terezinha confessa a Raul que o ama. Raul morre de rir de Terezinha e a deixa magoada. Serena, Rafael e vários amigos molham as rosas com a água misturada com fumo de rolo. Ciro fala para Agnes que não poderão fazer nada com as informações que estão no caderno de Guto, pois o assassinato de Luna é um crime prescrito. Alexandra conta a Eduardo que foi atacada.

Terezinha ameaça contar tudo o que sabe sobre Raul. Raul muda de atitude, diz a Terezinha que entendeu tudo errado e que eles ficarão juntos quando ele se separar de Olívia. Adelaide conta para Cristina que as joias estão com Serena. Gumercindo, a mando de Vitório, joga purgante dentro de um cassoulet que Baltazar está preparando. Os clientes do restaurante ficam com dor de barriga. Cristina diz a Serena que veio buscar as joias.

Resumo de sexta-feira, 01/11/2024 – Capítulo 129

Serena fala para Cristina que jamais lhe entregará as joias, pois elas causaram a morte de Luna. Cristina avança sobre Serena. Serena luta com Cristina e a expulsa de sua casa. Ivan tenta interferir, mas Rafael chega e ameaça chamar a polícia. Agnes diz a Ciro que deve esquecê-la e procurar uma mulher mais jovem. Ciro responde que não quer outra mulher. Débora garante a Cristina que terá tudo que quiser depois que assinar o acordo de separação. Cristina não compreende, pois sabe que abrirá mão de todo o dinheiro com o acordo.

Kátia conta para Raul que Baltazar não era um cozinheiro de verdade. Raul demite Baltazar. Dalila concorda em fazer o que Hélio sugeriu. Abílio comenta com Olívia que sua audiência com o juiz está chegando e avisa que, se não encontrar algum argumento novo contra Raul, perderá o caso. Jorge pergunta a Mirna se ela o perdoa. Vera diz a Julian que decidiu viajar com ele para procurar o médium que pode curá-la. Julian pede que Vera se case com ele. Ermelino mostra a Débora e Cristina o que Rafael ofereceu.

Bernardo conta a Rafael que o roseiral está salvo. Cristina fica indignada com o pouco que ganhará no acordo, mas Débora pede que a filha confie nela. Mirna fala para Jorge que ele partiu seu coração e se recusa a perdoá-lo. Mirna não aceita a corte de mais ninguém e expulsa os pretendentes. Vera aceita o pedido de Julian. Felipe pede a Rafael para trabalhar nas roseiras com ele. Rafael convida Hélio para trabalhar na empresa de rosas, deixando-o radiante. A ajudante de Madalena se oferece para testemunhar a favor de Olívia. Nenhum freguês aparece no restaurante. Vitório conta para Raul que ele e Gumercindo o sabotaram, deixando-o furioso.

Raul fecha o restaurante. Alaor e Gumercindo avisam que não vão pagar a pensão até arrumarem outro emprego. Vitório conta para Olívia que acabou com o restaurante de Raul. Os dois se beijam, mas brigam logo depois. Chega o dia do casamento de Jorge e Kátia. Três mulheres interrompem o casamento, dizendo que Jorge já é marido delas. Jorge sai correndo, apavorado. Serena conta para Rafael que sente uma sombra dentro dela toda vez que ele menciona o acordo que vai assinar com Cristina.

