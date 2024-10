Grã-Bretanha discute morte assistida: o que saber sobre o debate emotivo | Notícias explicativas

Morgan Thomas for MetDesk



TO Oceano Índico e o Oceano Pacífico tropicais estão a ter um período bastante activo, com o furacão Kristy a oeste do México, as tempestades tropicais Trami e Kong-Rey no Pacífico ocidental e o ciclone Dana a atingir o nordeste da Índia. Entretanto, o Atlântico tropical encontra-se num período mais calmo, sem ciclones tropicais activos e sem previsão de desenvolvimento de nenhum ciclone num futuro próximo.

O furacão Kristy se desenvolveu a partir dos remanescentes da tempestade tropical Nadine, que atingiu o México no final da semana passada. Kristy se fortaleceu para um furacão de categoria 4 na quarta-feira, enquanto avançava para oeste através do Pacífico tropical oriental. A previsão é que ele se desvie para o norte sobre o Pacífico sem atingir a costa, dissipando-se à medida que viaja por águas menos quentes.

Do outro lado do Pacífico, a tempestade tropical Trami, também chamada de Kristine, atingiu o norte das Filipinas na quinta-feira, trazendo rajadas de quase 160 km/h e chuvas torrenciais. Algumas estações meteorológicas registaram mais de 300 mm (12 polegadas) de chuva em 24 horas, causando graves inundações e deslizamentos de terra. Mais de 100.000 pessoas foram evacuadas e sabe-se que 24 morreram até agora. Espera-se que as condições melhorem no fim de semana à medida que Trami se move em direção ao Vietnã, mas as Filipinas estão sendo mantidas em alerta máximo graças à tempestade tropical Kong-Rey, que se desenvolveu perto de Guam e deverá seguir para oeste, afetando potencialmente as mesmas áreas que Trami. .

O ciclone Dana atingiu o nordeste da Índia na noite de quinta-feira, tendo se desenvolvido na Baía de Bengala na terça-feira antes de se transformar em uma forte tempestade ciclônica na quinta-feira. Cerca de 1,5 milhão de pessoas dos estados de Odisha e Bengala Ocidental foram evacuadas em antecipação a fortes chuvas e ventos de 70 mph.

Longe dos trópicos, foram emitidos alertas de chuvas fortes em partes do sul da França e do noroeste da Itália durante este fim de semana. A chuva deve-se a uma área de baixa pressão que deverá estagnar perto da fronteira entre França e Espanha, conduzindo um fluxo de ar quente e húmido do Mar Mediterrâneo. Prevê-se que mais de 100 mm de chuva caiam em algumas áreas, com as mais fortes esperadas na Côte d’Azur, no estado italiano da Ligúria e nos Alpes ocidentais italianos.