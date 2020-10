Gratificação: Servidores da Saúde que estão na linha de frente da pandemia no interior do AC devem receber gratificação de até R$ 250

Os valores do benefício variam de R$ 150 a R$ 250, a depender do cargo que o servidor ocupa. No caso dos profissionais que estão trabalhando no rastreamento, monitoramento e supervisão das ações de enfrentamento da Covid-19, a gratificação vai ser paga por plantão de final de semana, no valor de R$ 50 a R$ 100.

Com mais de 46,5 mil habitantes, Sena Madureira registra 1.629 casos de Covid-19 até essa segunda-feira (12), segundo dados do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, 14 pessoas morreram na cidade por conta da doença.

O benefício vai ser pago de forma retroativa, de maio a dezembro, ou enquanto durar a situação de calamidade pública decretada pelo município do interior do Acre. Conforme o decreto, foram feitos estudos do impacto econômico-financeiro que demonstraram que era viável o pagamento da gratificação aos servidores.