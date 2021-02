Homem é encontrado morto com corte no pescoço em área de mata na Transacreana

O homem identificado como Welissom Correa Sampaio, 26 anos, foi encontrado morto com marcas de tortura e um corte profundo no pescoço na tarde desta terça-feira, 16. O crime aconteceu no km 25 da Estrada Transacreana (Rodovia AC-90), no Ramal do Alberto, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Welissom passou a noite de segunda-feira bebendo na companhia de duas pessoas e pela tarde desta terça-feira, foi encontrado por populares morto com marcas de agressões.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística e o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia Militar acredita que o crime foi motivado por uma desavença com uma das pessoas com o qual estava bebendo. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).