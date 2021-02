Rio Iaco transborda e atinge bairros de Sena; cheia de igarapé pode interditar BR-364

A situação da enchente no interior do Acre também é preocupante. Em Sena Madureira, na manhã desta quarta-feira, 17, o nível do Rio Iaco alcançou 17,10 metros.

A alagação já atinge bairros como Centro, Vitória, Segundo Distrito, Cafezal, Cidade Nova, Bom Sucesso, Vila Militar, Praia do Amarilho, São Felipe e Pista. A defesa civil ainda não informou o número exato de pessoas desabrigadas em Sena, mas estima-se que mais de 100 famílias já tenham deixado suas casas.

As fortes chuvas também prejudicam o tráfego de veículos pela BR-364. Um vídeo postado na manhã desta quarta nas redes sociais mostra a situação da rodovia no quilômetro 9 após Sena. O igarapé Cajazeiras transbordou e já dificulta a passagem de veículos menores no local.

Fotos: Aldejane Pinto