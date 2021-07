Homem que estuprou garota de 11 anos em Mâncio Lima é preso pela Polícia Civil

O criminoso Paulo Gustavo dos Santos da Silva, 27 anos, que em 2016 estuprou uma garota de 11 anos em Mâncio Lima, foi preso nesta quinta feira, 22, pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul. Ele e a vítima moravam em Mâncio Lima, mas logo depois do crime, Paulo fugiu para Cruzeiro do Sul.

O caso foi denunciado pela família e exames confirmaram o estupro. Segundo o delegado José Obêtanio, o homem tentou o estupro duas outras vezes até conseguir consumar o ato.

Ele já está no Complexo Penitenciário Manoel Neri onde cumprirá pena de 13 anos e 4 meses inicialmente em regime fechado determinada pelo juiz Marlon Machado.

“À época do estupro a Polícia Civil investigou o caso, que resulta agora nessa condenação definitiva do estuprador. Temos feito muitas prisões de estupradores e esses verdadeiros animais que atacam crianças não terão vida fácil em Mâncio Lima não”, relatou o delegado.