Hugo Motta deve levar o Republicanos a integrar um...

Continua após publicidade

Com a Primeira Vice-Presidência do Senado já prometida ao PL por Davi Alcolumbre para o próximo biênio, Eduardo Gomes, ex-líder do governo Bolsonaro no Congresso, é o mais cotado para a posição na Mesa Diretora.

Apesar de o senador do Tocantins já ser considerado pelo próprio Alcolumbre como o escolhido do seu partido, há outros interessados na legenda — que tem 14 representantes e a segunda maior bancada da Casa, atrás apenas do PSD (com 15).

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Senado na semana passada para articular o apoio da bancada do PL à candidatura de Alcolumbre. Hoje, sua principal bandeira é a aprovação de uma anistia aos presos nos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

De acordo com o líder da sigla no Senado, Carlos Portinho, o momento não é de discutir quais nomes vão ocupar cargos, mas, sim, garantir que uma futura presidência de Alcolumbre respeite a proporcionalidade das bancadas na distribuição de espaços na Casa.