Imperturbável pelas tarifas de Trump, o México espera um acordo melhor – DW – 04/04/2025

Hoje em dia, a atmosfera na cidade mexicana de Puebla é uma mistura de calma e tensão. Nas ruas de México número um indústria automobilística Hub, os vendedores estão vendendo seu frango assado de churrascos como sempre, enquanto um músico de rua em segundo plano tenta persuadir algumas moedas de transeuntes com sua apresentação.

Na superfície, a vida parece estar acontecendo como de costume. E, no entanto, neste dia, todo mundo continua checando ansiosamente seus telefones para ouvir as últimas notícias dos EUA, onde Donald Trump está prestes a fazer o dele Anúncio do “Dia da Libertação” De qual país terá que suportar o que tarifas no futuro.

Os mexicanos nas ruas de Puebla ficaram aliviados quando ouviram as tarifas de Trump contra o México não são tão varridas Imagem: Tobias Comprador

Quando as atualizações finalmente apareceram nas telas das pessoas, o alívio foi palpável. As medidas que saem da Casa Branca pareciam ser melhores do que temidas pela cidade e pelo país

Uma mistura de preocupação e confiança

No México – um país que lutou muito para ganhar sua reputação como um centro de fabricação de carros confiável – a opinião pública sobre as políticas comerciais de Trump, no entanto, permanece dividida.

Falando com a DW, o estudante de economia Fabricio Fernandez diz que “não havia razão para ter medo” porque “é simples – ele (Trump) paga as tarifas”.

Tarifas dos EUA para tornar os carros mais caros Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O aposentado Julia, por outro lado, estava visivelmente mais preocupado. Ela teme pelo futuro de Puebla como um centro automotivo.

“É tudo muito perturbador. Para as pessoas, para o país, para tudo. Quando vou ao supermercado, tudo é mais caro e, se os empregos desaparecerem, as coisas piorarão ainda”, disse ela à DW.

O setor automobilístico do México prosperando depois de Trump Deal

Thomas Karig lembra o primeiro mandato de Donald Trump no cargo, durante o qual o presidente dos EUA forçou o México e o Canadá a renegociar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), que foi finalmente substituído pelo Acordo dos Estados Unidos-México-Canada (USMCA).

O novo pacto comercial levou a “forte crescimento entre fornecedores de automóveis no México”, disse o consultor de negócios de 71 anos com sede em Puebla à DW.

Anteriormente o vice -presidente de relações corporativas em Volkswagen Em Puebla, Karig atribui isso à participação do chamado “conteúdo regional”-produtos fabricados na região norte-americana-que era um requisito nos EUA e que aumentou de 20,5% pontos percentuais para um total de 75%.

“Você definitivamente poderia dizer que a renegociação acabou sendo uma história de sucesso para os EUA e o México”, disse Karig.

Thomas Karig já trabalhou para a VW em Puebla, onde a montadora alemã opera uma de suas maiores plantas fora da Alemanha Imagem: Tobias Comprador

Após o medo inicial de um golpe maciço para a economia mexicana, o ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, também se mostrou mais confiante em uma entrevista recente à fórmula de rádio local da estação de rádio.

A “reestruturação do comércio global” de Donald Trump pode realmente ser uma grande oportunidade para o México, disse ele.

“O que vimos ontem foi o nascimento de um novo comércio e provavelmente também uma ordem geopolítica. Uma fase acabou e outra começou”, afirmou Ebrard.

O México está em uma posição forte, acrescentou, graças ao pacto da USMCA que ainda estava “no lugar” e “extremamente valioso para o México”.

“Não temos tarifas recíprocas. Uma grande parte do nosso comércio exterior-tratada pela USMCA-é livre de tarifas. Isso é uma boa notícia”.

USCMA na mesa novamente

Thomas Karig até acredita que Trump pode buscar outra renegociação dos termos comerciais com o México com o objetivo de “fortalecer ainda mais o conteúdo regional”. Ele argumentou que o México “havia se saído bem com sua abordagem medida” até agora.

“Claro, o México poderia retaliar com tarifas nos produtos dos EUA”, observou Karig, “mas a questão é se isso realmente faria sentido ou seria produtivo”.

Afinal, ele acrescentou, as tarifas são, em última análise, um imposto – pago pelos consumidores ou por empresas. “E isso realmente machucaria o povo mexicano”.

O consultor de negócios Kenneth Smith Ramos, ex -negociador -chefe do governo mexicano nas negociações da USCMA, acha que o governo Trump está determinado a “reabrir e renegociar” o acordo, disse ele recentemente, ele disse recentemente aos repórteres à margem do evento da indústria mundial da Logística na Cidade do México.

As montadoras estrangeiras como a VW em Puebla se beneficiarão novamente de isenções tarifárias negociadas em um novo acordo comercial EUA-México? Imagem: Volkswagen

Apesar da atitude composta do governo mexicano em relação às políticas comerciais atualmente sendo perseguidas por seu vizinho ao norte, as notícias da indústria automotiva mais importante do país não são tão positivas.

Media mexicana Milênio relataram recentemente que a montadora Stellantis decidiu interromper a produção em duas de suas plantas mexicanas – Saltillo Van e Toluca – após o anúncio de Tarifas por Trump em carros importados. E de acordo com o portal de notícias Notícias AristeguiA montadora japonesa Nissan também fechou temporariamente as operações em duas de suas plantas do México, onde veículos comerciais são feitos.

Em uma nota mais brilhante, a Volvo da Suécia aparentemente está planejando aumentar seu investimento no México, de acordo com o ministro da Economia, Ebrard, buscando gastar US $ 700 milhões (639 milhões de euros) em sua fábrica em Cienega de Flores.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.