Índias Ocidentais x Inglaterra: segundo internacional masculino de críquete T20 – ao vivo | Grilo

O principal oficial militar da Arábia Saudita visitou Teerã para conversações com autoridades iranianas, numa rara reunião de alto nível desde que os países restaurado laços no ano passado, informou a mídia estatal do Irã,

O Chefe do Estado-Maior General Fayyad al-Ruwaili das forças armadas sauditas encontrou-se com seu homólogo iraniano, General Mohammad Bagheri, no Quartel-General do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas em Teerã no domingo, informou a agência de notícias oficial iraniana IRNA.

“O desenvolvimento da diplomacia de defesa e a expansão da cooperação bilateral estão entre os principais temas desta reunião”, acrescentou.

A agência de notícias Fars do país disse que Bagheri pediu maior cooperação em segurança entre os dois países na reunião.

“Gostaríamos que a marinha saudita se juntasse aos exercícios navais iranianos no próximo ano, seja como participantes ou como observadores”, disse Bagheri, citando a Fars.

Separadamente, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, conversou por telefone com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, informou a mídia iraniana.

Pezeshkian disse ao príncipe herdeiro que não poderia participar de uma cúpula da Organização de Cooperação Islâmica (OIC) em Riad devido à sua agenda lotada e que enviaria o primeiro vice-presidente iraniano como representante, disse a agência de notícias Mehr.

Tohid Assadi, um especialista em assuntos iranianos, disse à Al Jazeera que o encontro entre os dois chefes das forças armadas poderia ser considerado um passo em frente nas relações Irão-Sauditas.

“Esta visita também acontece após a eleição de (Donald) Trump nos EUA, que prometeu paz (no Médio Oriente). No entanto, a possibilidade de aumento das tensões ainda existe. Portanto, o Irão e a Arábia Saudita estão de facto a tentar garantir que tudo está no caminho certo”, disse Assadi.

“Eles estão tentando construir uma espécie de confiança quando se trata de ação coletiva contra ameaças coletivas”, acrescentou.

Teerã e Riad cortado laços em 2016, depois que missões diplomáticas sauditas no Irã foram atacadas durante protestos contra a execução do líder muçulmano xiita Nimr al-Nimr em Riad.

Os dois países também apoiam há muito tempo lados opostos em zonas de conflito regionais, nomeadamente na Síria e no Iémen.

Em Março de 2023, as duas nações concordaram, através da intermediação chinesa, em restabelecer relações após sete anos de hostilidade.

Em novembro de 2023, a mídia estatal iraniana informou que Bagheri havia mantido uma ligação telefônica com o ministro da defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman Al Saud, para discutir desenvolvimentos regionais e melhorar a cooperação de defesa entre os dois países.