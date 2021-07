Inovação e facilidade: Rosasfarma celebra 23 anos e lança aplicativo de compras para clientes

Constante inovação com o que há de melhor no mercado e facilidade para dar maior conforto às pessoas são marcas que fizeram da Rosasfarma a maior empresa de cosméticos, suplementos e manipulados do Acre, o empreendimento do setor mais conceituado entre a população acreana. E para celebrar os 23 anos de fundação, comemorado na última sexta-feira, 23, a empresa lançou um aplicativo de compras virtuais destinado aos clientes, com a oferta de todos os produtos acabados comercializados nas lojas físicas de Rio Branco.

O app “Rosasfarma” já está em pleno funcionamento e pode ser baixado de forma gratuita pelo Play Store (Google) ou App Store (Apple). Além de facilitar a rotina dos compradores, que agora podem fazer pedidos e pagamentos pelo novo recurso, a novidade também auxiliará no combate da disseminação do coronavírus (Covid-19) e suas variantes, já que as pessoas têm a opção de realizar aquisição em casa, no trabalho ou qualquer outro local sem precisar se dirigir aos espaços da rede.

Êrika Rosas, farmacêutica e sócia da empresa, lembra que há poucos meses um novo imóvel passou a abrigar a sede da empresa para dar mais conforto, modernidade e qualidade aos clientes. E, como parte das comemorações dos 23 anos, além do aplicativo, a Rosasfarma também oferta 23% de desconto nos produtos manipulados que tiverem pagamento à vista e o sorteio de 23 vouchers no valor de R$ 200 em produtos, a cada R$ 100 em compras. A promoção segue até o dia 31 deste mês nas quatro lojas.

“A pandemia trouxe muitos desafios e algumas das soluções encontradas vieram para ficar. O aplicativo veio como forma de evitarmos aglomerações e sermos mais dinâmicos para atender às demandas. Outra promoção destinada aos nossos clientes está relacionada a ele próprio e uma parceria com o Deck. Quem baixar nosso app, inserir o código DECK30 e fizer uma compra acima de R$ 100 ganhará 30% de desconto nos nossos produtos e concorrerá a 30 vales compras de R$ 50 no próprio Deck”, explica a empresária.

A proprietária relembra que a Rosasfarma nasceu pequena, em 23 de julho 1998, mas já com o conceito de transparência, ética e excelência em produtos e serviços. O que era apenas uma ideia “simples”, virou um grande empreendimento capaz ofertar qualidade de vida a partir da individualidade, ou seja, atendendo às necessidades específicas de cada pessoa para o sucesso dos tratamentos. Hoje, a empresa conta com um grande mix de produtos e várias marcas para oferecer o que há de melhor em cada segmento: Farmafórmula, Adcos, Bioage, SNC, Alergoshop e outras.

“Quando fazia faculdade, me dediquei muito à ideia de oferecer meios para o bem-estar geral seja pelo cuidado com saúde ou estética, respeitando limites e preferências de cada um, pois só assim podemos atingir o máximo de resultado possível. Desde que iniciamos as atividades, com a primeira loja, no Centro, as pessoas nos receberam bem. É uma alegria celebrarmos a tradição de estarmos há 23 anos no mesmo endereço do Centro, juntamente com novas instalações na nossa unidade do Bosque. Chegamos até aqui por causa dos nossos clientes, nada teria acontecido sem eles. Gratidão”, finaliza Êrika.