Israel não cumpre o prazo dos EUA para aumentar a ajuda a Gaza, dizem grupos de direitos humanos | Notícias do conflito Israel-Palestina

Grupos internacionais de direitos humanos dizem que Israel não cumpriu o prazo estabelecido pelos Estados Unidos para permitir mais ações humanitárias. ajuda à Faixa de Gaza ou enfrentar restrições não especificadas à assistência militar.

As condições no enclave devastado pela guerra são piores do que em qualquer momento de uma guerra que começou em outubro de 2023, disseram oito grupos na terça-feira, quando o prazo de 30 dias expirava.

Em 13 de Outubro, a administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, disse a Israel para aumentar o fluxo de fornecimentos humanitários para Gaza, caso contrário Washington reduziria o apoio militar ao seu principal aliado.

“Israel não só não cumpriu os critérios dos EUA que indicariam apoio à resposta humanitária, mas simultaneamente tomou medidas que pioraram dramaticamente a situação no terreno, particularmente no norte de Gaza”, afirmaram os grupos, que incluem o Conselho Norueguês para os Refugiados, a Oxfam. , Refugiados Internacionais e Save the Children.

“Essa situação está hoje num estado ainda mais terrível do que há um mês”, disseram num comunicado depois de as agências humanitárias avaliarem as medidas de Israel. Acrescentaram: “Israel não cumpriu as exigências do seu aliado – com um enorme custo humano para os civis palestinianos em Gaza”.

Falando aos repórteres, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, pareceu minimizar o prazo de terça-feira, dizendo estar confiante de que “a questão seria resolvida”.

O presidente israelense, Isaac Herzog, deve se encontrar com Biden ainda nesta terça-feira.

Depois de analisar os 19 requisitos delineados pelos EUA, os grupos de direitos humanos afirmaram que Israel falhou “em tomar medidas significativas” e “piora activamente a situação humanitária” em 15 deles, incluindo permitir a entrada de pelo menos 350 camiões de ajuda por dia em Gaza.

Na terça-feira, os militares israelitas afirmaram que centenas de pacotes de alimentos e água foram entregues a Jabalia e Beit Hanoon, no norte sitiado de Gaza, em coordenação com o COGAT, o órgão militar israelita responsável pelos assuntos civis palestinianos.

Afirmou também que, desde Outubro, 741 camiões de ajuda fizeram entregas no norte de Gaza, onde as forças israelitas prosseguiram uma grande ofensiva.

As Nações Unidas afirmaram que a quantidade de ajuda que entra em Gaza caiu para o nível mais baixo num ano e acusou repetidamente Israel de bloquear tentativas de entrega de suprimentos humanitários, especialmente ao norte do enclave.

Ao abrigo da Lei de Assistência Externa dos EUA, o presidente é obrigado a suspender a assistência de segurança a qualquer país que restrinja a ajuda humanitária dos EUA. Os EUA são a chave de Israel apoiador político e militar e recentemente implantou o sistema Terminal High Altitude Area Defense, ou THAAD, junto com soldados para operá-lo.

Campanha de ‘limpeza étnica’

Um comité de especialistas globais em segurança alimentar alertou para uma “forte probabilidade de que a fome é iminente em áreas” do norte de Gaza.

“É necessária uma acção imediata, dentro de dias e não semanas, por parte de todos os intervenientes que participam directamente no conflito, ou que têm influência na sua conduta, para evitar e aliviar esta situação catastrófica”, afirmou o Comité independente de Revisão da Fome.

Os oito grupos de direitos humanos disseram que o fracasso de Israel em atender às necessidades humanitárias urgentes levanta questões sobre a sua adesão ao direito humanitário internacional e as suas obrigações como potência ocupante.

“O governo dos EUA mais uma vez estabeleceu medidas básicas sobre como o governo de Israel deve seguir o direito internacional e permitir a entrega de ajuda em Gaza”, disse a presidente e CEO da Oxfam America, Abby Maxman. “Desde então, temos visto as forças israelitas acelerarem os seus esforços para bombardear, despovoar, privar e exterminar a população palestina da província de Gaza Norte. Estamos testemunhando uma campanha de limpeza étnica”.

A guerra de Israel contra Gaza matou pelo menos 43.603 palestinos e feriu 102.929 desde 7 de outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Desde Outubro deste ano, os militares israelitas intensificaram os seus bombardeamentos e incursões terrestres no norte de Gaza, alegando que o seu objectivo é evitar o reagrupamento dos combatentes do Hamas.

A ONU disse em um relatório na sexta-feira que quase 70 por cento dos mortos na guerra em Gaza eram mulheres e crianças.

A mais nova tinha apenas um dia e a mais velha era uma mulher de 97 anos, disse o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, tendo verificado 8.119 das pessoas alegadamente mortas durante os primeiros seis meses da guerra.

O relatório alertava que ataques “generalizados ou sistemáticos” contra civis poderiam constituir “crimes contra a humanidade”.

“E se cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, também podem constituir genocídio”, afirmou.