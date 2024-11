Isso vai durar? – DW – 27/11/2024

O que diz o cessar-fogo?

O acordo de cessar-fogo prevê uma suspensão de dois meses combates entre os militares israelenses e o braço armado do grupo militante Hezbollah em Líbano.

Em termos de especificidades, o cessar-fogo foi — como esperado — elaborado nos mesmos moldes da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2006 que pôs fim a um breve mas brutal conflito entre o Hezbollah e os militares israelitas em Julho e início de Agosto de 2006.

Em 2006, Resolução 1701 estabeleceu uma zona tampão separando Israel e Hezbolá entre o rio Litani no Líbano e a Linha Azul, sendo esta última uma fronteira “provisória” traçada pela ONU após combates anteriores e a ocupação do sul do Líbano por Israel.

Neste novo cessar-fogooficialmente acordada pelos governos de Israel e do Líbano e aceite pelo Hezbollah, ambas as partes reconhecem a importância da Resolução 1701. Como resultado, o Hezbollah deverá retirar-se a norte do rio Litani, enquanto as tropas israelitas irão gradualmente retirar-se para sul da Linha Azul, para Israel.

Nos termos da Resolução 1701, esta zona tampão tem sido gerida pelo exército libanês e pelos 10.000 homens Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL). Isto continuará, mas o número de tropas na zona tampão aumentará.

O exército libanês irá enviar 10.000 soldados para a zona tampão para garantir que nem o Hezbollah nem Israel regressem.

A UNIFIL, que é composta por soldados de 48 países, incluindo a Alemanha, deverá agora obter mais apoio dos EUA e de outras nações.

Ao longo dos anos, houve múltiplas violações da Resolução 1701, com Israel e o Hezbollah trocando acusações de que o outro estava a causar todos os problemas. A UNIFIL não pode impor militarmente as suas regras e deve contar com a cooperação de todos os envolvidos.

Não haverá tropas de combate dos EUA estacionadas no Líbano, mas haverá apoio militar dos EUA ao exército libanês, que é mais pequeno, subfinanciado e desarmado pelo Hezbollah.

Anteriormente, a UNIFIL foi elogiada por facilitar a comunicação entre os militares israelitas e libaneses, que normalmente não teriam estado em contacto. Agora, representantes da França e dos Estados Unidos irão aderir a esse canal de comunicação e também ajudar a monitorizar quaisquer novas violações do cessar-fogo.

Antes do início do cessar-fogo, Israel lançou vários ataques aéreos sobre o Líbano que, segundo os moradores locais, foram os piores em meses; 33 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informaram autoridades Imagem: AFP/Getty Images

Por que as partes concordaram com um acordo?

Primeiro Ministro israelense Benjamim Netanyahu explicou que o cessar-fogo permitirá a Israel “concentrar-se no Irão”, permitir que as tropas israelitas recuperem e dividir o Hezbollah do Hamas em Gaza.

Análise em jornal israelense Haaretz sugeriu que também houve um aumento na pressão dos EUA sobre Israel e porque os políticos de extrema direita no governo de coligação de Netanyahu não ameaçaram retirar-se do governo, como fizeram anteriormente, quando foi sugerido um cessar-fogo em Gaza.

Além disso, embora os ataques aéreos israelitas em Gaza, no Líbano, na Síria e no Iraque possam ser realizados com muito pouco perigo para os soldados israelitas, a tentativa de entrar no Líbano foi muito mais mortal. Os combatentes do Hezbollah foram posicionados ao longo da fronteira e o número de mortos dos militares israelitas estava a aumentar.

Quanto ao Hezbollah, as suas estruturas de liderança foram gravemente danificadas e os efeitos dos ataques aéreos israelitas sobre os civis libaneses e o impacto na economia libanesa “enfraqueceram” a vontade de lutar do grupo, disse Gina Abercrombie-Winstanley, membro sénior do Conselho do Atlântico, especializado em no Oriente Médio, explicou.

A Resolução 1701 foi frequentemente criticada, destacou Abercrombie-Winstanley: “Mesmo a sua implementação imperfeita em 2006 trouxe mais de 16 anos de relativa paz e estabilidade. Ambos os lados estão prontos para isso.”

Especialistas em defesa israelenses também disse Haaretz eles acreditam que o Hezbollah e os seus apoiantes no Irão também queriam tempo para reconstruir e reagrupar.

O cessar-fogo durará?

O presidente dos EUA, Joe Biden, diz que o acordo “foi concebido para ser um acordo permanente cessação das hostilidades.”

Mas os especialistas concordam que o cessar-fogo é frágil, uma vez que as fontes subjacentes do conflito ainda existem e a sua implementação será difícil. Já estão sendo feitas perguntas sobre a capacidade do exército libanês de policiar a zona tampão.

Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas de comunidades no norte de Israel devido à ameaça de lançamento de foguetes do Hezbollah, mas muitas disseram à mídia local que ainda não estão prontas para retornar. Imagem: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

Israel disse que se os combatentes do Hezbollah violarem o acordo de cessar-fogo, então seria permitido contra-atacar dentro do Líbano.

É improvável que tal cláusula tenha sido incluída no acordo porque tanto autoridades libanesas como do Hezbollah se opuseram anteriormente a ela. pois violaria a soberania do Líbano.

“Para contornar a questão, os relatos da mídia sugeriram que os EUA emitiriam uma carta apoiando o direito de Israel de agir”. informou a BBC.

Meios de comunicação israelenses pareceu confirmar esta quarta-feira. Relatórios detalhando uma carta dos EUA a Israel dizem que afirma:

os Estados Unidos garantem partilhar informações sobre o Hezbollah

Israel ainda poderia realizar reconhecimento aéreo sobre o Líbano – algo que a Resolução 1701 original não permitia –

Israel poderia agir contra o Hezbollah no sul do Líbano se os termos do cessar-fogo fossem quebrados, mas deveria notificar os EUA antes de o fazer.

Representantes do Hezbollah também disseram que o grupo se reserva o direito de agir caso Israel ataque.

Quando se trata da reformulação da Resolução 1701, “os desafios são os mesmos de há 18 anos”, disse Heiko Wimmen, director de projectos para o Iraque, a Síria e o Líbano no think tank Crisis Group. “Nomeadamente, como garantir que ambas as partes cumpram a longo prazo, e o que fazer com as capacidades militares do Hezbollah, que constituem uma ameaça à segurança de Israel, e potencialmente de outros libaneses, quer estejam presentes na fronteira ou em alguns quilômetros de distância.”

Quem mais está envolvido no cessar-fogo?

O acordo de cessar-fogo não se aplica de forma alguma a o que está acontecendo em Gaza. Biden disse esperar que o impulso criado pelo acordo com o Líbano possa levar a um resultado semelhante em Gaza, mas Netanyahu de Israel já reagiu negativamente a essa sugestão.

O grupo militante Hamas, com sede em Gaza, “aprecia” o direito do Hezbollah de chegar a um acordo que proteja o seu povo, disse um funcionário do grupo à agência de notícias Reuters. O Hamas também estava pronto para um acordo de cessar-fogo, disse a autoridade.

Residentes deslocados ficam no trânsito enquanto retornam às suas aldeias depois que um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor na quarta-feira Imagem: Mohammed Zaatari/AP/imagem aliança

O cessar-fogo não mudou as intenções de outros membros do chamado “Eixo da Resistência”, uma série de grupos apoiados pelo Irão que consideram Israel e os EUA seus inimigos.

O Hamas é classificado como organização terrorista pela Alemanha, pelos Estados Unidos e vários outros países. O Hezbollah é considerado uma organização terrorista pelos EUA, Alemanha e vários países árabes sunitas, enquanto a UE lista o seu braço armado como grupo terrorista.

No Iêmen, o Grupo rebelde HouthiA liderança do Iraque “enquadrou o cessar-fogo como um ajustamento temporário, não como uma retirada estratégica”, disse Mohammed Albasha, fundador do Basha Report, uma consultoria com sede nos EUA especializada no Iémen. “Isto sugere que, juntamente com o Hezbollah e outras facções… os Houthis estão empenhados numa estratégia de resistência a longo prazo. O conflito continua volátil e a sua direção dependerá em grande parte da forma como o Hezbollah e Israel responderem.”

O acordo de cessar-fogo torna muito menos provável uma escalada para uma guerra directa e total entre Israel e o Irão. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã elogiou o acordo, acrescentando que um cessar-fogo também era necessário em Gaza.

Libaneses saúdam início do cessar-fogo Israel-Hezbollah Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Editado por: Sean M. Sinico