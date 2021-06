Jabá, matador do Bonde dos 13, é preso com arma de fogo no Recanto dos Buritis

Uma ação dos Policiais Militares do Tático 2° Batalhão resultou na prisão do suspeito conhecido como “matador do Bonde dos 13”. Denilson Araújo da Silva, de 24 anos, conhecido no mundo do crime como “Jabá”, foi detido no final da tarde desta quarta-feira, 16, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na Travessa Valmar, situada no bairro Recanto dos Buritis, Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo patrulhamento de rotina na região quando avistou “Jabá” em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o faccionário correu para o interior da residência e em seguida pulou o muro na tentativa de fugir, mas foi abordado. Em posse de Denilson, foi encontrado um revólver calibre 32 com 4 munições intactas.

Ainda segundo a Polícia, Denilson estaria envolvido nos últimos homicídios ocorridos no bairro Recanto dos Buritis. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o acusado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia na presença dos policiais, Denilson relatou à reportagem do ac24horas ser o matador da facção do Bonde dos 13.