Japão, nós compartilham ‘ethos guerreiros’ para deter a China, diz Hegseth do Pentágono | Notícias da política

Beirute, Líbano – O Conselho de Ministros do Líbano elegeu Karim Souaid como governador do Banco Central – um candidato apoiado pelo lobby do banco do país e um empresário que muitos dizem ser emblemático do mal -estar do Líbano está sofrendo.

Apenas em uma guerra brutal com Israel, o Líbano precisa urgentemente de reconstrução e recuperação. Desde 2019, o Líbano sofreu uma das piores crises econômicas da história moderna. Os serviços estaduais foram agredidos, incluindo o setor de eletricidade, deixando aqueles que podem pagar o custo para confiar em geradores privados.

O Banco Mundial estima que US $ 11 bilhões são necessários para o trabalho, e o próximo governador é crucial para desbloquear fundos do Fundo Monetário Internacional (FMI), que incentivará mais apoio da comunidade internacional.

Na quarta-feira, os relatórios da mídia libanesa marcaram o Souaid, o fundador da empresa de investimentos privados de Bahrein, Creschgate Partners, como pioneiro.

Fontes disseram à Al Jazeera que, embora o FMI não comentasse os candidatos, as políticas propostas de Souaid não correspondem às reformas necessárias.

‘Outro Salame Riad’

Dois acampamentos surgiram em resposta à candidatura de Souaid.

De um lado estavam os bancos, o lobby bancário, a maioria dos partidos tradicionais significativos – incluindo adversários ideológicos como o Hezbollah e as Forças Libanesas – e o presidente Joseph Aoun, cujo consultor econômico, Varouj Nerguizian, é membro do conselho da empresa de investimentos da Souaid.

Por outro lado, alguns ministros reformistas, deputados independentes, ONGs com mente reforma e céticos, incluindo o primeiro-ministro Nawaf Salam.

Depois que o Souaid foi votado, Salam fez um discurso admitindo que ele e outros ministros tiveram reservas sobre a nova nomeação.

“Qualquer governador deve cumprir a política financeira de nosso governo reformista, conforme expresso pela declaração ministerial (que inclui) um novo programa com o Fundo Monetário Internacional, os bancos de reestruturação e a elaboração de um plano completo de acordo com os melhores padrões internacionais para preservar os direitos dos depositantes”, disse Salam.

Souaid ainda não comentou qual seria seu plano para o banco central.

Mas aqueles que se opõem a souaid dizem que ele está muito próximo do poder e suas políticas favorecerem o lobby bancário. O filho do ex -primeiro -ministro Najib Mikati, Maher, também é membro do conselho da empresa de investimentos da Souaid.

“Eles estão tentando atrair outro Salameh da RIAD”, disse Mohammad Farida, consultor econômico da União de Depositantes, uma ONG que argumenta que os bancos e não os depositantes devem ser responsabilizados pela crise financeira de 2019.

Salameh é o ex -governador do Banco Central que foi preso em setembro por crimes financeiros no Líbano e é objeto de inúmeras investigações financeiras em cinco países europeus diferentes.

Todo ministro será ‘responsabilizado’

O Líbano está entrando no sexto ano de uma crise econômica devastadora e precisa mal de fundos de socorro do FMI, que expôs várias reformas que o Líbano precisa aplicar para receber esses fundos.

Uma batalha paralela pela prestação de contas por dezenas de bilhões em perdas econômicas está em um impasse há cinco anos como classe política, apoiada pelo lobby bancário, focada em analisar qualquer esforço para aprovar reformas que o FMI considera crítico para desbloquear US $ 3 bilhões em fundos de socorro.

A luta se resume essencialmente a quem deve assumir a responsabilidade pelo colapso econômico de 2019 e sofrer as perdas.

O lado pró-banker acredita que o estado é o principal responsável pelo colapso após a inadimplência dos Eurobonds. Para recuperar o dinheiro dos depositantes, dizem eles, o Estado deve pagar aos bancos de volta por ações como a venda de ativos estaduais. Esta é a lateral que apoia souaid.

Pensa -se que as idéias de Souaid para o Estado sejam descritas em um artigo de 2023, financiado por sua empresa de investimentos, que recomenda cortes de cabelo de até 90 %, o que cairia sobre os depositantes.

Os críticos dizem que isso permitiria que os banqueiros e os políticos que apoiaram e lucraram com eles para escapar da responsabilidade.

“Isso basicamente incentivaria -os a assumir o mesmo comportamento (que causou a crise econômica e bancária) com os mesmos riscos”, disse Walid Marrouch, professor de economia da Universidade Americana libanesa.

O lado pró-reforma, que inclui o sindicato dos depositantes, diz que as perdas no estado falirão e prejudicarão os cidadãos que não fizeram nada de errado, para que os bancos comerciais devem sofrer as perdas para pagar os depositantes.

Essas reformas atingiriam mais os proprietários dos bancos, forçando alguns bancos a mesclar ou fechar completamente.

Em uma entrevista coletiva de emergência convocada pela União dos Depositantes na quarta-feira para se opor à seleção de Souaid, Halime Kaakour, um dos 13 deputados libaneses eleitos em 2022 em um sentimento pós-revolução que exigirá reformas exigentes, declarou: “Responsaremos cada ministro.

O número de US $ 76 bilhões é uma estimativa, pois o número exato é desconhecido. Durante a crise, muitos depositantes retiraram seu dinheiro enquanto a lira libanesa estava despencando, enquanto alguns dos mais ricos do país moviam seu dinheiro para o exterior.

‘É uma máfia’

Em 2020, o governo de Hassan Diab propôs uma solução que os especialistas disseram à Al Jazeera teria atendido às especificações do FMI. Mas a solução foi descarrilada pelo impasse político e os depositantes sofreram.

Como os bancos trancados e os cidadãos não conseguiram retirar seu dinheiro, a taxa de câmbio desvalorizou mais de 95 %. Antes da crise, a lira ficou em 1.500 em dólar – hoje, US $ 1 é igual a 89.000 lira.

Com muitos dos ex -classe média do país empurrar na pobreza, alguns cidadãos foram forçados a Segure os bancos para retirar seu dinheiro.

Após a vasta destruição causada pela última guerra de Israel no Líbano, a necessidade de dinheiro de reconstrução é cada vez mais premente. À medida que essa pressão aumentava, o mesmo aconteceu com a batalha sobre quem lideraria o banco central do Líbano, pois esse número afetará profundamente a agenda econômica e bancária do Líbano nos próximos anos.

O lado dos bancos, que apóia Souaid, foi liderado por Antoun Sehnaoui, presidente do Conselho do Grupo SGBL.

Sehnaoui também financia meios de comunicação libaneses e acredita -se estar perto de muitos políticos. Acredita-se que ele apoie os soldados de Deus (Jnoud El-Rab), uma gangue de homens que citam as Escrituras Cristãs e ganharam notoriedade por visar a comunidade LGBTQ do Líbano com violência.

No período que antecedeu a votação do governador do Banco Central, a Media Outlets Megaphone e Daraj relataram que Sehnaoui havia apresentado ações contra eles.

A influência profundamente enraizada que banqueiros como Sehnaoui têm sobre o sistema libanês é em grande parte o motivo pelo qual o estado luta para servir seus cidadãos, dizem os críticos.

“É uma máfia e (os banqueiros) são os oligarcas”, disse a Fouad Debs, advogado e membro da União dos Depositores, à Al Jazeera.

Debs disse que a confirmação de Souaid foi um revés para uma solução justa para a crise econômica do Líbano e afetará profundamente os depositantes e o estado.

“A nomeação da Souaid é desastrosa”, disse ele, acrescentando que o estado provavelmente assumirá dezenas de bilhões de dólares em dívidas em vez dos bancos.

Críticos como Debs dizem, como muitos políticos são financiados por banqueiros ou são acionistas nos próprios bancos, eles tentam alinhar a política econômica do Líbano aos interesses dos bancos, mesmo que isso contradiz o interesse público.

Durante anos, os bancos se beneficiaram das leis de sigilo bancário que os reformistas e o FMI dizem que precisam mudar.

Os opositores do novo governador do Banco Central agora pressionam para tentar criar um plano de recuperação que acham justo para os depositantes, mas será uma batalha difícil após a nomeação de Souaid.

“Eles estão transformando o país em uma empresa privada para talvez alguns milhares de pessoas que literalmente terão controle sobre a maior parte da riqueza do país”, disse Debs.

“É muito perigoso e o país mudará completamente”.