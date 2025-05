Jovem de 19 cria remédio antiviral barato com casca de milho e ganha prêmio

A simplicidade de uma menina da região Norte do Brasil, ensinando a comer caranguejo com farinha, está conquistando milhões de brasileiros nas redes sociais. E ela come com tanto gosto que o vídeo, postado em fevereiro, voltou a viralizar e já foi visto por mais de 6 milhões de pessoas.

Moradora do Pará, Maria Eloisa é bem pequena, mas é cheia de carisma. No Instagram dela, a garotinha aparece comendo cabeça de carangueijo e recheia a parte do crustáceo com farofa. E paraense raiz, que não desperdiça nada do crustáceo, ainda faz inveja para os seguidores:

“Não fica olhando não que esse aqui já é meu. Tu gosta de comer a cabeça? Porque eu amo, é a minha parte favorita”, brincou.

Com farinha e tudo

Maria Eloisa encanta internautas com a paixão pela comida típica da região Norte. E agora, ela mostrou todas as formas de comer caranguejo sem desperdiçar nenhuma parte.

A garotinha quebra o crustáceo, recheia com farinha e come tudinho.

“A paraense mais fraca que você vai ver hoje”, disse a pequena.

“Raiz mesmo”

E na internet, a garotinha foi muito elogiada, até por quem não gosta de cabeça de caranguejo.

“Essa parte boa eu não gosto, mas parabéns Maria, você é uma princesa raiz mesmo”, disse uma seguidora.

Outro disse que a menina é o terror dos caranguejos.

“Quando ela entra no mangue o caranguejo que tem medo dela”, brincou.

“Isso representa o nosso Pará sem esforço”, postou um terceiro.

Estrela do Norte

Maria é um verdadeiro sucesso na internet. Ela já acumula mais de 600 mil seguidores.

Além do caranguejo com farinha, ela já apareceu saboreando tucupi e peixe com açaí.

Também já ensinou a fazer tapioquinha molhada, daquelas que lembram casa de vó e extrair óleo de andiroba.

Dá agua na boca!

Assista ao vídeo da menina que ensina a comer caranguejo sem desperdiçar nada:

A pequena não dá mole, tacou tudo pra dentro! – Foto: @a.mariaeloisa2212/Instagram







