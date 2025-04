Juiz dos EUA Ordens de retorno do homem deportado para El Salvador – DW – 05/04/2025

Um juiz federal dos EUA decidiu na sexta -feira que o Trunfo A administração deve devolver um migrante salvadorenho que foi deportado por engano para uma prisão notória em seu país de origem.

Kilmar Abrego Garcia, 29 anos, morava no estado de Maryland. Ele estava entre um grupo de migrantes principalmente consultados que foram deportados para El Salvador em 15 de março.

Os advogados do Departamento de Justiça dos EUA admitiram em documentos judiciais que Abrego Garcia havia sido deportado devido a um “erro administrativo”.

O migrante de Salvadorenho é casado com um cidadão dos EUA. Ele viveu no país legalmente com uma permissão de trabalho.

‘Sem disputa’ de erro

De acordo com a juíza distrital Paula Xinis, Abergo Garcia foi detido “sem base legal” e deportada “sem mais processo ou justificativa legal”.

Ele foi enviado ao notório centro de confinamento de terrorismo de El Salvador (CECOT).

O juiz ordenou que seu retorno dos EUA o mais tardar em 7 de abril e disse que sua presença em El Salvador “constitui danos irreparáveis”.

O advogado do governo dos EUA disse que, embora “não haja disputa” Abergo Garcia não deveria ter sido deportado, o governo argumentou que não tem autoridade legal para trazê -lo de volta aos EUA.

Os advogados de Abergo Garcia contestaram a reivindicação.

“Eles o colocaram lá, podem trazê -lo de volta”, disse um membro da equipe jurídica de Abergo Garcia em comunicado.

Os supostos membros de gangues foram enviados para uma prisão notória em El Salvador Imagem: Presidência Secretária de Imprensa/Reuters

O juiz Xinis concordou.

“Por que os EUA não podem recuperar o Sr. Abrego Garcia?” ela perguntou.

O advogado representando o governo dos EUA dizendo que havia feito ao governo essa pergunta, mas não recebeu uma resposta que achou satisfatório.

Violação da ordem judicial?

A decisão foi o mais recente revés legal das políticas de deportação do governo Trump, como parte das quais três planos de migrantes foram deportados para El Salvador no mês passado alegados laços com gangues criminosas.

Um juiz em Washington disse que há uma “probabilidade justa” do governo Trump violou a decisão do tribunal Isso ordenou o bloqueio temporário da deportação de supostos membros de gangues venezuelanos sob uma lei raramente invocada do século XVIII.

Como o tribunal tomou a decisão, os dois primeiros aviões que carregavam os deportados já estavam a caminho de El Salvador, com eles continuando em sua rota original, apesar da decisão do tribunal.

Editado por: Zac Crellin