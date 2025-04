Kyiv quer ‘alinhar’ conosco sobre minerais – DW – 04/04/2025

Como esperado, Presidente dos EUA Donald Trump anunciado Novas tarifas em 2 de abril.

Este lote de tarifas vai atingir os aliados mais próximos do país, como o Japão, e adversários, como a China.

Em uma cerimônia elaborada no jardim de rosas da Casa Branca, Trump disse que o dia “seria para sempre lembrado, pois o dia em que a indústria americana renascia”.

Ele acrescentou que os deveres trariam trilhões de dólares “para reduzir os impostos e pagar nossa dívida nacional”.

O que Trump propôs?

As tarifas adicionam uma tarifa de 10% em quase todos os bens importados de todos os parceiros comerciais. Adicionalmente, Tarifas recíprocas seria imposto às importações de dezenas de países.

Para as importações da União Europeia, será definida uma nova tarifa de 20%. Para países individuais da lista, a taxa varia: China 34%, Japão 24%, Vietnã 46%, Coréia do Sul 26%, Taiwan 32%.

As mercadorias da Suíça serão atingidas com uma tarifa adicional de 32%, Israel, com 17% e a Índia, com 27%.

Certos dispositivos médicos, semicondutores, produtos farmacêuticos e ouro também estão, até agora, isentos de direitos aduaneiros recíprocos.

A tarifa de importação de linha de base de 10% entrará em vigor em 5 de abril, deixando pouco tempo para negociar. As taxas mais altas em vários países devem entrar em vigor em 9 de abril.

Ambos esses conjuntos de tarifas estão em cima das tarifas dos EUA existentes na China e taxas Aço, alumínioe carros.

Como os americanos estão reagindo às notícias?

Houve uma rápida reação de grupos e economistas da indústria.

“Muitos fabricantes nos Estados Unidos já operam com margens finas”, disse Jay Timmons, presidente da Associação Nacional de Fabricantes. “Os altos custos de novas tarifas ameaçam investimentos, empregos, cadeias de suprimentos e, por sua vez, a capacidade da América de superar outras nações e liderar como a superpotência de manufatura proeminente”.

Gary Shapiro, chefe da Associação de Tecnologia do Consumidor, está igualmente consternado.

“As amplas tarifas globais e recíprocas do presidente Trump são grandes aumentos de impostos sobre os americanos que impulsionarão a inflação, matarão empregos na Main Street e podem causar uma recessão para a economia dos EUA”, disse Shapiro em comunicado. “Essas tarifas aumentarão os preços dos consumidores e forçarão nossos parceiros comerciais a retaliar”.

Extrato de fala: Trump anuncia novas tarifas globais Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O ex -secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, disse que os aumentos tarifários do governo Trump chocarão a economia e aumentarão os preços e o desemprego.

“Esse é o tipo de coisa que você discute da maneira que geralmente discutiríamos um pico ou um terremoto ou uma seca, como um choque de suprimento”, disse Summers na semana de Wall Street da Bloomberg Television. “A questão é principalmente quanto dano será causado”.

Com amigos como esses, quem precisa de tarifas?

Essas tarifas mais recentes vêm quando o presidente está rasgando décadas de regras comerciais globais e pedindo a anexação de CanadáAssim, Groenlândia e uma aquisição do Canal do Panamá.

Essas novas tarifas levarão à incerteza, interrupções na cadeia de suprimentos, mais burocracia e contas de supermercado, disse o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Frustrantemente, “parece não haver ordem no distúrbio”, acrescentou.

“Já estamos finalizando um primeiro pacote de contramedidas em resposta a tarifas sobre aço. E agora estamos nos preparando para outras contramedidas para proteger nossos interesses e nossos negócios se as negociações falharem”, disse ela.

A primeira -ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi um pouco mais conciliatória no Facebook. “Faremos tudo o que pudermos para trabalhar em direção a um acordo com os Estados Unidos, com o objetivo de evitar uma guerra comercial que inevitavelmente enfraqueceria o Ocidente em favor de outros atores globais”, escreveu ela.

Como os investidores estão reagindo às tarifas?

“No geral, o tamanho das tarifas aumentou a sensação de um impulso por uma reordenação de políticas radicais pelo novo governo dos EUA”, escreveu Jim Reid, estrategista de pesquisa do Deutsche Bank, em uma nota aos investidores. Mas eles “não adicionaram muita confiança em haver um plano de implementação estratégico aprofundado”.

As novas tarifas médias sobre as importações dos EUA eram “um nível claramente no pior final das expectativas” e poderiam acabar com cerca de 1-1,5% do crescimento dos EUA este ano, segundo Reid. Para a China, os 34% estão no topo das taxas existentes, o que significa que os bens chineses serão atingidos com tarifas de 54%.

As novas tarifas recíprocas acabaram sendo maiores do que o esperado, acordou Neil Shearing, economista -chefe do grupo da consultoria Capital Economics.

Canadá e México saíram levemente e estarão sujeitos a 25% de tarifas, mas apenas em coisas não cobertas pelo Acordo dos Estados Unidos-México-Canada. “Outros vencedores incluem a Austrália, o Brasil e o Reino Unido, que apenas incorrerão na tarifa mínima de 10%”, escreveu Shearing. “Em termos amplos, a China e outros países da Ásia foram atingidos relativamente difíceis”.

De acordo com os primeiros cálculos da Capital Economics, se as tarifas forem mantidas no lugar, elas poderão reduzir o PIB na China em cerca de 0,5% em relação à linha de base pré-tarifária. Para a zona do euro e o Japão, pode significar um golpe de cerca de 0,2% do PIB.

Olhando para o desconhecido

No momento, é impossível estimar todos os efeitos que essas tarifas terão nos EUA e em seus parceiros comerciais. Mas a maioria dos observadores diz que o crescimento econômico diminuirá e não haverá vencedores reais. Algumas conseqüências não intencionais dessas políticas econômicas podem levar anos para quantificar.

Tirar os EUA dos saldos comerciais normais – ou torná -lo um parceiro menos atraente – pode levar a novas alianças políticas e econômicas.

O Canadá já está olhando para a União Europeia como um parceiro mais confiável. A UE ou o México podem se inclinar para a China. Por sua parte, o Japão, a Coréia do Sul e a China anunciaram recentemente que trabalharão juntos para ter uma voz mais unificada quando se trata da economia.

Mais imediatamente, os consumidores americanos sofrerão à medida que as empresas aumentam os preços dos bens importados. Os americanos mais pobres que passam uma parte maior de sua renda em bens básicos serão mais atingidos por Aumentos de preços. Preços mais altos podem aumentar inflação.

Os países atingidos pelas novas tarifas dos EUA provavelmente retaliarão suas próprias tarefas sobre os bens americanos, o que pode levar a ainda mais tarifas dos EUA. Dependendo de quanta dor esses países estão dispostos a passar, essa retaliação pode rapidamente se transformar em uma guerra comercial mais ampla.

Editado por: Ashutosh Pandey