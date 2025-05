Lavanderia lava roupas de graça para desempregados que têm entrevistas de emprego

É do Brasil! A cineasta Marianna Brennand, diretora do filme Manas, fez história em Cannes ao se tornar a primeira brasileira a ser homenageada no Women In Motion Emerging Talent Award 2025. A premiação é dada aos talentos promissores do cinema mundial.

A cerimônia ocorreu na Riviera Francesa, durante o tradicional jantar da Kering, em parceria com o festival de Cannes, no último domingo (18). Ao lado da atriz Nicole Kidman, também homenageada, Marianna foi ovacionada pela contribuição dela ao cinema feito por mulheres.

No discurso de agradecimento, a cineasta destacou a representatividade e a conquista como algo coletivo. “Ser a primeira brasileira a receber o Women in Motion Emerging Talent Award é uma conquista que carrega força coletiva.”

Vitória das mulheres

Marianna também se destacou por ter uma capacidade incrível de contar histórias sobre mulheres.

Ao ganhar o prêmio, fez questão de agradecer a todas que a ajudaram no caminho.

“Traz visibilidade não só pra mim, mas pra todas as mulheres incríveis que constroem o cinema ao meu lado — colegas, parceiras, amigas de jornada. Receber esse prêmio ao lado de Nicole Kidman, que tem um compromisso público com a representatividade feminina e se propôs a trabalhar com uma diretora mulher por ano, torna tudo ainda mais simbólico. Esse reconhecimento fortalece meu compromisso com um cinema de impacto, e me enche de fôlego pra seguir criando com coragem, afeto e propósito.”

Manas, o filme

O premiado filme Manas se passa na Ilha do Marajó, no Pará.

A trama acompanha Marcielle, uma menina de 13 anos interpretada por Jamilli Correa.

O filme trata de temas como violência, sobrevivência e resistência. O roteiro, assinado por Marianna e mais cinco roteiristas, nasceu de um processo muito cuidadoso.

A diretora explicou que a ideia surgiu após denúncias de exploração infantil na região.

A princípio, o projeto seria um documentário, mas foi transformado em ficção para preservar a integridade das vítimas.

Brasil em Cannes

Outro filme que fez bonito em Cannes foi “Agente Secreto”, com Wagner Moura, como mostramos esta semana no Só Notícia Boa.

O longa foi aplaudido durante 13 minutos após exibição na França.

Na ocasião, Kleber Mendonça Filho, diretor do filme, disse estar “muito honrado de ter vocês aqui porque foi uma grande experiência fazer ‘O Agente Secreto’”.

No Festival, Marianna posou ao lado de Nicole Kidman.







