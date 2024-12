Lula será o líder mais velho do G20 após saída de Biden – 11/12/2024 – Mundo

A internação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve hemorragia cerebral, levanta preocupações devido à idade do presidente. Com 79 anos, o chefe do Executivo brasileiro será o líder mais velho do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, depois que Joe Biden deixar a Casa Branca, no mês que vem.

Atualmente Biden, 82, ocupa o topo da pirâmide etária do grupo. O tema foi um fator central na eleição americana deste ano e pesou contra a candidatura do democrata. Ele acabou desistindo da corrida presidencial e foi substituído por Kamala Harris, 60. Donald Trump, o vencedor, tem 78 anos, um a menos do que Lula.

Narendra Modi, 74, o premiê da Índia, aparece na sequência da lista dos políticos mais longevos do G20. Já o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, 39, é o mais novo.

Desde a campanha em 2022, Lula tem dito que a idade não é uma barreira para governar. No mês passado, rebateu o argumento de que é velho para disputar a reeleição em 2026, afirmando que mantém boa saúde e condição física. E indicou que o principal é ter competência, não ser jovem.

Lula completou 79 anos em outubro. Ainda no mês passado, ele repetiu sua fala rotineira de que pretende viver até 120 anos. Disse, então, que não é candidato à reeleição e que o pleito de 2026 será discutido apenas em dois anos. O brasileiro também já disse várias vezes que está com um “tesão de jovem”.

O presidente brasileiro passará nesta quinta-feira (12) por um novo procedimento para interromper o fluxo de sangue numa região de seu cérebro e impedir novos sangramentos como o que ele sofreu nesta semana.

O procedimento é considerado minimamente invasivo e recomendado para pacientes neurologicamente estáveis. A expectativa é a de que, com isso, novos sangramentos não voltem a se repetir, minimizando os riscos para Lula.

“É uma intervenção relativamente simples, para evitar novas ocorrências”, disse o médico do presidente, Roberto Kalil Filho.

O presidente sentiu fortes dores de cabeça na noite de segunda-feira (9) e, depois de exames feitos no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, foi transferido para a unidade de São Paulo para uma cirurgia de emergência. Após o procedimento, foi encaminhado para a UTI, onde segue em observação.

Os líderes dos países do G20

82 anos



Joe Biden, presidente dos Estados Unidos

79



Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

78



Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos

74



Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia

73



Prabowo Subianto, presidente da Indonésia

72



Vladimir Putin, presidente da Rússia

72



Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul

71



Xi Jinping, líder da China

70



Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia

67



Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão

66



Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha

63



Yoon Suk Yeol, presidente da Coreia do Sul

62



Claudia Sheinbaum, presidente do México

62



Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

61



Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália

54



Javier Milei, presidente da Argentina

52



Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

47



Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

46



Emmanuel Macron, presidente da França

39



Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e premiê da Arábia Saudita