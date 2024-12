Câncer de intestino aumenta entre pessoas com menos de 50 anos em todo o mundo, revela pesquisa | Câncer de intestino

Andrew Gregory Health editor



O número de pessoas com menos de 50 anos diagnosticadas com cancro do intestino está a aumentar em todo o mundo, de acordo com uma investigação que também revela que as taxas estão a aumentar mais rapidamente em Inglaterra do que quase qualquer outro país.

Pela primeira vez, dados globais sugerem que os médicos estão a observar mais adultos jovens a desenvolver cancro do intestino de início precoce, desde a Europa e América do Norte até à Ásia e Oceânia.

Um aumento nas taxas foi relatado em 27 dos 50 países examinados, com os maiores aumentos anuais observados na Nova Zelândia (4%), Chile (4%), Porto Rico (3,8%) e Inglaterra (3,6%).

Os especialistas ainda estão nos estágios iniciais de compreensão das razões por trás do aumento. Os autores do estudo, publicado no Lancet Oncologydisse que o consumo de junk food, os altos níveis de inatividade física e a epidemia de obesidade provavelmente estarão entre os fatores.

“O aumento do cancro colorrectal de início precoce é um fenómeno global”, disse Hyuna Sung, cientista principal sénior em investigação de vigilância do cancro no Sociedade Americana do Câncer e autor principal do estudo. “Estudos anteriores mostraram este aumento em países ocidentais predominantemente de rendimento elevado, mas agora está documentado em várias economias e regiões em todo o mundo.”

A tendência crescente do cancro do intestino entre os adultos jovens é agora tão significativa que também poderá levar a uma maior incidência nos idosos, entre os quais as taxas têm permanecido estáveis ​​ou diminuídos – revertendo potencialmente décadas de progresso alcançado contra a doença.

“O alcance global desta tendência preocupante destaca a necessidade de ferramentas inovadoras para prevenir e controlar cancros ligados a hábitos alimentares, sedentarismo e excesso de peso corporal”, disse Sung.

“Os esforços contínuos são essenciais para identificar os factores adicionais por detrás destas tendências e para desenvolver estratégias de prevenção eficazes adaptadas às gerações mais jovens e aos recursos locais em todo o mundo.”

O estudo concluiu que as taxas de cancro do intestino em pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 49 anos aumentaram em 27 dos 50 países estudados na década até 2017, o ano mais recente para o qual os números foram analisados.

Descobriu-se que as mulheres jovens apresentavam aumentos mais rápidos nas taxas iniciais de cancro do intestino do que os homens se viviam em Inglaterra, Noruega, Austrália, Turquia, Costa Rica ou Escócia.

O cancro do intestino é o terceiro cancro mais diagnosticado e a segunda causa mais comum de morte por cancro, responsável por mais de 1,9 milhões de novos casos e quase 904.000 mortes em 2022 em todo o mundo.

Michelle Mitchell, presidente-executiva da Câncer Research UK, disse: “Este estudo emblemático revela que o aumento das taxas de câncer de intestino de início precoce, afetando adultos com idades entre 25 e 49 anos, é um problema global.

“É preocupante que esta investigação revelou, pela primeira vez, que as taxas estão a aumentar de forma mais acentuada em Inglaterra do que em muitos outros países do mundo. Um diagnóstico de cancro em qualquer idade tem um enorme impacto nos pacientes e nas suas famílias – por isso, embora seja importante notar que as taxas em adultos mais jovens ainda são muito baixas em comparação com pessoas com mais de 50 anos, precisamos de compreender o que está a causar esta tendência em pessoas mais jovens.”

Houve várias limitações no estudo. Relatou as taxas de cancro do intestino apenas até 2017, pelo que pode não reflectir com precisão as tendências actuais. O estudo também utilizou dados de registos subnacionais que muitas vezes representam uma pequena fração da população de um país, o que pode limitar a generalização ao nível da população.

David Robert Grimes, professor assistente de bioestatística no Trinity College Dublin, que não esteve envolvido na pesquisa, pediu cautela na interpretação dos resultados. “Comparar dados internacionais sobre as taxas de cancro é uma tarefa difícil, pois há uma variação considerável na qualidade e disponibilidade dos dados… temos de resistir ao impulso de tirar conclusões precipitadas, especialmente com dados contraditórios e complicados”, disse ele.

A taxa de aumento do cancro do intestino nos menores de 50 anos também foi muito menor do que na Inglaterra, no País de Gales (1,55%), Escócia (0,64%) e Irlanda do Norte (0,54%), levantando novas questões sobre os dados.

Katrina Brown, gerente sênior de inteligência sobre câncer da Cancer Research UK, disse que era “difícil dizer com certeza” por que as taxas na Inglaterra estavam aumentando mais rapidamente do que em outras nações do Reino Unido. “É necessária mais investigação para compreender se existem diferenças genuínas entre as nações e como abordá-las”, disse ela.

Ela acrescentou que o número total de casos em adultos jovens ainda era baixo, com apenas cerca de um em cada 20 cancros do intestino no Reino Unido diagnosticado em pessoas com menos de 50 anos.

Sung disse que é fundamental que mais pessoas conheçam os sintomas. “A conscientização sobre a tendência e os sintomas distintos do câncer colorretal de início precoce (por exemplo, sangramento retal, dor abdominal, hábitos intestinais alterados e perda de peso inexplicável) entre os jovens e os prestadores de cuidados primários pode ajudar a reduzir atrasos no diagnóstico e diminuir a mortalidade, ”ela disse.