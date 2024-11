Lula visitará sala de monitoramento do Enem neste domingo

A OMS afirma que seis pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas em greve no centro de vacinação contra a poliomielite no norte de Gaza.

As agências das Nações Unidas iniciaram uma nova fase de uma campanha de vacinação contra a poliomielite para crianças no norte de Gaza, em meio a preocupações de que os ataques israelenses e as restrições de acesso possam tornar impossível chegar a algumas áreas.

A agência das Nações Unidas para as crianças (UNICEF) informou no sábado que a campanha de vacinação contra o vírus – que pode paralisar ou mesmo matar crianças – foi retomada no norte de Gaza após vários atrasos “apesar das condições extremamente duras”.

A primeira fase começou em setembro e atingiu mais de 560.000 crianças com idade superior a um dia e menos de 10 anos. As autoridades estão agora a tentar administrar uma segunda e última dose da vacina oral.

“Esta campanha contra a poliomielite é crítica, mas embora protejamos as crianças com vacinas, elas continuarão a morrer e a sofrer todos os dias até que haja um cessar-fogo abrangente e duradouro, que é necessário mais urgentemente do que nunca”, afirmou a UNRWA, a agência para os refugiados palestinianos. .

A ONU afirmou que o objectivo da segunda volta da campanha no norte é vacinar cerca de 119 mil crianças, mas “alcançar esta meta é agora improvável devido a restrições de acesso”.

Agências da ONU disseram que 216 equipes estão agora trabalhando em 106 locais fixos para oferecer a vacina, inclusive para Palestinos que foram recentemente deslocados como resultado da expansão da invasão terrestre de Israel no norte de Gaza.

A situação em partes do norte de Gaza foi descrita como “apocalíptica” pela ONU, à medida que Israel continua a bloquear a ajuda humanitária e continua a lançar ataques terrestres, aéreos e marítimos.

Vários ataques aéreos foram relatados no norte no sábado, com um dos últimos à tarde matando pelo menos duas pessoas na área de Naza, em Jabalia.

Mais de 43.200 palestinos foram mortos em Gaza desde o início da guerra, com mais de 101.800 pessoas feridas, segundo as autoridades de saúde palestinas.

Greve atinge centro de vacinação

Mais tarde no sábado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que quatro crianças ficaram feridas em um ataque a um centro de vacinação contra a poliomielite na cidade de Gaza.

“O centro de saúde primário Sheikh Radwan, no norte de Gaza, foi atingido hoje enquanto pais levavam seus filhos para a vacinação contra a poliomielite, que salva vidas, em uma área onde foi acordada uma pausa humanitária para permitir o prosseguimento da vacinação”, disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. em uma postagem no X, sem dizer quem iniciou a greve.

“Seis pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas”, acrescentou.

Hind Khoudary, da Al Jazeera, reportando de Deir el-Balah, no centro de Gaza, disse que o centro foi alvo de uma bomba sonora disparada por um quadricóptero israelense.

“Sabemos que quando os israelenses disparam bombas sonoras, ou mesmo munições reais ou balas, muitos fragmentos caem após esses ataques. Pelo menos três crianças ficaram feridas neste ataque”, disse ela.

Khoudary disse que se espera que milhares de crianças percam a vacina, uma vez que os ataques e as tropas israelenses impedem as autoridades de chegar a algumas áreas no norte. Estes incluem Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoon, que suportaram o peso do cerco israelita que matou mais de mil pessoas no mês passado.

A poliomielite foi erradicada em Gaza há 25 anos, mas a destruição do sistema de saúde no enclave como resultado dos ataques israelitas desencadeou múltiplas crises de saúde, que fizeram com que o vírus se espalhasse novamente.

Um bebê palestino de 10 meses ficou parcialmente paralisado como resultado do vírus no início deste ano, o que levou ao lançamento da campanha.

Mas a campanha não beneficiará apenas aqueles que estão dentro do enclave, pois as autoridades também estão a tentar impedir a propagação para os países vizinhos, incluindo Israel.