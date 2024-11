Silêncios constrangedores e romances no banco de trás: o que uma semana de passeio no Uber Pool revela sobre Sydney | Transporte

Elias Visontay Transport and urban affairs reporter



UMs crianças somos avisados ​​para não aceitarmos caronas com estranhos. Mas quando meus editores me disseram para usar o Uber Pools Sidney e escrever sobre os personagens que conheci, eu não tinha ideia de que receberia críticas de moda, histórias de romances no banco de trás, muitos silêncios constrangedores – e principalmente passeios solo.

Quando foi lançado antes da Covid, Uber A piscina era talvez a forma mais verdadeira de compartilhamento de carona.

Os passageiros não só partilhavam literalmente as viagens, como também ofereciam tarifas muito baratas – até mesmo inferiores às taxas artificialmente baixas que a Uber cobrou inicialmente nos primeiros anos para conquistar quota de mercado.

Elias Visontay espera por sua viagem no Uber Pool… ‘Parecia que eu estava destinado a ser ignorado pelos outros passageiros ou a conhecer minha futura esposa.’ Fotografia: Jessica Hromas/The Guardian

A novidade de viajar com um estranho e as rotas mais tortuosas a preços não muito superiores aos de uma passagem de ônibus provaram ser populares. Também era como jogar roleta russa – os passageiros ainda recebiam uma tarifa significativamente mais barata, mesmo que o algoritmo não conseguisse combiná-los com um companheiro de viagem.

A opção de pool do Uber desapareceu com o início da pandemia e, embora tenha sido reintroduzida desde então, suas economias são agora menos pronunciadas e marginais se o algoritmo não encontrar um co-piloto para você.

Fiquei curioso para saber se os passageiros haviam voltado a compartilhar espaços confinados com pessoas aleatórias. Dados pós-pandemia mostram que os australianos dirigem carros particulares mais do que nunca. Os Sydneysiders se tornaram uma raça especial de reclusos excessivamente preciosos?

Para descobrir, comecei a passear pelo Uber Pool sem rumo por Sydney durante quase uma semana.

Marcado pelo meu experiências da ex-colega Brigid Delaney com co-pilotos ignorando-afiz um esforço para me projetar como alguém com quem você gostaria de conversar.

Para mim, isso significa o oposto da energia do agente imobiliário. Fui educado com os motoristas, evitei colônias fortes e me vesti de maneira casual, como se estivesse encontrando amigos em um pub.

‘Depois que meu companheiro de viagem é deixado, meu motorista me diz que é raro os passageiros da piscina conversarem.’ Fotografia: Jessica Hromas/The Guardian

Mas, como logo aprendi, andar em Uber Pools pode fazer com que até mesmo aqueles com padrões rígidos de higiene comecem a se perguntar se têm odor corporal.

‘Eles não querem falar um com o outro’

Na primeira noite, saí pouco depois das 19h.

Saúdo a minha primeira companheira – uma mulher na casa dos 20 anos – quando ela entra no carro e recebo um sorriso e uma resposta de uma palavra.

Logo, ela está ignorando minhas perguntas, aparentemente fingindo estar no fundo do telefone, navegando.

Eu entendo perfeitamente que alguém pode querer evitar uma conversa com um cara aleatório. Mas não posso deixar de me perguntar: por que fazer um passeio na piscina?

Assim que meu companheiro de viagem é deixado, meu motorista me diz que é raro os passageiros da piscina conversarem.

Ele diz que, como motorista, despreza passeios noturnos na piscina, pois muitas vezes são passageiros bêbados que tentam trazer amigos.

Quando um companheiro ignora as saudações de Elias Visontay, o motorista se sente tão mal que entra e fala com ele sobre sua família. Fotografia: Jessica Hromas/The Guardian

“Eles não percebem que quando estão bêbados, estão reservando apenas um assento, não o carro inteiro”, diz ele. “Eles só veem o preço mais barato”, explica. Isso se torna uma reclamação comum dos motoristas. Alguns admitem que rejeitam instintivamente viagens para piscina, já que passageiros bêbados que desejam assentos extras para amigos têm sua entrada recusada e deixam críticas negativas.

Embora eu receba um co-piloto ocasional, é uma mistura de coisas. Há o aluno que pegamos na escola de engenharia da Universidade de Sydney, que ignora meus cumprimentos enquanto finge estar ocupado lendo o rótulo de sua garrafa de água, como se estivesse conversando pelo Facetiming com o Monte Franklin. O motorista se sentiu tão mal que entrou correndo e falou comigo sobre sua família.

Sinceramente, acho que as pessoas em Sydney são tão solitárias

Os cancelamentos também são uma dor. Ao reservar uma viagem de Redfern para Marrickville, no interior oeste de Sydney, meu primeiro motorista cancela por minha conta. Meu segundo também. Claramente, o fenómeno dos motoristas da Uber cancelarem viagens mais curtas também se aplica ao pool.

Um motorista finalmente chega e, após alguns minutos de viagem, fico emocionado com um ping do meu aplicativo Uber informando que outro passageiro está entrando.

Enquanto desviamos para buscá-los, meu motorista explica sua teoria: a maioria dos passageiros da piscina tem entre 20 e 30 anos e geralmente volta para casa à noite, quando não está com pressa. “Eles querem economizar dinheiro, não querem conversar uns com os outros.”

Meu co-piloto, Rama, junta-se a Erskineville. O jovem profissional de finanças está voltando para casa depois das bebidas do trabalho. Ela diz que, embora opte pelo Uber Pool com frequência, esta é apenas a segunda vez que ela encontra outro passageiro.

“É uma espécie de aposta, na verdade eu esperava ter sorte esta noite e que estivesse vazio”, diz ela. Mas o azar dela é a minha sorte, pois ela me conta mais sobre o apelo que vê no Uber Pool – viagens mais baratas de uma empresa que ela acredita ter oferecido serviços piores ao longo do tempo.

Descontos e casamentos em segundo plano

Não está claro quanto dinheiro estou economizando. Em uma viagem de Marrickville a Edgecliff, a cotação da piscina é de US$ 23 a US$ 24, em vez de US$ 30 para a viagem particular do UberX. Reservo a piscina, mas no final do passeio em que sou o único passageiro, fui cobrado $ 31, porque meu motorista pegou uma estrada com pedágio, o que acho que nem nos poupa muito tempo.

Um porta-voz do Uber disse que as viagens em piscina são até 10% mais baratas que o UberX, com potencial de economizar até 30% mais se combinadas com outros passageiros. Na minha experiência, o valor real economizado não era confiável.

No final das contas, menos de um quarto dos passeios na piscina que reservei tinham um co-piloto. O que acontecia com frequência, no entanto, era no meio de uma viagem, eu recebia uma notificação de que havia sido combinado com um co-piloto. Dizia que iríamos buscá-los em breve, antes que cancelassem imediatamente.

Um motorista me disse que isso era comum; alguém se sentiu tentado pelo desconto na página de reserva, mas assim que viu que haveria um co-passageiro e uma viagem mais longa, cancelou para tentar a sorte novamente.

Essa tendência torna difícil saber o quão popular é o Uber Pool na Austrália. Um porta-voz do Uber disse que as viagens à piscina cresceram 3,7 vezes no ano passado, e o número de viagens à piscina foi 65% maior no primeiro semestre de 2024 do que no mesmo período de 2019.

Mas estes números não diferenciam entre viagens partilhadas reais e viagens em piscina onde nenhum co-piloto é compatível – o que considero a norma.

‘Estou lamentando com meu motorista o quão solitárias foram minhas viagens ao Uber Pool. Ele balança a cabeça e me diz que faz exercícios para quebrar o gelo. Fotografia: Jessica Hromas/The Guardian

No entanto, há evidências anedóticas de australianos ficando amigáveis ​​em Uber Pools. Um colega se lembra de ter puxado conversa com um estranho em um passeio compartilhado. Depois de se dar bem com eles, ela saiu com eles na festa em casa para a qual estavam indo.

Também há relatos de romance florescendo. “Tivemos até alguns casais caminhando pelo corredor depois de pegarem carona juntos!” O porta-voz do Uber afirma.

Na verdade, um motorista, em seu inglês ruim, me contou que certa vez teve dois passageiros que fizeram uma “amizade” durante a viagem.

“Eles estavam se tornando muito amigos lá atrás”, ele ri ao relembrar a viagem da cidade até Manly em uma tarde de fim de semana. “Eles saíram juntos na casa dele.”

Parecia que eu estava destinado a ser ignorado pelos outros passageiros ou a conhecer minha futura esposa.

Os passageiros deixam claramente impressões nos motoristas. Durante uma viagem, um motorista se gabou de algumas personalidades esportivas famosas que havia dirigido. Concordo com a cabeça, mas fico desconfortável quando ele recita o endereço residencial de uma estrela na tentativa de impressionar.

Na maioria das vezes, sou só eu no carro, conversando com os motoristas sobre o quão anti-social é o passageiro médio.

Um motorista me contou que dois passageiros iniciaram recentemente uma conversa sobre a política dos EUA, antes de discutirem acaloradamente sobre Trump.

Quebra-gelos e críticas de moda

Uma noite, indo de Ashfield para Moore Park no final da noite, estou conversando com meu motorista Francis, um homem sino-australiano mais velho, na casa dos 60 anos, que usa óculos grossos estilo anos 80 e uma peruca terrivelmente torta.

Estou lamentando com ele o quão solitárias foram minhas viagens ao Uber Pool. Ele balança a cabeça e me diz que faz exercícios para quebrar o gelo.

Sou a pessoa mais conversadora do mundo e tenho boas histórias

“Gosto de apresentá-los uns aos outros e fazer com que façam perguntas uns aos outros para encontrar algo em comum.”

A maioria das pessoas é receptiva, mas algumas lhe disseram para “ir embora”.

Ele diz que fez 6.500 viagens – tanto reservadas de forma privada quanto na piscina – em seus anos como motorista do Uber, e dessas apenas 20 foram viagens na piscina com mais de um passageiro.

Uma dessas cerca de 20 viagens resultou num encontro, diz ele, entre dois viajantes – um italiano e uma escocesa.

Francisco acredita que isto diz muito sobre quem somos.

‘Um pouco mais de cor poderia combinar bem com você. Experimente algo estranho’… um co-piloto dá alguns conselhos de moda a Elias Visontay. Fotografia: Jessica Hromas/The Guardian

“Turistas e pessoas de fora de Sydney gostam de conversar. Mas os habitantes de Sydney acham que estão ocupados demais. Esta é uma cidade movida a dinheiro, então as pessoas não querem se atrasar para onde estão indo, então, mesmo que façam uma viagem na piscina, ficam preocupadas durante a viagem, pensando muito em si mesmas.”

“Sinceramente, acho que as pessoas em Sydney são muito solitárias”, diz ele.

Meu telefone toca. Estaremos pegando um co-piloto.

Lynn, uma jovem de 26 anos com um vestido vermelho glamoroso, entra no carro. Ela está voltando para casa depois de um show.

Fiel à sua palavra, Francis nos apresenta, e quando menciono que estou pesquisando hábitos do Uber Pool para um artigo de notícias, Lynn fica “emocionada”.

Lynn, uma personal stylist, não gosta de transporte público e não tem carteira de motorista.

Isso explica por que ela é uma fiel ciclista de piscina.

“Sei que é um hábito caro levar Ubers para todo lado, mas ou alguém me leva ou não vou voltar para casa. Só não me importo de dirigir, nunca tive interesse em ficar ao volante.”

Quando digo como é revigorante encontrar um companheiro falante, Lynn me diz que encontrei o ouro.

“Sou a pessoa mais conversadora do mundo e tenho boas histórias.”

O que é uma boa história, eu pergunto?

“Fui assistente pessoal de Azealia Banks durante três dias”, diz ela.

Lynn então se pergunta em voz alta: talvez eu estivesse vestido com muita simplicidade para convidar uma conversa em Uber Pools. “Um pouco mais de cor poderia combinar bem com você. Tente algo estranho.

A crítica de moda leva a uma conversa bizarra com alguém com quem eu nunca teria cruzado o caminho.

Enquanto continuamos conversando no banco de trás, posso ver que Francis está exultante, tirando às vezes as mãos do volante para bater palmas enquanto nos observa pelo espelho retrovisor.