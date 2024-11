Santo Daime: padrinho acusado de assédio sexual – 02/11/2024 – Virada Psicodélica

A principal organização da religião Santo Daime no Brasil, a Igreja Eclética da Fluente Luz Universal (Iceflu), publicou na sexta-feira (01) uma nota sobre acusações de abuso sexual e trabalhista contra um de seus mais conhecidos padrinhos, o psicólogo Paulo Roberto Souza e Silva, líder da igreja Céu do Mar, no Rio de Janeiro.

Corre em sigilo na Justiça do Trabalho do Rio um processo contra o padrinho, que ainda não compareceu a nenhuma audiência. Quem move a ação é uma jovem de 33 anos, funcionária e frequentadora da Céu do Mar expulsa da igreja quando veio à tona na congregação que o padrinho mantinha relacionamento sexual com ela.

Cartas e manifestos sobre o caso já vinham circulando em caráter privado, nas últimas semanas, em meio à comunidade daimista dos Estados Unidos. Em reação às alegações, no dia 9 de outubro o Centro Eclético de Fluente Luz Universal Rita Gregório de Melo – América Norte (Ceflurgem-AN) divulgou comunicado suspendendo Paulo Roberto, como é conhecido, de cerimônias norte-americanPaulo Roberto fundou em 1982 a Céu do Mar, primeira igreja do Santo Daime fora da Amazônia. Tornou-se depois um dos principais difusores da religião nos EUA, para onde viaja com frequência.

Estima-se que haja talvez 20 mil membros do Daime, metade disso no Brasil, onde existe pelo menos uma centena de igrejas. Fora do país se realizam trabalhos da religião em cerca de 50 países, entre eles os EUA, onde os seguidores seriam da ordem de 600 pessoas.

Embora a igreja-madrinha no Céu do Mapiá (AM), Iceflu (Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal), exerça liderança espiritual sobre outros templos, centros e pontos do Daime, não há controle estreito. A religião passou por um processo de congregacionalização, conferindo crescente independência das filiais em relação à sede amazônica de origem.

Para iniciar os trabalhos no Rio, Paulo Roberto recebeu o chá do daime, ou ayahuasca (bebida contendo a substância psicodélica dimetiltriptamina, DMT), do padrinho Sebastião, criador do Céu do Mapiá, no Acre. Casou-se com uma filha do líder, madrinha Nonata, com quem conduz a Céu do Mar.

O chá do daime, ou ayahuasca, é considerado um sacramento. Embora legal para uso religioso no Brasil, alguns poucos líderes de religiões ayahuasqueiras têm sido acusados de se valer de sua capacidade de tornar as pessoas mais sugestionáveis para abusar de fiéis.

Em casos de abuso, o código de ética da Iceflu recomenda que o problema seja levado ao padrinho da igreja em questão. No caso, o líder da Céu do Mar é o próprio suspeito de assédio.

Com essa descentralização, torna-se difícil presumir que a igreja, formalmente, tenha abafado os casos. Até porque já houve ao menos uma investigação e uma sanção contra Paulo Roberto, 17 anos atrás, nos EUA.

O mesmo Ceflurgem iniciou em dezembro de 2007 a investigação. Um grupo de estudo reunido pelo centro produziu um relatório do conselho chamado Sínodo de Protetores, datado de 11 de janeiro de 2008, com assinaturas de nove pessoas. A Folha recebeu duas mensagens de email, de fontes daimistas independentes, com textos idênticos do relatório, reconhecido como autêntico por um dos signatários.

“Constatamos que há a aparência, neste caso, de má conduta sexual numa relação ministerial. Comportamento abusivo pode ser inferido das circunstâncias. Pessoas numa relação ministerial devem estar conscientes de que a aparência de impropriedade pode ser tão convincente ou condenável quanto a própria impropriedade”, diz o relatório.

“Por causa do respeito e mesmo da reverência com que muitas pessoas buscam ajuda de ministros da Igreja, há um desequilíbrio de poder e uma vulnerabilidade do fiel inerentes à relação ministerial que nulificam até atividades sexuais consentidas, mesmo que a pessoa seja um adulto.”

O documento informa que outros relatos de comportamentos indevidos de Paulo Roberto chegaram ao Sínodo. O grupo considerou que parecia haver um padrão de abuso que não poderia ser ignorado, desconsiderado ou tolerado no futuro.

Não foi bem o que aconteceu. A suspensão do padrinho não durou muito. Um ou dois depois ele reassumiu a condução de cerimônias nos EUA e voltou a receber doações de fiéis norte-americanos para a Céu do Mar e o centro espiritual Guananshe Sanctuary que sua família criou em Ilhéus (BA).

Procurado por ligação a seu número de celular e por WhatsApp, Paulo Roberto não respondeu até o fechamento desta nota.

Nos próximos posts o blog divulgará a íntegra das notas do Iceflu e do Ceflurgem.