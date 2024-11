Mais que o Bitcoin (BTC): última criptomoeda indicada pela Empiricus subiu 460% em um mês e explodiu 730% em quatro dias

A principal petrolífera francesa TotalEnergies suspendeu os investimentos no Grupo Adani depois que o conglomerado indiano de portos para energia foi envolvido em uma crise por causa de um suposto esquema de suborno multimilionário.

A medida, anunciada na segunda-feira, é a primeira grande consequência das autoridades dos Estados Unidos. decisão de cobrar O bilionário presidente e fundador da Adani, Gautam Adani – uma das pessoas mais ricas do mundo – e sete outras pessoas concordaram em pagar aproximadamente 265 milhões de dólares em subornos a funcionários do governo indiano.

A TotalEnergies, cuja exposição financeira às empresas Adani é estimada entre 4 mil milhões de dólares e 5 mil milhões de dólares pelos analistas da Bernstein Research, disse não ter sido informada da investigação sobre o alegado esquema de corrupção.

Embora os planos da TotalEnergies para investimentos futuros em empresas do Grupo Adani fossem desconhecidos, o anúncio de uma pausa aumenta as críticas que o conglomerado indiano de 143 mil milhões de dólares enfrenta relativamente aos padrões de divulgação, o que pode levar a um escrutínio mais rigoroso por parte de outros investidores.

“Até que as acusações contra os indivíduos do grupo Adani e as suas consequências sejam esclarecidas, a TotalEnergies não fará qualquer nova contribuição financeira no âmbito dos seus investimentos no grupo de empresas Adani”, afirmou a empresa francesa.

A TotalEnergies, que tem uma participação de 20 por cento e um assento no conselho da empresa no centro do caso, Adani Green Energy Ltd, disse que rejeita qualquer forma de corrupção.

Os promotores dos EUA acusações de suborno relacionados com alegados pagamentos para obter contratos que poderiam render 2 mil milhões de dólares de lucro ao longo de 20 anos. As acusações também incluíam declarações enganosas ao público, apesar de ter conhecimento da investigação dos EUA em 2023.

O Grupo Adani afirmou que as acusações, bem como as levantadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA num processo civil paralelo, são infundadas e que irá procurar “todos os recursos legais possíveis”.

Adani não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a declaração da TotalEnergies.

Cancelar contratos

A maior parte dos alegados subornos – 228 milhões de dólares – foi paga a um funcionário do governo para conseguir que as empresas estatais de distribuição de electricidade do estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, concordassem em comprar energia, afirmou a acusação dos EUA. Adani disse que as acusações são infundadas.

O governo de Andhra Pradesh estava “investigando todos os arquivos internos” da administração anterior, sob os quais ocorreu a suposta má conduta, disse o ministro das Finanças do estado, Payyavula Keshav, à Reuters na segunda-feira.

“Também examinaremos o que pode ser feito a seguir, por exemplo, existe a possibilidade de cancelar o contrato?… O governo estadual está analisando esta questão de perto”, disse Keshav.

O anterior partido do governo de Andhra Pradesh, o Partido do Congresso YSR, negou na semana passada qualquer irregularidade.

O documento de acusação dos EUA afirma que, após o pagamento de alegados subornos a autoridades indianas, as empresas de distribuição de electricidade de Andhra Pradesh celebraram um acordo de fornecimento de energia para comprar “aproximadamente sete gigawatts de energia solar – de longe a maior quantidade de qualquer estado ou região indiana”.

As ações da Adani Green Energy despencaram mais de 11 por cento na segunda-feira após o comunicado da TotalEnergies antes de se recuperar e fechar 7,9 por cento mais baixo, enquanto a Adani Total Gas, na qual a empresa francesa possui uma participação de 37,4 por cento, terminou caindo 1,4 por cento.

O parlamento da Índia foi suspenso na segunda-feira após a interrupção dos legisladores que exigiam uma discussão sobre as acusações.

Impacto global

Os projetos e negócios do Grupo Adani abrangem todo o mundo e alguns têm estado sob os holofotes desde a acusação dos EUA.

No domingo, uma agência de desenvolvimento dos EUA disse que estava a rever o impacto das alegações de suborno no seu acordo para emprestar mais de 550 milhões de dólares a um desenvolvimento portuário no Sri Lanka apoiado pelo Grupo Adani.

A agência disse que ainda não foram desembolsados ​​quaisquer fundos ao abrigo do compromisso de empréstimo.

Na semana passada, o presidente queniano, William Ruto, cancelou um processo de aquisição que deveria atribuir o controlo do principal aeroporto do país a Adani.

No Bangladesh, um painel que examinou contratos de produção de energia, incluindo um com a Adani Power, instou o governo interino a contratar um escritório de advocacia global para garantir uma investigação completa e transparente sobre negócios anteriores.

Na Índia, os partidos da oposição, que têm perseguido consistentemente Adani pelo que dizem ser a sua proximidade com o primeiro-ministro Narendra Modi, perturbaram ambas as câmaras do parlamento em busca de uma discussão sobre as alegações de Adani.

“O primeiro passo que o governo deve tomar é ter uma discussão detalhada sobre a saga Adani, que tem o potencial de manchar a imagem da Índia no cenário global”, postou Mallikarjun Kharge, presidente do principal partido de oposição do Congresso, no X.

Os partidos da oposição indiana acusaram no passado o governo de Modi de proteger Gautam Adani e os seus negócios, acusações que ambos negam.

Os oponentes de Modi dizem que ele tem laços de longa data com Adani, que remontam a quase duas décadas, quando Modi era ministro-chefe do estado ocidental de Gujarat, de onde Adani também vem.

Eles acusam o governo de favorecer o grupo em negócios, acusações que o governo rejeitou como “alegações selvagens”.

O governo não comentou a acusação, mas o Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi disse que cabe ao Grupo Adani lidar e se defender e que a lei seguirá seu curso.