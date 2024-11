O que o acordo de financiamento da COP29 revela sobre a ação climática global – DW – 23/11/2024

Raramente tem um cimeira do clima O local refletiu com tanta precisão o clima e o desenrolar das negociações.

Durante duas semanas atribuladas, os corredores labirínticos do Estádio Olímpico de Baku ecoaram os passos apressados ​​dos negociadores que correm de uma sala de reuniões sem janelas para outra, evitando becos sem saída e desvios errados entre as intermináveis ​​passagens.

Caracterizado ainda pela ausência de líderes globais, grande desacordo e a mudança na dinâmica geopolítica, as conversações estenderam-se até ao fim do tempo antes de finalmente haver luz ao fundo do túnel. E um acordo que estabelece uma meta de pelo menos 300 mil milhões de dólares em financiamento climático por ano até 2035, fluindo dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento.

O representante da Índia criticou o objectivo, chamando-o de uma “soma irrisória”. “Buscamos uma ambição muito maior por parte dos países desenvolvidos”, disse ela, acrescentando que o montante “não inspira confiança de que sairemos deste grave problema das alterações climáticas”.

O fracasso em Baku “não era uma opção”, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, falando na quinta-feira. Mas esse fracasso parecia possível na noite de sábado, quando os delegados do AOSIS (Aliança dos Pequenos Estados Insulares) e PMA (Países Menos Desenvolvidos) saiu das negociações alegando que suas preocupações não estavam sendo ouvidas.

“O que está acontecendo aqui está destacando como nossos países vulneráveis ​​estão em um barco muito diferente, em comparação com os países desenvolvidos”. disse Cedric Schuster, o presidente samoano do grupo. “Depois que esta COP29 terminar, não poderemos simplesmente navegar rumo ao pôr do sol. Estamos literalmente afundando.”

O que as nações concordaram – e será suficiente?

O principal objectivo da COP29 era conseguir que os quase 200 países chegassem a acordo sobre uma nova meta de financiamento climático que poderia substituir o actual objectivo de 100 mil milhões de dólares (cerca de 95 mil milhões de euros) por ano.

Esse pacote financeiro destina-se a ajudar os países em desenvolvimento a combater as emissões, a abandonar os combustíveis fósseis e a adaptar-se a um mundo em aquecimento.

Mas a dimensão do fundo financeiro e quais os países que deveriam pagar a conta constituíram enormes pontos de discórdia nas negociações.

Os países em desenvolvimento pressionaram por pelo menos 1 bilião de dólares por ano, uma quantia que os principais economistas disseram ser necessária para que possam responder à crise. crise climática. Qualquer outra coisa era baixa e “divorciada da realidade do que era necessário”, de acordo com Champa Patel, da organização ambiental sem fins lucrativos Climate Group.

Mas os países industrializados resistiram especificando números concretos até ao último dia e disseram que não conseguiriam angariar o dinheiro sozinhos, sem o envolvimento do sector privado.

Os 300 mil milhões de dólares prometidos são muito inferiores aos que os países em desenvolvimento esperavam.

O ministro do Meio Ambiente de Serra Leoa, Jiwoh Abdulai, disse que eles estavam “decepcionados com o resultado”, o que “sinaliza uma falta de boa vontade por parte dos países desenvolvidos”.

“Esta COP, contra a vontade dos países vulneráveis, adoptou infelizmente uma meta de 300 mil milhões de dólares (a ser atingida em 2035), menos de um quarto do que a ciência mostra ser necessário e apenas o suficiente para evitar uma catástrofe climática”, disse Abdulai.

Ani Dasgupta, presidente do World Resources Institute, disse que “não foi suficiente”, mas elogiou os negociadores por terem feito um acordo que “pelo menos triplicou o financiamento climático que flui para os países em desenvolvimento”, apesar dos difíceis ventos contrários geopolíticos, e chamou-o de um “importante adiantamento para um país mais seguro e mais futuro equitativo.”

Os países de baixo rendimento estão a ver cada vez mais inundações extremas, secas, ondas de calor, tempestades e a subida do nível do mar e não têm recursos para lidar com eles. Os países desenvolvidos são responsáveis ​​pela maioria das emissões históricas que provocam o aquecimento do planeta. Até 2050, prevê-se que as alterações climáticas causem danos no valor de 38 biliões de dólares em todo o mundo, segundo uma estimativa.

Mas o novo texto divulgado na manhã de domingo tentou tranquilizar o progresso para o nível de US$ 1,3. trilhão aconteceria. Ele referenciou um “Roadmap de Baku a Belém”, que apela “todos os atores” para “escalare aumentar” o financiamento climático para os países em desenvolvimento e inclui o acesso ao financiamento através de “subsídios, instrumentos concessionais e não geradores de dívida”.

Os observadores disseram que os negociadores de África e de outros países em desenvolvimento pressionaram para que as mudanças fossem incluídas na esperança de criar um processo significativo para alinhar o sistema financeiro global com a meta de 1,3 biliões de dólares até 2035.

Até à data, grande parte do financiamento climático internacional foi concedido aos países em desenvolvimento sob a forma de empréstimos não concessionais. Organizações como a Oxfam criticaram isto, salientando que isto aumenta o peso da dívida de alguns dos países menos desenvolvidos.

Os países em desenvolvimento precisam de financiamento para ajudar a abandonar os combustíveis fósseis e lidar com os impactos das condições meteorológicas extremas Imagem: AFP/Getty Images

Os países desenvolvidos também pressionaram para a China e os estados ricos do Golfo que dependem fortemente do petróleo e do gás para contribuir para o fundo climático de 300 mil milhões de dólares e partilhar o fardo. A China é o maior emissor de carbono do mundo. E embora seja uma grande economia, a ONU ainda a classifica como um país em desenvolvimento.

O acordo final não ampliou o donoR base para incluire Chinamas introduziu uma medida que reconheceria oficialmente as contribuições do país. O novo mecanismo permite o reconhecimento voluntário do fluxo de caixa dos países em desenvolvimento através de bancos de desenvolvimento como financiamento climático.

O que o resultado significa para as emissões globais?

No que diz respeito aos combustíveis fósseis — a principal fonte de emissões globais e impulsionadores das alterações climáticas — os procedimentos deste ano não começaram bem. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, usou a COP29 como plataforma para descrever o petróleo e o gás como um “dom de Deus”.

A COP deste ano não fez muito para mudar o rumo da redução de emissões. Mas os negociadores chegaram a um acordo sobre os controversos mercados de carbono que permitiria aos países poluidores comprar compensações para redução de carbono. Os defensores dizem que as novas regras ajudariam a impulsionar o investimento nos países de rendimento local, onde normalmente estão localizados os projectos de carbono. Mas os críticos dizem que poderiam ser usados ​​para fazer uma lavagem verde das metas climáticas.

“Essas decisões foram tomadas a portas fechadas”, disse Tamra Gilbertson, do Sem fins lucrativos sediada nos EUA Rede Ambiental Indígena disse à DW. “Sabemos que outros mercados de carbono falharam completamente na resposta às alterações climáticas e às emissões.”

Muitos esperavam por maise progresso para construir o que foi alcançado na COP28 em Dubai no ano passado, que foi concluído com um acordo final arduamente conquistado sobre “a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos”.

Mas o produtor de petróleo Arábia Saudita tentou impedir o progresso no abandono dos combustíveis fósseis e foi descrito como uma “bola de demolição” para o acordo.

“Estamos no meio de um jogo de poder geopolítico por parte de alguns estados que utilizam combustíveis fósseis”, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, no sábado, enquanto as negociações aumentavam.

Tal como aconteceu nas COP anteriores, houve fortes críticas relativamente à presença de mais de 1700 lobistas do petróleo e do gás. Eles receberam mais passes para a COP29 do que todos os delegados das 10 nações mais vulneráveis ​​ao clima juntos, de acordo com um relatório.

Richard Folland, chefe de política e envolvimento do think tank financeiro independente Carbon Tracker, disse que as negociações em Baku foram “estranguladas pela segunda maior participação de lobistas de combustíveis fósseis já registrada”.

O principal objetivo do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus Celsius (3,6 Fahrenheit) em comparação com os níveis pré-industriais, e esforçar-se para permanecer abaixo de 1,5 C. A ciência é clara ao afirmar que isto requer cortes urgentes e profundos. às emissões globais.

As energias renováveis, como a eólica, estão em expansão, mas muitos países estão apegados aos combustíveis fósseis Imagem: Aliança Zoonar/imagem

No entanto, as emissões globais de CO2 provenientes de os combustíveis fósseis atingiram novos patamares este ano e 2024 serão os mais quentes já registrados.

Apelidada de “COP das finanças”, a conferência deste ano destacou as dificuldades em alcançar um consenso global sobre a acção climática e também suscitou apelos à reforma.

Numa carta aberta à ONU, um grupo de cientistas e ex-líderes disse que a COP “não era mais adequada ao seu propósito” e exigia uma mudança da negociação para a implementação para “cumprir os compromissos acordados e garantir a transição energética urgente e a eliminação progressiva de energia fóssil.”

Com reportagem de Giulia Saudelli e Tim Schauenberg em Baku, Azerbaijão.

Editado por: Jennifer Collins e Tamsin Walker