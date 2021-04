Manaus começa vacinação contra Covid de pessoas de 18 a 29 anos com doenças

Desde 29 de março, a capital amazonense realiza a imunização de adultos com comorbidades, que teve início por pessoas de 59 anos. Atualmente, podem se vacinar adultos de 18 a 59 anos com doenças preexistentes, agentes de segurança pública, profissionais da saúde e idosos.

Postos de vacinação contra Covid em Manaus, das 9h às 16h:

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222, Crespo)

Universidade Paulista (Unip) (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Universidade Nilton Lins (Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores)

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José)

Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288, Alvorada)

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste) Comorbidades da fase atual da campanha:

Diabetes mellitus

Obesidade mórbida

Cardiopatias: Insuficiência Cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados. Para receber a vacina, a pessoa deve se dirigir ao ponto de vacinação. No local, deve apresentar, obrigatoriamente, laudo médico (original e cópia), documento de identificação original, com foto, e CPF.

Diabéticos que não tenham laudo médico, devem apresentar receita em papel timbrado oficial (do SUS ou de estabelecimento particular de saúde). As pessoas incluídas no grupo prioritário também podem agendar a vacinação, por meio do site Imuniza Manaus.

Até a sexta-feira (9), de acordo com o “Vacinômetro” municipal, mais de 29 mil pessoas com comorbidades já foram vacinadas em Manaus. Considerando todos os grupos, mais de 268 mil pessoas foram vacinadas contra Covid na capital, o que representa cerca de 12% da população.

Em todo o Amazonas, até esta sexta-feira, mais de 12,2 mil pessoas morreram com Covid. Desse total, 8,5 mil vítimas são de Manaus.

Todas as comorbidades a partir de segunda (12) Depois de concluir a primeira etapa de adultos com doenças preexistentes, o calendário será aberto para as demais comorbidades elencadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, a partir de segunda-feira (12), conforme a Prefeitura.

Os primeiros a serem vacinados serão os da faixa etária de 55 a 59 anos, nos sete pontos de vacinação da capital. A campanha segue ao longo da semana em ordem decrescente de idade.

Calendário de vacinação, de 12 a 16 de abril:

Segunda-feira (12) – 59 anos

Terça-feira (13) – 58 anos

Quarta-feira (14) – 57 anos

Quinta-feira (15) – 56 anos

Sexta-feira (16) – 55 anos

Sábado-feira (17) – Repescagem Serão vacinados nesta etapa os portadores das seguintes doenças:

Anemia falciforme

Doença cerebrovascular

Hipertensão arterial em estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas;

Hipertensão arterial em estágio 3

Hipertensão Arterial e Resistente (HAR)

Pneumopatias graves crônicas

Cirrose hepática

Doença renal crônica

Imunossupressão (transplantados, pessoas vivendo com HIV, pessoas que usam imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, doenças reumáticas sistêmicas em atividade e pacientes oncológicos com tratamento realizado nos últimos seis meses, entre outras condições)

Síndrome de Down

Diabetes

Obesidade mórbida

Cardiopatias: Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados. As condições de saúde devem ser comprovadas com apresentação de laudo médico (original e cópia) no posto de vacinação. Assim como os diabéticos, os hipertensos que não tiverem laudo, podem apresentar receita médica em papel oficial do SUS ou da rede privada de saúde.