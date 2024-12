Manifestantes com gás lacrimogêneo da polícia queniana marcham contra o feminicídio | Feed de notícias

Associated Press



Os EUA pescam e Animais selvagens O Serviço anunciou na terça-feira uma decisão de estender as proteções federais às borboletas-monarca, após anos de alertas de ambientalistas de que as populações estão diminuindo e que o amado polinizador pode não sobreviver à crise climática.

As autoridades planejam adicionar a borboleta à lista de espécies ameaçadas até o final do próximo ano, após um extenso período de comentários públicos.

“A icônica borboleta-monarca é apreciada em toda a América do Norte, cativando crianças e adultos ao longo de seu fascinante ciclo de vida”, disse a diretora do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, Martha Williams, em um comunicado à imprensa. “Apesar da sua fragilidade, é notavelmente resiliente, como muitas coisas na natureza quando lhes damos uma oportunidade. A ciência mostra que a monarca precisa dessa oportunidade, e esta listagem proposta convida e baseia-se na participação pública sem precedentes na definição dos esforços de conservação da monarca.”

A Lei de Espécies Ameaçadas oferece ampla proteção às espécies que o serviço de vida selvagem lista como ameaçadas ou em perigo. Segundo a lei, é ilegal importar, exportar, possuir, transportar ou matar uma espécie ameaçada de extinção. Uma listagem ameaçada permite exceções a essas proteções.

No caso do monarca, a listagem proposta proibiria geralmente qualquer pessoa de matar ou transportar a borboleta. As pessoas e os agricultores poderiam continuar a remover a serralha, uma importante fonte de alimento para as lagartas-monarca, dos seus jardins, quintais e campos, mas seriam proibidos de fazer alterações na terra que a tornassem permanentemente inutilizável para a espécie. Seriam permitidas mortes acidentais resultantes de colisões com veículos, as pessoas poderiam continuar a transportar menos de 250 monarcas e a usá-las para fins educacionais.

“Queremos que as pessoas continuem a criar lagartas e monarcas nas suas casas e a usá-las para a educação”, Lori Nordstrom, diretora regional assistente de serviços ecológicos para a região centro-oeste do serviço de vida selvagem.

A proposta também designaria 4.395 acres (1.779 hectares) em sete condados costeiros da Califórnia, para onde as monarcas a oeste das Montanhas Rochosas migram durante o inverno, como habitat crítico para a borboleta. A designação proibiria as agências federais de destruir ou modificar esse habitat. A designação não proíbe todo o desenvolvimento, mas os proprietários de terras que necessitam de uma licença ou autorização federal para um projecto teriam de trabalhar com o serviço de vida selvagem para mitigar os danos.

Foi um longo caminho até conseguir uma proposta formal do serviço de vida selvagem.

O Centro para a Diversidade Biológica solicitou à agência em 2014 que listasse o monarca como ameaçado. A agência lançou uma revisão do estatuto da borboleta no final de 2014, concluindo seis anos depois que a listagem era justificada, mas outras espécies tinham prioridade. O centro entrou com uma ação federal e ganhou um acordo em 2022 que exigia que o governo decidisse se listaria os monarcas até setembro de 2024. O governo garantiu uma prorrogação até dezembro.

Monarcas são encontrados em toda a América do Norte. Conhecidos por suas distintas asas laranja e pretas, eles são um símbolo dos dias ensolarados de verão. Mas os conservacionistas têm-se preocupado durante a última década com o facto de o número de monarcas estar a diminuir.

Os monarcas do leste dos Estados Unidos passam os invernos no México. Os monarcas a oeste das Montanhas Rochosas normalmente migram para a costa da Califórnia, onde seus aglomerados coloridos em bosques atraem amantes da natureza e turistas.

O World Wildlife Fund México, uma filial da organização global independente de preservação da vida selvagem, acompanha a migração das monarcas naquele país. O grupo divulgou dados em fevereiro que mostram que as espécies ocuparam apenas 2,2 acres (0,9 hectares) de seus bosques tradicionais de hibernação em 2023-24. Isso representa uma redução de 59% na área em relação ao ano anterior, quando a organização observou monarcas em 5,5 acres (2,2 hectares).

A Sociedade Xerces para Conservação de Invertebrados coleta dados de locais de hibernação ao longo da costa da Califórnia, norte da Baixa Califórnia e alguns locais do interior da Califórnia e do Arizona. O número de monarcas que os voluntários contaram durante novembro – o pico da temporada de migração, quando a maioria das borboletas está presente – caiu impressionantes 81% no último quarto de século, de 1.235.490 monarcas em 101 locais para apenas 233.394 em 257 locais no ano passado. .

Os ambientalistas dizem que as populações de monarcas estão a diminuir devido às temperaturas mais altas provocadas pela crise climática, pela expansão agrícola e pelos herbicidas que impediram o crescimento da serralha – a principal fonte de alimento das lagartas-monarca.

A Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias Selvagens Animais (CMS), que trabalha globalmente para conservar os animais migratórios através de tratados e acordos regionais, alertou que, à medida que o planeta aquece, a erva-leiteira pode deslocar-se em direção aos pólos para encontrar condições de crescimento mais propícias. Isso poderia forçar as monarcas a migrar distâncias mais longas, reduzindo o tempo gasto na reprodução.

As mudanças de temperatura provocadas pela crise climática também poderão causar estragos na migração das monarcas. As temperaturas mais altas podem atrasar ou impedir o regresso dos monarcas ao norte, de acordo com a convenção.

Os monarcas também precisam passar o inverno em florestas onde as temperaturas são frias o suficiente para desacelerar seu metabolismo, mas não tão frias a ponto de congelarem. Portanto, o CMS alertou que as mudanças de temperatura podem significar a ruína para os insetos.

Kristen Lundh, bióloga do serviço de vida selvagem, disse que a agência optou por propor listar as monarcas como ameaçadas em vez de em perigo porque não correm perigo imediato de extinção em toda ou em parte significativa da sua área de distribuição. Os monarcas a oeste das Montanhas Rochosas têm 95% de probabilidade de serem extintos até 2080, disse ela, mas a maior parte da população monarca dos EUA – 90% – pode ser encontrada a leste das Montanhas Rochosas e essa população enfrenta uma probabilidade de extinção de 57% a 74%. até então, ela disse.

O anúncio de terça-feira dá início a um período de comentários públicos de 90 dias. Em seguida, a agência de vida selvagem decidirá se irá ajustar a proposta, publicar a listagem ou abandonar o esforço. A agência tem até dezembro de 2025 para publicar a listagem caso ela avance.