Médicos confirmam greve na atenção básica de Rio Branco

Os médicos que atuam na atenção básica no município de Rio Branco iniciarão a greve a partir das 7h de segunda-feira, 8. A concentração será na sede do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) com o objetivo de aguardar que a prefeitura abra o canal de negociação, apresentando contraproposta para a classe.

A mobilização foi decidida depois de meses de tentativas de negociação com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que até o momento não apresentou resposta para as demandas da classe. Duas reuniões foram desmarcadas pelos gestores da Prefeitura buscando protelar a negociação.

“A classe aguarda uma contraproposta e, caso a greve não traga respostas, pode existir a radicalização do movimento com a apresentação de demissões dos médicos que atuam no município”, afirmou o presidente em exercício do Sindmed-AC, Rodrigo Santiago.

Na quinta-feira, 4, Rodrigo Prado foi até a Câmara de Vereadores para apresentar os motivos da paralisação, demonstrando que o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) está congelado há oito anos. Com isso, o salário base de um profissional chega a R$ 1,8 mil, sendo complementados por penduricalhos. A proposta principal é a incorporação das gratificações e a correção atrelada à inflação.

“As legislações federal, estadual e municipal obrigam o gestor a corrigir as remunerações, mas a prefeitura tem ignorado a lei. Eles ainda realizam um processo seletivo para contratação provisória, o que é ilegal, impondo a extinção da carreira, o que prejudica a população que fica sem assistência”, protestou o sindicalista.