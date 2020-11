Médicos confirmam morte encefálica do radialista Giovanni Accioly

A equipe médica do pronto-Socorro de Rio Branco confirmou na noite desta quarta-feira, 4, a morte do radialista é sertanejo Giovanni Acioly. A informação foi dada pelo pai de Giovanni, o jornalista Raimundo Accioly.

“Nesse momento ele chegou ao céu onde encontrou sua mãe o esperando junto com Deus. O céu neste instante está em festa com a contagiante alegria do meu GG”, escreveu o pai.

Giovanni estava internado em Rio Branco desde o último final de semana após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Tarauacá.

Ele colidiu seu veículo em uma carreta, em frente ao Hospital Velho. Giovanni Accioly é filho de Raimundo Accioly e enteado da candidata a vice-prefeita de Tarauacá, Janaina Furtado (Progressistas).