Menor é assassinado com golpe de faca após briga na cidade de Xapuri

Um jovem de 16 anos perdeu a vida na madrugada deste sábado, dia 12, na cidade de Xapuri, por volta de 1 hora. Segundo foi levantado pelos agentes da delegacia geral de polícia, houve uma briga envolvendo a vítima e outro jovem que seria filho de um policial militar.

O filho do militar teria ido até sua casa e pego uma arma branca (faca), para em seguida, desferir um único golpe fatal próximo ao peito. Em seguida, teria fugido tomando rumo ignorado.

Identificado como Rogério da Silva e Silva, a vítima ficou no chão agonizando até a chegada de socorristas do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O mesmo teria sido levado com vida para o hospital Epaminondas Jácome ainda com vida, mas, não resistiu ao ferimento e morreu.

Foi informado que o caso está sendo investigado pelas autoridades do Município, afim de localizar e apreender o menor que cometeu o crime. A faca usada para cometer o assassinato foi abandonada no local e entregue às autoridades policiais.

