Moraes libera contato de Bolsonaro com Valdemar du...

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e o autorizou a comparecer à missa de sétimo dia de falecimento de Leila Caran Costa, mãe de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), que acontecerá em Mogi das Cruzes (SP), no dia 9 de dezembro.

“Em face da excepcionalidade do pedido e da afirmação da defesa (“o peticionário compromete-se expressamente a cumprir de forma rigorosa todas as restrições impostas pelas medidas cautelares em vigor, abstendo-se de manter qualquer diálogo acerca das investigações em curso, reafirmando, assim, seu pleno respeito às determinações judiciais”), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO JAIR MESSIAS BOLSONARO a manter contato com o investigado VALDEMAR COSTA NETO, na citada missa do sétimo dia, que acontecerá na Catedral de Mogi das Cruzes/SP, na data de 9/12/2024, às 18h”, diz Moraes na decisão.

Leila morreu na última terça-feira, 3 de dezembro, aos 99 anos, e não teve a causa de sua morte divulgada. Na tarde desta terça-feira, o ministro também liberou a ida de Bolsonaro ao velório e ao sepultamento da mãe de Valdemar.

O ex-presidente está proibido de manter contato com Valdemar e outros investigados nos inquéritos do STF, por isso o caráter excepcional da decisão de Moraes.