Motta e Alcolumbre vão ao Planalto receber PEC da...

Pedro Pupulim

O presidente do Chile, Gabriel Boric, esteve em Brasília nesta terça-feira para uma visita de Estado ao presidente Lula. Acompanhado de uma comitiva de ministros, parlamentares e empresários, o chileno assinou tratados bilaterais com o governo brasileiro e participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Chile. O encontro entre os chefes de Estado aconteceu, inicialmente, no Palácio do Planalto.

Em meio a uma série de encontros em que Lula e Boric têm tratado de acordos de cooperação e parcerias em diversas áreas da gestão pública e empresarial, dados referentes ao fluxo de turismo entre os dois países chamaram a atenção do chefe do executivo chileno, que classificou como “fantásticos” os resultados alcançados na área.

Em 2024, quase 654.000 chilenos visitaram destinos brasileiros, bem acima dos 458.000 de 2023. Já o Brasil enviou 787.000 visitantes ao Chile no ano passado, contra os 486.000 registrados em 2023.

Desde 2024, os dois paises têm desenvolvido um plano de ação para fortalecer o fluxo de turistas e a colaboração no setor. Segundo a Subsecretaria de Turismo do Chile, chefiada pela subsecretária Veronica Pardo, Brasil e Chile vêm ganhando novas rotas aéreas, especialmente depois da entrada no mercado de linhas aéreas de baixo custo, como a JetSMART e a Sky.

“A ampliação da conectividade aérea e a oferta de vários novos voos ligando o Brasil e o Chile já é fruto dessa parceria. Ano passado, o Chile foi o segundo maior emissor de turistas ao território nacional, perdendo apenas para a Argentina”, enfatizou a ministra do Turismo em exercício, Ana Carla Lopes.

Os planos de Lula e Boric deverão ganhar novo impulso a partir da concretização da Rota Bioceânica de Capricórnio, outro assunto tratado no encontro desta terça. Com conclusão prevista até 2026, o corredor ligará portos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina aos terminais chilenos de Iquique, Mejillones e Antofagasta, favorecendo o turismo e as relações comerciais.