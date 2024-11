Na Alemanha, Olaf Scholz resolve eleições antecipadas em 23 de fevereiro de 2025

O chanceler alemão, Olaf Scholz, após uma reunião do seu grupo parlamentar do SPD no Bundestag, em Berlim, em 12 de novembro de 2024. JOHN MACDOUGALL/AFP

Em Berlim, o calendário eleitoral está a tornar-se mais claro e a acelerar. Seis dias depois da implosão da coligação do chanceler, o social-democrata Olaf Scholz (SPD), provocada pela decisão deste último de demitir o seu ministro das Finanças, o liberal Christian Lindner (FDP), a oposição democrata-cristã (CDU/CSU) e o SPD concordou na terça-feira, 12 de novembro, sobre a data das eleições antecipadas. De acordo com o calendário acordado, o Sr. Scholz deveria propor oficialmente ao Bundestag que fizesse a “questão de confiança” em 11 de Dezembro; então os deputados votarão no dia 16 de dezembro, o que provocará a queda de seu governo, por falta de maioria.

A dissolução da Assembleia deverá então ser decidida pelo Presidente da República, Frank-Walter Steinmeier, e serão convocadas eleições antecipadas no prazo de sessenta dias. Estas deverão ocorrer em 23 de fevereiro de 2025. A Alemanha, habituada a eleições legislativas pouco antes da Oktoberfest de Munique, poderá, portanto, ter de votar desta vez durante os preparativos para o carnaval, que começa em 27 de fevereiro.

As duas datas – a do voto de confiança e a das eleições –, antecipadas um mês em relação ao calendário anunciado pela chanceler em 6 de novembro, resultam de negociações entre sociais-democratas e democratas-cristãos. Friedrich Merz, presidente da CDU e provável futuro chanceler, argumentou a favor de uma dissolução já em meados de Novembro, enquanto Olaf Scholz esperava reservar algum tempo para aprovar algumas leis no Bundestag até meados de Janeiro, mesmo na ausência de uma maioria. Foi, portanto, encontrado um compromisso.

Se a campanha já começou, os dois partidos devem de facto organizar uma possível cooperação futura: tendo em conta as últimas sondagens, é provável que o próximo governo seja uma grande coligação composta pelos conservadores da CDU/CSU e do social-democratas do SPD, a única aliança que parece capaz de reunir uma maioria absoluta em duas componentes no final das próximas eleições. A CDU/CSU é atualmente creditada com cerca de 34% das intenções de voto, o SPD oscila entre 15% e 17%, enquanto os Verdes estão atualmente apenas com 12% e o FDP com 5%. A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, com a qual está excluída qualquer aliança, recebe 18%.

Governo Scholz muito impopular

Friedrich Merz, que acaba de celebrar o seu 69º aniversário, espera beneficiar da dinâmica resultante da queda do impopular governo Scholz. A capacidade da CDU de se aproximar dos 35% dependerá do seu peso político no futuro governo e, portanto, da duração das negociações para redigir o “contrato de coligação”, o roteiro formulado pelos partidos que optaram por governar juntos. Mas mesmo que sejam preparadas com antecedência, estas negociações deverão durar várias semanas após as eleições de 23 de Fevereiro. O futuro governo não poderá, portanto, tomar posse antes de abril de 2025, no mínimo.

