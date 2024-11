Somalilândia vai às urnas em meio a disputa sobre acordo portuário Etiópia-Somália | Notícias Eleitorais

Em meio à escalada das tensões regionais, os eleitores do autoproclamado estado da Somalilândia votarão na quarta-feira em seu quarta eleição geral desde a sua ruptura com a Somália em 1991. Embora a Somalilândia tenha agora o seu próprio governo, parlamento, moeda, passaportes e outras características de um país independente, a sua soberania continua a não ser reconhecida internacionalmente, uma vez que a Somália continua a vê-la como parte do seu território.

Na capital Hargeisa, apoiantes do partido governante Kulmiye (Paz, Unidade e Desenvolvimento) lotaram as ruas com camisas verdes e amarelas, entoando canções de vitória, com mulheres ululando quando a campanha terminou na semana passada.

O presidente em exercício, Muse Bihi Abdi, busca um mandato renovado de cinco anos nas eleições, adiadas por dois anos devido a restrições de tempo e financeiras, segundo as autoridades. O seu principal adversário é o antigo presidente do parlamento e candidato da oposição Abdirahman “Irro” Mohamed Abdullahi, do Partido Nacional da Somalilândia, também conhecido como partido Wadani, que prometeu mais papéis para mulheres e jovens no seu governo.

O aumento do custo de vida e as tensões territoriais com os rebeldes no disputou Las Anodreivindicado por Puntlândiaoutra região autónoma que se separou da Somália em 1998, surgiram como questões-chave no período que antecedeu as eleições.

Crucialmente, a votação também está a ser moldada pelo peso internacional dos candidatos e pelo que isso poderá fazer pela Somalilândia, que está desesperada por ser reconhecida como um país separado.

O presidente Abdi elogiou a atitude de seu governo memorando de entendimento (MOU) de “porto para reconhecimento” histórico para um acordo com a vizinha Etiópia, assinado em janeiro por ele e Etiópia Primeiro Ministro Abiy Ahmed. O acordo proposto permitiria que a Etiópia, maior e sem litoral, usasse o porto de Berbera, na Somalilândia, no Mar Vermelho. Em troca, a Etiópia disse que irá realizar uma “avaliação aprofundada” da busca da Somalilândia por reconhecimento oficial. Em termos literais, a Etiópia não disse especificamente que reconhecerá a Somalilândia. No entanto, as autoridades em Hargeisa consideram o eventual reconhecimento como o resultado.

O histórico MOU marítimo causou raiva na Somáliae desde então as relações entre a Etiópia e a Somália praticamente ruíram. Em Outubro, o diplomata etíope Ali Mohamed Adan foi expulso da Somália, no que é apenas o mais recente de uma longa lista de conflitos diplomáticos.

Irro aproveitou essas consequências, culpando Abdi por ser um ator polêmico.

Egipto – rival de longa data da Etiópia – e Peruum aliado próximo da Somália, entrou na briga. A Turquia assumiu o papel de pacificador ao facilitar as negociações, enquanto o Egipto apoia a Somália fornecendo ajuda militar.

“A situação ficou mais tensa com o envolvimento de outros atores”, disse o analista político Mousafa Ahmad, baseado em Hargeisa, à Al Jazeera. “Não tenho certeza de como o acordo será concretizado. Eu diria que é muito imprevisível.” No momento, não há data definida para a oficialização do negócio.

O acordo portuário: reconhecimento internacional para a Somalilândia?

A Etiópia, a maior nação sem litoral de África em população (mais de 120 milhões), dependeu exclusivamente dos portos do pequeno vizinho Djibouti para aceder ao Golfo de Aden durante algum tempo. Depois de uma guerra de três décadas, a Eritreia separou-se da Etiópia em 1993, fazendo com que o país perdesse o acesso às costas, algo que as autoridades locais sempre consideraram como um entraves ao seu estatuto regional de “grande potência”.

Desde então, Adis Abeba tem procurado um acesso mais direto às importantes rotas marítimas à sua volta, procurando diversificar as ofertas do Djibuti. Em Outubro passado, o primeiro-ministro Abiy disse ao parlamento que a Etiópia estava cercada por água, mas continuava “com sede”. O acesso ao Mar Vermelho e ao Nilo garantiria o futuro do país, disse ele.

Ao abrigo do acordo com a Somalilândia, a Etiópia arrendará o porto de Berbera por 50 anos, proporcionando a Adis Abeba 20 km (12,5 milhas) da costa do Mar Vermelho para operações marítimas comerciais e uma base naval. O porto foi remodelado em 2018 pela empresa e gestora portuária de Dubai DP World, que detém uma participação de 51% nas suas operações. Hargeisa detém uma participação de 30 por cento na parceria público-privada, enquanto Adis Abeba adquiriu agora uma participação de 19 por cento.

Além disso, Hargeisa também receberá uma participação na estatal Ethiopian Airlines, de acordo com o acordo de janeiro, embora os detalhes sobre esta parte do acordo ainda sejam escassos.

O reconhecimento oficial da Etiópia poderia abrir caminho ao reconhecimento global, dizem alguns analistas, e levar outros países a negociar com a Somalilândia ou a abrir embaixadas lá.

Para Hargeisa, o acordo parece praticamente fechado. “Estamos prontos e apenas à espera que a Etiópia assine o acordo”, disse o Presidente Abdi aos jornalistas durante a campanha no início deste mês. As autoridades estão a tentar comercializar o porto como uma via alternativa ao Canal de Suez, onde os navios enfrentam ataques dos rebeldes Houthi. Localmente, será uma “virada de jogo” económica, disse Abdi, e deverá desbloquear cerca de 3,4 mil milhões de dólares em receitas.

É pouco provável que uma mudança de poder diminua o entusiasmo local pelo acordo, dizem os analistas, embora o partido Wadani tenha criticado Abdi por ter tratado o acordo com a Etiópia de uma forma divisiva. “Do lado da Somalilândia, o acordo continua e continuará mesmo que haja uma mudança de governo e Wadani ganhe as eleições”, disse Ahmad.

Quando isso acontecerá é outra questão. No meio das consequências regionais, a Etiópia ainda não fixou uma data sobre quando o arrendamento entrará em vigor ou quando reconhecerá oficialmente a Somalilândia – no que alguns dizem que poderá ser uma tentativa de abrandar o processo e não aumentar imediatamente as tensões.

Inimigos em aliança?

Um dia depois de o acordo portuário da Somalilândia ter sido anunciado em Janeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações Internacionais (MFA) em Mogadíscio emitiu uma declaração declarando-o “ultrajante” e “transgressão flagrante” por parte da Etiópia, e que a Somália não cederia “um centímetro ”do território.

“Não ficaremos parados vendo a nossa soberania ser comprometida”, declarou o Presidente Hassan Sheikh Mohamud, dirigindo-se aos legisladores no parlamento. No mesmo dia, o embaixador da Etiópia foi mandado para casa.

A Somália também se voltou para o Egipto – que já está em desacordo com a Etiópia há já algum tempo. polêmico projeto de barragem de US$ 4 bilhões no rio Nilo Azul. A controvérsia sobre a barragem remonta a 2011, quando a Etiópia começou a construir a barragem. Grande Barragem da Renascença Etíope (GERD) perto de Guba, na esperança de produzir cerca de 5.000 megawatts de electricidade adicional a partir do Nilo – o dobro da disponibilidade actual para a sua população sedenta de energia.

O Egipto, que também depende do Nilo, opôs-se veementemente ao projecto, argumentando que a barragem devastaria o seu abastecimento de água para a agricultura e uso doméstico. As conversações entre os dois países estagnaram, com o Cairo a acusar Adis Abeba de ser demasiado rígida e a ameaçar “defender o Egipto”. A Etiópia insistiu obstinadamente e começou a gerar eletricidade a partir da barragem em 2022.

Em agosto, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi assinou um pacto de defesa com Mohamud da Somália para reforçar a segurança. Durante uma cimeira em Asmara, em Outubro, el-Sisi e Mohamud juntaram-se ao Presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, para prometerem maior cooperação em matéria de segurança regional.

Desde então, o Cairo entregou equipamento militar pesado, incluindo armas e veículos blindados, carregados em vários aviões para Mogadíscio em agosto e setembronuma aparente demonstração de força que irritou o governo etíope.

O pacto militar surge no momento em que a Missão Africana de Transição na Somália (ATMIS) termina este ano. A missão de manutenção da paz, apoiada pela União Africana, tem sido liderada em grande parte pela Etiópia, que fornece 4.300 soldados. Começou em 2007 para defender a Somália contra o grupo armado al-Shabab. Uganda, Burundi, Djibouti e Quénia também contribuíram com tropas.

Mogadíscio anunciou que a Etiópia é o único país que não foi incluído numa missão de substituição separada que iniciará o seu mandato em 1 de Janeiro de 2025. Entretanto, o Cairo anunciou que está disposto a enviar cerca de 5.000 funcionários para se juntarem à nova formação. O Egito não esteve envolvido na primeira missão.

Outros países também entraram na fila. A Turquia, aliada de longa data da Somália, tentou desempenhar o papel de pacificador, mediando várias rondas de conversações em Ancara que em grande parte estagnaram e estão agora adiadas indefinidamente. A Turquia mantém uma base militar em Mogadíscio.

As tensões entre o Djibuti e a Etiópia também estão a aumentar. O Djibuti, tal como a Somalilândia, fica a leste da Etiópia e faz fronteira com a região separatista. O pequeno país depende da sua indústria naval para obter receitas e também está irritado com o acordo proposto entre a Somalilândia e a Etiópia, que considera que retira uma importante fonte de rendimento. Atualmente, o Djibuti processa mais de 90% do comércio marítimo etíope.

As autoridades locais também condenaram as alegações de Hargeisa de que está a financiar, treinar e armar grupos rebeldes dos clãs Issa e Gadabursi da Somalilândia que procuram controlar o território. As acusações foram feitas após o MOU do acordo portuário de janeiro.

‘Sem reconhecimento, sem acordo’

Os analistas alertam que as tensões poderão aumentar tanto quanto possível, através da acção militar entre as superpotências regionais – Etiópia e Egipto – se a situação não arrefecer.

“Se os egípcios colocarem forças no terreno e enviarem tropas ao longo da fronteira com a Etiópia, isso poderá levar os dois a um confronto direto”, disse Rashid Abdi, analista do grupo de reflexão Sahan Research, baseado no Quénia, à agência de notícias Reuters. “A ameaça de uma guerra de tiros diretos é baixa, mas um conflito por procuração é possível.”

Para acalmar as tensões, alguns especialistas alertaram a Etiópia contra o reconhecimento oficial da Somalilândia enquanto ainda arrenda o seu porto.

“A Etiópia pode aceder ao mar através da Somalilândia sem reconhecimento formal”, escreve analista Endalcachew Bayeh na publicação académica The Conversation, acrescentando que ambos os poderes devem reconsiderar as suas estratégias e “exercer contenção”.

Embora a Etiópia tenha enviado um embaixador a Hargeisa em Janeiro, logo após a assinatura do MOU do acordo portuário, tornando-o oficialmente o primeiro país a fazê-lo, ainda não assinou o arrendamento portuário final e não tomou outras medidas significativas.

Entretanto, as autoridades da Somalilândia reiteram que estão prontas para iniciar oficialmente o acordo portuário com a Etiópia, apesar da resistência regional. Numa aparente solidariedade com o seu novo aliado, a Somalilândia fechou um centro cultural egípcio em Hargeisa em Setembro.

Tirar o acordo de reconhecimento da mesa é simplesmente um fracasso para a Somalilândia, disse o analista Ahmed.

“O governo e o povo da Somalilândia são muito claros sobre isto – o reconhecimento é o ponto de partida para a cooperação”, disse ele. “Do ponto de vista da Somalilândia, não há reconhecimento, não há acordo.”