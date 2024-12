Nancy Pelosi faz cirurgia de substituição de quadril na Alemanha após queda em Luxemburgo | Nancy Pelosi

Jon Henley in Paris and Deborah Cole in Berlin



“Cgalinha França e Alemanha avança, toda a Europa avança. Quando não o fazem, a situação pára”, foi como o ex-presidente francês Jacques Chirac disse há quase um quarto de século, num dos encontros amorosos periódicos entre os dois maiores Estados-membros da UE.

Então, o que pensaria Chirac, que morreu em 2019, sobre o estado actual do famoso motor franco-alemão que, desde o início do bloco, impulsionou grande parte do projecto europeu do pós-guerra? Parece não tanto vacilante, mas sim totalmente falido.

Emmanuel Macron na sexta-feira nomeou um novo primeiro-ministroo seu leal aliado centrista François Bayrou, que se torna o quarto primeiro-ministro francês este ano e terá a difícil tarefa de tentar montar um governo estável após a colapso na semana passada da administração de vida mais curta do país desde 1958.

Entretanto, o défice do sector público francês deverá ultrapassar 6,1% do PIB este ano, mais do dobro do limite da zona euro; a dívida pública é de 110% do PIB e está a aumentar; e os mercados obrigacionistas este mês avaliaram França como marginalmente menos digno de crédito do que a Grécia.

Na Alemanha, a rebelde coligação de centro-esquerda liderada no poder durante os últimos três anos desabou no mês passado sob o peso das suas próprias contradições ideológicas e a pressão de múltiplas crises desencadeadas pela invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Quem se tornar chanceler depois do Eleições de 23 de fevereiro terá que enfrentar o a grande economia com pior desempenho do mundo assolado por altos custos de energia e mão de obra, bem como pela burocracia, infraestrutura em ruínas e a lenta expansão digital.

O desaceleração com o principal parceiro comercial, a China também desferiu um golpe nas exportações alemãs, uma força tradicional, enquanto a importantíssima indústria automóvel foi lento para desenvolver veículos elétricos (EVs) atraentes e agora enfrenta a ameaça de tarifas impostas pelos EUA sob Donald Trump.

Com a França incapaz de realizar novas eleições parlamentares até Julho e a Alemanha possivelmente sem um novo governo até Junho, a febrilidade política no topo dos dois países mais influentes da UE irá inevitavelmente prejudicar a tomada de decisões da UE.

Paris e Berlim são vistas como o eixo de poder central da UE, orientando a política e definindo os principais contornos da sua agenda. Com ambas as capitais incapazes de tomar grandes decisões políticas por falta de governos fortes e estáveis, o bloco enfrenta potencialmente meses de lamaçal.

Os problemas económicos e fiscais paralelos das duas potências também pesarão fortemente sobre a UE. Alguns analistas acreditam que as duas maiores economias do bloco – responsáveis ​​por 41% de todo o PIB dos 27 membros da UE – iriam ambas contrair-se economicamente em 2025.

O momento não poderia ser pior, com a Europa a enfrentar o regresso de políticas centradas na América durante a segunda presidência de Trump.

O combativo Emmanuel Macron com o chanceler Olaf Scholz. Fotógrafa: Nadja Wohlleben/Reuters

Indústria alemã (em particular) em crise.

Como isso aconteceu não é muito difícil de entender. Descobrir como a França e a Alemanha poderão conseguir sair das suas actuais espirais de destruição política e económica, no entanto, não é tão fácil.

Quando o governo alemão implodiu no mês passado, os observadores ficaram menos surpreendidos com o seu desaparecimento do que surpreendidos por ter mancado durante tanto tempo.

Quando o chanceler Olaf Scholz demitiu seu turbulento ministro das finanças, Christian Lindnera 6 de Novembro, durante uma amarga disputa orçamental que durou meses, desencadeou uma cadeia de acontecimentos que, segundo os optimistas, dão ao país uma oportunidade vital de renovação.

“Ousaremos investir poderosamente no nosso futuro como um país forte? Conseguiremos garantir empregos e modernizar a nossa indústria? Estamos a garantir pensões estáveis, cuidados de saúde fiáveis ​​e bons cuidados de enfermagem?” um desafiador Scholz disse na quarta-feira.

A demissão de Lindner deixou a Alemanha com uma aliança minoritária formada pelos Sociais Democratas (SPD) de Scholz e pelos Verdes ecologistas, capaz apenas de tomar decisões políticas mais superficiais a partir de agora até que um novo governo seja empossado.

Na segunda-feira, Scholz, historicamente impopular, mas ainda assim considerado o líder do seu partido, candidato à reeleiçãoenfrentará um voto de confiança ele pediu para desencadear uma nova eleição.

O partido de extrema direita de Marine Le Pen uniu forças com a esquerda para destituir o primeiro-ministro francês Michel Barnier. Fotografia: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Se Scholz perder a votação dos deputados, o Presidente Frank-Walter Steinmeier dissolverá o Parlamento e a Alemanha embarcará oficialmente numa campanha intensamente truncada, interrompida pelas férias de Natal.

Uma sondagem recente colocou a CDU/CSU de centro-direita com 31%, seguida pela Alternativa para a Alemanha (AfD) de extrema-direita com 18%, o SPD de Scholz com 17% e os Verdes com 13%. O FDP e o novo conservador de esquerda Aliança Sahra Wagenknecht ambos têm resultados próximos do limite de 5% para representação parlamentar.

O dinheiro inteligente como próximo líder da Alemanha está, portanto, Friedrich Merzum rival de longa data do seu colega democrata-cristão mais moderado Ângela Merkel, cujo mandato de 16 anos como chanceler deixou Merz em grande parte no deserto político.

Ele aproveitou o tempo para construir uma pequena fortuna nos negócios, principalmente na unidade alemã da empresa multinacional de investimentos BlackRock. Merz, cujo temperamento notoriamente exaltado supostamente suavizou ligeiramente com a idade, prometeu tirar a Alemanha de uma profunda recessão económica, ao mesmo tempo que adopta uma linha mais dura na defesa, na Rússia e na migração.

Mas como a aliança de centro-direita CDU/CSU de Merz, assumindo que fica em primeiro lugar, tem poucas hipóteses de obter uma maioria absoluta, a sua escolha de parceiro de coligação irá inevitavelmente diluir os seus planos de reforma económica. Todos os principais partidos descartaram a cooperação com a extrema direita.

“O atual modelo económico da Alemanha, no qual o fornecimento de combustíveis fósseis baratos e a produção de automóveis com motores de combustão desempenham um papel central, parece ultrapassado – mas os políticos raramente se atrevem a dizer isto abertamente”, disse Kai Arzheimer, cientista político da Universidade. de Mogúncia. “Estou pelo menos cético de que haverá um verdadeiro recomeço no futuro próximo.”

Friedrich Merz no Bundestag em Berlim, em 5 de dezembro. Fotografia: Agência de Notícias dts Alemanha/Rex/Shutterstock

Se o novo governo não conseguir reverter a situação rapidamente, será o grupo anti-migração AfD, apoiada especialmente pelos eleitores do Lesteque é o que mais se beneficia.

Ursula Münch, diretora do grupo de reflexão da Academia de Educação Política na Baviera, disse que, com a probabilidade de o SPD se tornar parceiro de Merz, a criação de um governo intermédio, as esperanças frustradas e a desilusão podem revelar-se uma mistura tóxica.

“As expectativas do eleitorado, das empresas e dos meios de comunicação social são muito elevadas – demasiado elevadas”, disse ela, dados os anos de esquiva aos problemas estruturais prementes, à medida que a Alemanha ficou para trás. “Isso sobrecarregará qualquer governo.”

Mas Münch disse que o consenso emergente de que a Alemanha precisa de enfrentar as suas fraquezas de frente poderia oferecer um mandato convincente a uma chanceler franca e com uma maioria suficiente. “Isso me deixaria bastante confiante de que os alemães poderiam voltar a ser mais otimistas e desenvolver mais confiança na democracia”, disse ela.

Os actuais problemas políticos de França – o país está a atravessar o seu pior período de volatilidade política desde a Segunda Guerra Mundial – decorrem em grande parte da decisão de Macron de dissolver o parlamento depois das suas forças centristas terem sido fortemente derrotadas pela extrema-direita Reunião Nacional (RN) de Marine Le Pen neste eleições europeias da Primavera.

Nas eleições parlamentares, a Nova Frente Popular (NFP), uma coligação de partidos de esquerda que vão desde o principal Partido Socialista (PS) até à esquerda radical França Insubmissa (LFI), liderada pelo agitador político Jean-Luc Mélenchon, ganhou o maior número de assentos.

A aliança de Macron foi derrotada para o segundo lugar e o RN (embora tenha terminado como o maior partido único) ficou em terceiro. O Parlamento estava dividido em três blocos praticamente iguais e opostos – ampla esquerda, centro e direita/extrema direita – nenhum dos quais, crucialmente, desfrutava de algo que se aproximasse de uma maioria parlamentar.

Depois de semanas de hesitação e de recusa em nomear um primeiro-ministro de esquerda, Macron escolheu Michel Barnier, um conservador veterano e negociador-chefe da UE para o Brexit, apoiado por uma frágil aliança minoritária de deputados centristas e de centro-direita.

Este mês, o RN, de extrema-direita, uniu forças com o NFP, de tendência esquerdista, para derrubar o governo de Barnier num voto de desconfiança ao longo do orçamento de 2025, que incluiu cerca de 20 mil milhões de euros (16,5 mil milhões de libras) em aumentos de impostos e 40 mil milhões de euros em cortes de despesas públicas.

Bayrou, o seu substituto, deve tentar reunir uma maioria dominante mais sólida, possivelmente envolvendo parte da centro-esquerda – ou pelo menos garantir um “pacto de não agressão” que não deixe o novo governo propenso exactamente à mesma ameaça, um voto de desconfiança apoiado tanto pela esquerda como pela extrema-direita, como o de Barnier.

A aritmética parlamentar, no entanto, permanece a mesma. Macron “parece estar a preparar-se para construir um pacto de governo mais estável com Conservadores, Socialistas, Comunistas e Verdes”, que “parecem prontos a fazer compromissos e evitar outro governo à mercê do RN”, disse Rym Momtaz do grupo de reflexão Carnegie Europe.

“Mas isso é apenas uma solução temporária. Ele ainda não tem uma solução para reverter o aumento da popularidade que Le Pen tem desfrutado desde 2017, e as suas chances significativas de ser eleita presidente em 2027.”

Entretanto, não é um bom presságio para os problemas fiscais da França que o gatilho para o colapso do governo cessante tenha sido um orçamento de aperto de cintos, cujo objectivo central era a restauração parcial das finanças públicas em dificuldades da França.

Porém, pelo menos, a França parece ter “apreendido a lição” de que precisa de “um aperto fiscal lento e credível”, disse o economista John Springford, do Centro para a Reforma Europeia. A Alemanha, que precisa de reformas fiscais e do mercado de trabalho e de investimento público para aumentar os gastos, ainda não deu esse passo, disse ele.

Do ponto de vista da UE, contudo, alguns analistas estão cautelosamente optimistas. “É uma visão prematura de que a França e a Alemanha estão em crise”, disse Mujtaba Rahman, da consultoria Eurasia Group. “No segundo semestre do próximo ano, deveremos ver um motor franco-alemão reenergizado.”

As eleições alemãs antecipadas para Fevereiro foram “muito positivas”, disse Rahman: “Teremos clareza no início do ano, uma coligação mais coerente e um chanceler mais cético em relação à Rússia. E Merz e Macron estarão muito mais alinhados em todas as grandes questões do que Macron e Scholz.”

Os problemas internos de Macron não desaparecerão da noite para o dia. “Mas parece haver um sentido de responsabilidade nacional para formar um governo, aprovar um orçamento e proporcionar a estabilidade mínima que a França precisa – e que a Europa precisa da França”, disse ele.

Mais importante ainda, Trump 2.0 “deu peso e credibilidade a tudo o que Macron tem dito sobre segurança, defesa e autonomia estratégica”, disse ele. O conjunto Paris-Berlim “será revigorado – e com uma nova e melhorada liderança da UE, estas pessoas darão à Europa a sua melhor oportunidade de mitigar o pior do que poderá estar para vir”.