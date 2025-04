Nasce bebê da mulher que recebeu transplante de útero da irmã; pioneiro

Os tutores mal acreditaram quando receberam a notícia de que Faísca voltou. A gatinha desaparecida por 3 meses já está em casa. A sapeca fugiu do carro da família durante um passeio.

A professora de história Elanne Aguiar, a tutora, contou que Faísca escapou durante uma viagem a 200 km de distância da casa da família, em Palmas, Tocantins.

“Foi uma surpresa pra gente”, afirmou a tutora. “A veterinária que cuidava dela ela disse pra mim ‘encontraram a Faísca’ e eu não acreditei. Agora é só cuidar dela e recuperar o tempo perdido”, comemorou.

Resgatada e salva

Faísca, de 1 ano, sofre de atresia anal (malformação do ânus) e fez uma colostomia (abertura no abdômen feita em cirurgia para permitir que as fezes saiam por ali). Ela exige cuidados especiais e, com a fuga, os tutores ficaram ainda mais preocupados.

A gatinha foi resgatada por uma ONG e reconhecida pela veterinária que já acompanhava. Ela estava no campus da Universidade Federal do Tocantins. Após exames, os veterinários descobriram uma fratura na coluna. Mas, no geral, Faísca está bem e sem problemas mais graves.

“É guerreira minha filhota! Ela chegou aérea, mas logo retornou. Parece não ter saído de casa, deita e pede pra gente fazer carinho”, disse Elanne.

Leia mais notícia boa

Curiosidade persiste

Felizes com o retorno da fujona, os tutores dizem que, apesar de a história ter acabado com um final feliz, a curiosidade persiste: por onde andou Faísca nesses três meses? Quem cuidou dela?

A gatinha escapou do carro da família, no momento em que estava no posto de gasolina para abastecer, em Fortaleza do Tabocão, em Tocantins, a mais de duas horas de viagem de Palmas, onde vivem os tutores.

“Acredito que no dia que ela fugiu no mesmo instante retornou em algum outro carro que estava no posto na parte do motor porque passamos cerca de uma hora rodando o posto e procurando e não encontramos”, disse Elanne ao G1.

Veja mais fotos da gatinha desaparecida que volta para casa, para alívio da família:

Elanne é a tutora da Faísca, a gatinha fujona, mas muito amada e agora de volta para casa. Foto: @elanneaguiar







Leia Mais: Só Notícias Boas