Nos Estados Unidos, ABC paga US$ 15 milhões para evitar julgamento com Donald Trump

Uirá Machado



A CasaFolha contará, a partir de janeiro, com os cursos “Ironman e a superação dos limites”, da triatleta Fernanda Keller, e “inteligência artificial e o futuro da humanidade”, do neurocientista Álvaro Machado Dias.

Lançada no dia 26 de setembro, a CasaFolha é uma plataforma que reúne cursos online comandados por personalidades de destaque em diversas áreas. Já são 15 “masterclasses” disponíveis no streaming, e novos conteúdos são incluídos todos os meses.

Fernanda e Álvaro se somarão a nomes como a Monja Coen, que ensina meditação, o ex-ministro Pedro Malan, que apresenta sua forma de analisar a economia, o sócio do BTG Pactual George Wachsmann, que explica noções fundamentais para quem quer investir dinheiro, e o cineasta José Padilha, que fala sobre a arte de contar histórias.

Todos os cursos estão disponíveis em casafolhasp.com.br. Para acessar, é preciso ter uma assinatura da plataforma, que pode ser feita em casafolhasp.com.br/assine. Quem já é assinante da Folha não precisa de uma nova assinatura; basta fazer o upgrade em condições especiais em casafolhasp.com.br/upgrade.

A estreia de Álvaro Machado Dias está programada para o dia 15 de janeiro. Colunista da Folha, professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e sócio do Instituto Locomotiva e da WeMind, ele se aprofundou em temas como processos decisórios do cérebro humano e inteligência artificial.

Na CasaFolha, o neurocientista explora outra faceta com a qual se destaca: a de futurista, alguém especializado em captar tendências de longo prazo, seja em relação a inovações tecnológicas, seja em relação a qualquer área da sociedade.

Em suas aulas, ele explica quais são os princípios do futurismo e mostra como é possível fazer previsões informadas sobre os próximos anos da humanidade —uma habilidade útil para quem quer investir em novos produtos, por exemplo, ou antecipar a adaptação de uma empresa ou serviço.

Entre seus focos está a inteligência artificial. Álvaro explica como funcionam ferramentas como o ChatGPT, procura mostrar o que tende a acontecer com elas no futuro e aponta alguns desdobramentos na educação e no mercado de trabalho, entre outros.

No final de janeiro, no dia 30, será a estreia de Fernanda Keller, detentora de diversos recordes em provas de resistência e que recentemente se tornou a primeira pessoa da América Latina a ter seu nome incluído no Hall da Fama do Ironman mundial.

Fernanda conheceu o triatlo nos anos 1980 e ajudou a difundi-lo no Brasil. Não demorou a participar também do circuito do Ironman, uma prova que começa com 3,8 km de natação, passa para 180 km de ciclismo e termina com uma corrida de 42 km.

Recordista mundial de pódios no Ironman do Havaí, pentacampeã do Ironman Brasil e hexacampeã do troféu Brasil, Fernanda é considerada uma lenda do esporte.

Em seu curso na CasaFolha, ela fala sobre a mentalidade de uma atleta de elite, explica o que é preciso fazer em termos de motivação e disciplina para se tornar uma vencedora, conta como conseguiu superar tantos limites e dá diversas dicas para quem gosta de correr, nadar ou pedalar.

Ela também fala sobre seu papel de mulher pioneira em um esporte que, décadas atrás, a maioria das pessoas considerava ser “típico de homens”.

As aulas de Álvaro e Fernanda chegam à CasaFolha na sequência de duas estreias de dezembro. No último dia 12, entrou na plataforma o curso “comunicação persuasiva”, com Giovanni Begossi e Micarla Lins.

Campeões de oratória e debate competitivo, Giovanni e Micarla dão dicas práticas para falar melhor em público, ensinam maneiras de preparar uma apresentação, mostram como usar a linguagem corporal para enfatizar a mensagem e explicam truques para qualquer pessoa se tornar mais carismática.

Antes deles, no dia 5, foi o lançamento do curso “investindo para o futuro”, com George Wachsmann, um dos nomes mais respeitados do mercado financeiro.

Responsável pela mesa de distribuição de fundos no BTG Pactual, onde supervisiona a alocação de mais de R$ 100 bilhões, Jojô explica de forma didática como funcionam as principais opções para quem quer fazer o dinheiro render mais.

