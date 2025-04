O encontro de Ratinho Jr com mentores do Plano Rea...

Articuladora política do Planalto, a ministra Gleisi Hoffmann foi almoçar na terça-feira na casa do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em Brasília e com outros integrantes do partido, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os líderes da legenda no Senado, Efraim Filho, e na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações).

O encontro já estava marcado havia alguns dias para discutir a relação da sigla com o governo Lula. Calhou, no entanto, de a conversa ocorrer horas depois da divulgação da notícia de que Juscelino Filho havia sido denunciado pela PGR ao STF por suspeita de desvio de emendas parlamentares quando cumpria mandato de deputado federal. A denúncia acabou sacrementando a demissão do ministro.

Depois de tratarem do tema mais urgente, os participantes do almoço falaram sobre o apoio do União Brasil ao governo do petista. E Gleisi teve que voltar ao Planalto com uma promessa nada alentadora para os planos de reeleição de Lula. A legenda até se comprometeu a apoiar a “governabilidade”, mas só até o fim de… 2025.

As lideranças do partido, que tem uma ala bolsonarista de oposição e outra governista, alegaram que qualquer discussão sobre as eleições de 2026, ficarão para o ano do pleito. Na semana passada, aliás, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou sua pré-candidatura à Presidêncida da República em Salvador, ao lado do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e de seu antecessor, ACM Neto, ambos do União Brasil.