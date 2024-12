o exército israelita começou a retirar as suas tropas do Líbano, pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor

Vista dos edifícios na aldeia de Khiam, sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, após ataques perpetrados pelo Estado judeu, 7 de dezembro de 2024. -/AFP

De acordo ao acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollaho exército israelense realizou uma primeira retirada de tropas do solo libanês, anunciou quarta-feira, 11 de dezembro, o Comando Central Americano para o Oriente Médio (Centcom).

O chefe do Centcom, General Erik Kurilla, foi “presente na sede de implementação e monitoramento durante a primeira retirada ainda em curso das Forças de Defesa Israelenses e sua substituição pelas Forças Armadas Libanesas em Khiam, no Líbano, como parte do acordo” cessar-fogo, disse o Centcom em um comunicado.

“Este é um primeiro passo importante na implementação de uma cessação duradoura das hostilidades que estabelece as bases para o progresso contínuo”declarou o general Kurilla, citado pelo comunicado de imprensa.

Alcançar “estabilidade no sul do país”

O exército israelense, por sua vez, disse em “concluído (no) missão em Khiam, no sul do Líbano ». “De acordo com os termos do cessar-fogo e em coordenação com os Estados Unidos, soldados das Forças Armadas Libanesas estão sendo destacados para a área”, ao mesmo tempo que os capacetes azuis da Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas (UNIFIL), disse ela.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Após o acordo de cessar-fogo, o Líbano e a comunidade internacional desafiaram o fortalecimento do exército do país Leia mais tarde

O primeiro-ministro do País do Cedro, Najib Mikati, “cumprimentou” em X os esforços do exército libanês para alcançar “estabilidade no sul do país”. Segundo ele, os soldados libaneses foram destacados tanto para Khiam como para Marjeyoun, outra cidade desta região, não mencionada pelos Estados Unidos e Israel nos seus comunicados de imprensa. Esta implantação “representa um passo fundamental”enfatizou o Sr. Mikati.

Uma trégua pôs fim, em 27 de novembro, a uma guerra aberta de mais de dois meses entre o movimento libanês Hezbollah e Israel, que deixou quase 4.000 mortos no Líbano e devastou redutos da formação pró-iraniana. O acordo de cessar-fogo prevê a retirada do exército israelita do Líbano no prazo de sessenta dias e estipula que apenas o exército libanês e as forças de manutenção da paz devem ser destacados para o sul do país, na fronteira com o norte de Israel.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Depois da trégua no Líbano, os habitantes de Gaza, consumidos pela sua sobrevivência, esperam um cessar-fogo sem acreditar nele Leia mais tarde