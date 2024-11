o fogo arde novamente no campo

Andrew Rawnsley



Peas do mesmo grupo, com certeza não são. Ninguém jamais vai pensar que Keir Starmer e Donald Trump são gêmeos que foram separados no nascimento. Nos seus temperamentos, nas suas visões do mundo e nos valores dos partidos que lideram, dois seres humanos não poderiam ser menos parecidos do que o antigo procurador que chefia o primeiro governo trabalhista britânico em 14 anos e o criminoso condenado que os americanos devolveram à Casa Branca para mais um. quatro. Quando os Trumpistas são educados com o líder trabalhista, chamam-no de “liberal”; quando se sentem injuriados, eles o rotulam de “extrema esquerda”. A animosidade tem sido mútua. Há um catálogo volumoso de comentários condenatórios sobre o presidente eleito por parte de membros do gabinete Starmer.

É por isso que Sir Keir se sentiu compelido a usar a bajulação com uma espátula quando, de acordo com o relato do Número 10, telefonou para o americano para estender seu “sinceros parabéns”. Se isso deixou muitos trabalhistas engasgados com o café da manhã, eles vomitaram ainda mais quando o primeiro-ministro afirmou: “Estamos ombro a ombro em defesa dos valores partilhados de liberdade, democracia e empresa.” Ele também empregou um cliché diplomático bastante usado que um dos nossos embaixadores em Washington proibiu o seu pessoal de usar porque pensou que alimentava pensamentos delirantes sobre a extensão da influência britânica sobre os EUA. “Sei que a relação especial continuará a prosperar em ambos os lados do Atlântico nos próximos anos”, disse o primeiro-ministro, embora não possa estar genuinamente confiante em tal coisa. Os alicerces das relações transatlânticas estremeceram frequentemente durante o primeiro mandato de Trump. Os sistemas de defesa e de política externa da Grã-Bretanha são tomados por uma apreensão justificadamente profunda de que o mundo se tornará um lugar ainda mais perigoso durante a sequela.

As efusões de Sir Keir foram acompanhadas por uma grande esforço convencer a todos que ele e sua equipe têm trabalhado assiduamente para cultivar relações com membros do tribunal de Trump, incluindo o vice-presidente eleito JD Vance, de quem David Lammy se orgulha de ter se tornado amigo. O secretário de Relações Exteriores ganha a medalha de ouro da ginástica diplomática. Seis anos atrás, quando era backbencher, ele ligou para o então e agora futuro presidente dos EUA “uma mulher que odeiasociopata simpatizante dos neonazistas” e “uma profunda ameaça à ordem internacional”. O senhor deputado Lammy nunca retratou essas opiniões, mas agora sente-se obrigado afirmar que o governo britânico “concordará e alinhará muito” com o regime Trump. A Operação Ingratiate é controversa dentro do partido de Sir Keir e alguns já questionam a sua sabedoria. A grande maioria do povo Trabalhista, partilhando o choque e a angústia dos seus primos no Partido Democrata, simpatiza mais com o Sr. Lammy, que denunciou Trump, do passado, do que com o Sr. Lammy, que abraça Trump, de hoje. Alguns deputados trabalhistas murmuram que Sir Keir está a enganar-se a si próprio se realmente pensa que pode ganhar a atenção do outro homem. A preocupação é que esta seja uma busca infrutífera que gerará apenas rejeições embaraçosas. As tentativas servil de Theresa May de cortejar o americano foram recompensado com insultos e humilhações – e ela era uma primeira-ministra conservadora. A melhor resposta ao seu regresso à Sala Oval, argumentam algumas vozes trabalhistas, é partir do pressuposto de que os EUA serão um aliado extremamente pouco fiável e dar mais urgência à reparação das relações com os nossos vizinhos europeus. Outros trabalhistas pensam que a forma de reagir ao resultado das eleições nos EUA é abandonar a pretensão de que ainda haverá muito em comum entre a Grã-Bretanha e a América. Sadiq Khan, que tem uma história com Trump, disse que os londrinos “vai ficar com medo”.

O número de eleitores britânicos que estão felizes com o regresso do Rei Maga é superado em número pelos que estão insatisfeitos, numa proporção de quase três para um.

Este regresso é dolorosamente energizante para a extrema direita global. Nigel Farage e outros tipos de mini-Trump no Reino Unido estão a aplaudir, mas estão fora de sintonia com a opinião pública. O número de eleitores britânicos que estão felizes com o retorno do Rei Maga estão em menor número por aqueles que estão infelizes por quase três para um. Os Conservadores que pensam que imitar o Trumpismo é o caminho a seguir devem notar que a maioria dos seus apoiantes está entre os perturbados pelo seu regresso.

Para aqueles que estão críticos ou ansiosos com a sua oferta de parceria, o primeiro-ministro tem uma resposta contundente: temos de lidar com os EUA como eles são, e não com o país que preferiríamos que fosse. O círculo íntimo de Sir Keir reconhece que se prepara para uma viagem selvagem, mas argumenta que têm de tentar fazer negócios com um regime Trump, por mais terrivelmente difícil que isso seja. O problema deles é que isto parece uma mudança sísmica na forma como a América se posiciona no mundo e é difícil ver como isso pode ser confortavelmente enquadrado no modelo tradicional das relações Reino Unido-EUA. Isto sustenta que, quem quer que esteja na Casa Branca e quer seja ou não pessoalmente agradável ou ideologicamente simpático, um primeiro-ministro britânico tem de “abraçá-los com força”. Uma forma de contemplar os próximos quatro anos a partir de uma perspectiva britânica é como o teste de resistência final para saber se ainda existe algum valor em pensar sobre as relações anglo-americanas dessa forma.

Um perigo para Sir Keir é que ele seja considerado culpado de ilusão quando insinua que pode desempenhar um papel para influenciá-lo para melhor quando o 45º presidente se tornar o 47º. Existem inúmeras razões para pensar que Trump Redux será ainda mais difícil de restringir do que a encarnação anterior. A forma como fez campanha sugere que os seus impulsos não suavizaram, mas sim aguçaram-se. Ele está interpretando sua vitória como “um mandato poderoso e sem precedentes” para perseguir uma agenda repleta de riscos assustadores para a economia global, as democracias ocidentais e a arquitectura da ordem internacional. Ele venceu não apenas no colégio eleitoral, mas também no voto popular. Os republicanos controlarão o Senado. Será uma limpeza completa se, como parece altamente provável, eles ter uma maioria também na Câmara dos Deputados. Será uma política realista assumir que Trump prosseguirá a agenda nativista, proteccionista e unilateralista de “América em primeiro lugar” com ainda mais beligerância e ainda menos delicadeza para com as opiniões e interesses dos aliados históricos.

Quando assumiu o cargo em 2017, fê-lo sem um plano claro; ele tinha pouca familiaridade com o funcionamento do governo e operadores experientes na administração conseguiram conter alguns dos seus instintos mais sombrios. Desta vez, ele diz que sabe o que fazer com o seu mandato e que irá encher o seu governo de verdadeiros crentes fiéis apenas às suas ordens. Apesar de todas as tentativas de Downing Street de sugerir que antecipou e se preparou para este resultado, os ministros falam em privado que os estômagos do gabinete estão embrulhados devido aos riscos para a segurança e a prosperidade da Grã-Bretanha. Das razões para ter medo de que Eu descrevi há quinze dias, três causaram a maior preocupação.

Um deles é o grave perigo para a segurança europeia colocado pelas suas repetidas sugestões de que irá desfazer a NATO e vender a Ucrânia. Outra grande preocupação é que ele inflija golpes terríveis em organismos e acordos multilaterais, incluindo aqueles que abordam a crise climática. Os espinhos são estremeceu ainda mais pelo seu desejo de impor tarifas abrangentes sobre as importações para os EUA. O que é uma ideia “bonita” para ele terá consequências feias para nós. Uma guerra comercial global será infernal para o governo Starmer, especialmente se for forçado a escolher um lado entre a UE e os EUA. Nunca pareceu mais solitário estar a Grã-Bretanha do Brexit remando no meio do Atlântico enquanto o tufão Orange se aproximava do horizonte.

Das tarifas aos gastos com defesa, as melhores mentes que o governo britânico pode reunir estão tentando adivinhar quais elementos da plataforma Trump deveriam ser tratados como extremamente sérios, quais são uma posição de barganha inicial de um homem que é hiper-transacional e quais eram apenas “ conversa de campanha”. Os fleumáticos confortam-se com a ideia de que a mordida política não será tão selvagem como o latido retórico. Os pessimistas temem que ele pretenda cumprir integralmente as suas ameaças. Os ministros admitem, em privado, que haverá um impacto significativo em praticamente todos os aspectos importantes da política governamental, mas nenhum deles pode ainda ter a certeza da gravidade exacta das consequências.

Esperar pelo melhor não é uma estratégia. Preparar-se para o pior será prudente. Se Donald Trump fizer apenas metade das coisas que disse que faria, Sir Keir achará esta dança muito perigosa. Tentar abraçar o americano é como tentar dançar tango com um rinoceronte fumando crack. O primeiro-ministro terá sorte se suportar a experiência sem ser chifrado.