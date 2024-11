o líder da oposição reivindica vitória

Guardian staff and agencies



O aeroporto internacional do Haiti foi fechado na segunda-feira depois que gangues abriram fogo contra um voo comercial que pousava em Porto Príncipe, levando algumas companhias aéreas a suspender as operações enquanto o país empossou um novo primeiro-ministro interino que prometeu restaurar a paz.

O voo da Spirit Airlines partiu de Fort Lauderdale, FlóridaA viagem de avião para Porto Príncipe estava a poucos metros do pouso na capital do Haiti quando gangues atiraram contra o avião, atingindo um comissário de bordo que sofreu ferimentos leves, segundo a companhia aérea, a embaixada dos EUA e dados de rastreamento de voo.

O voo foi desviado e pousou na República Dominicana. Nenhum outro ferimento de passageiro foi relatado.

O tiroteio forçou as autoridades do aeroporto internacional Toussaint Louverture a suspender todos os voos comerciais. O rastreamento de voo mostrou aviões de carga JetBlue Airways e Amerijet se afastando de Haiti na sequência do tiroteio.

Em um alerta de segurança emitido na segunda-feira, a embaixada dos EUA disse estar ciente da pausa nas operações do aeroporto e dos “esforços liderados por gangues para bloquear viagens de e para Porto Príncipe, que podem incluir violência armada e interrupções em estradas, portos e aeroportos ”.

Em comunicado, a companhia aérea afirmou: “O voo 951 de Fort Lauderdale (FLL) para Porto Príncipe (PAP) foi desviado e pousou com segurança em Santiago, República Dominicana (STI). Após a chegada do voo ao STI, uma inspeção revelou evidências de danos à aeronave consistentes com tiros.”

Spirit disse que o avião baleado foi retirado de serviço e uma aeronave diferente seria usada para devolver convidados e tripulantes a Fort Lauderdale hoje.

Spirit, JetBlue Airways e American Airlines disseram na segunda-feira que estavam cancelando voos de e para o Haiti.

Posteriormente, a JetBlue disse que estenderia sua suspensão até 2 de dezembro, depois que foram descobertos danos causados ​​por uma bala em um avião que retornava de Porto Príncipe. A companhia aérea disse que seu voo 935 chegou mais tarde na segunda-feira a Nova York sem relatar quaisquer problemas, mas uma inspeção pós-voo identificou posteriormente que o exterior da aeronave havia sido atingido por uma bala.

Em outras partes da capital do Haiti, eclodiram tiroteios entre gangues e a polícia. Rodadas de tiros ecoaram pelas ruas enquanto policiais fortemente armados se abaixavam atrás dos muros e civis corriam aterrorizados. Em outras áreas de classe alta, gangues incendiaram casas. As escolas fecharam à medida que o pânico se espalhava por diversas áreas.

Segunda-feira marcou pelo menos a segunda vez nas últimas semanas que tiros de gangues armadas atingiram uma aeronave que sobrevoava Porto Príncipe. Em outubro, tiroteios de gangues atingiu um helicóptero das Nações Unidasforçando-o a retornar ao aeroporto. Ninguém ficou ferido.

Gangues politicamente conectadas em Março, montou uma insurreição alarmante que derrubou o primeiro-ministro do Haiti, libertou mais de 4.600 prisioneiros da prisão, fechou o aeroporto de Porto Príncipe e isolou a cidade do mundo. Os moradores não viram nenhum sinal de quando as autoridades poderão tirar o controle da capital das gangues.

Na segunda-feira, o conselho presidencial de transição do Haiti nomeado o empresário e ex-candidato ao Senado Alix Didier Fils-Aimé como o novo primeiro-ministro, segundo o Diário Oficial do país.

Didier Fils-Aimé substitui Garry Conille, que foi nomeado primeiro-ministro em maio, e que foi demitido após um período repleto de lutas políticas internas.

Associated Press e Reuters contribuíram relatórios